Нардеп "ЕС" Бондарь инициирует продление запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Народный депутат Михаил Бондарь (фракция "Европейская Солидарность") инициирует продление запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до конца 2021 года.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Учитывая то, что путинский режим построил в Беларуси атомную станцию, электроэнергию с которой никто в ЕС не захотел покупать, Украину могут залить демпинговыми киловаттами. Этого допустить нельзя. Поэтому я подал правки в закон Украины, которые позволят продлить запрет на импорт до конца следующего года", - сообщил нардеп.
При этом уже в 2022 году Украина должна отключиться от российской энергосистемы, интегрироваться в энергосистему стран ЕС и после этого физически импорт из РФ будет невозможен.
"Это важная часть евроинтеграции. До этого времени мы должны не допустить, чтобы Россия привязала нас к своему энергетическому "русскому миру", - заявил нардеп.
Бондарь отметил, что именно из-за импорта тока из России 2020 был самым тяжелым годом для украинских шахтеров за последние 20 лет.
"Коллапс был спровоцирован открытием осенью 2019 импорта электроэнергии из России и Беларуси. Тогда лоббисты дешевой вражеской электроэнергии добились создания критических запасов угля на складах и остановки всех украинских шахт. Добыча упала, шахтеры получали неполные зарплаты с большими задержками", - напомнил Михаил Бондарь.
Остановить импорт удалось весной 2020 года, однако с 1 января 2021 существует риск возобновления поставок, которые могут спровоцировать новый кризис на энергорынке.
Как сообщалось, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.
Импорт был приостановлен на фоне критики в том числе со стороны президента Владимира Зеленского.
По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.
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гля мой пост ниже.
А лицемерные лозунги про "принципы демократии", "борьбы с путинским влиянием" - это так, для лохов...
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Первый день зимы. 12-00 Зеленского нет на рабочем месте. Вова, чем тебя накормили в криворожской бутафорке ? Курицей из папье-маше ? Ме беспокоимся о твоем здоровье Неустанно (с)
Почему Украина прекратила импорт электроэнергии из России (DW 13.11.2015)
А теперь, кореянка , ответь на вопрос: чей Крым?
А как насчет нефтепродуктов. За последние 5 лет закупаем у них в 3 раза больше.
энергопотребление - величина не стабильная. утренний и вечерний пики энергопотребления и проч.... АЭС могут работать тока в постоянном режиме. маневрировать ими нельзя. вон в Чернобыле уже наманеврировали... маневренные мощности это гидро- и тепло-. гидро- - фиг да нифига, а почти всю тепло- скупил ахметка.
гриново писаватая энергия все только усугубляет. особенно солнце-лепешечная. ну а ветрадуйная - ваще загадка природы. там даже гидрометцентр не угадает, будет ли оттуда энергия, когда и скока.
электроэнергия покупается на энергорынке по предварительным заявкам. на сутки вперед, на двое, на трое, на неделю, месяц... чем более загодя заявка - тем дешевле энергия. самая дорогая - на сутки вперед. оно и понятно...
но ахметка, владея маневровыми мощностями, удовлетворяет заявки исключительно на сутки вперед по самому дорогому тарифу. а ****...
а за счет того небольшого импорта люди смогли отоварить заявки на 2-3 дня, неделю вперед.
заодно пройдясь ахметке серпом по помидорах. оно абиделось... типа... фсе, не будем генерить струму... ну и само собой, сафсем денег нет, шобы заплатить за уголь... тем более, шо шахты в основному гос. их не кинуть - просто грех.
и вот оно как получаецо. с одной стороны, ********* - 100% враг. и шота у него покупать - как-то не комильфо. с другой стороны, ахметка - тоже еще та вражина. и если его схемы через колено не надломить, эта муйня в энергетике не закончится никогда.
Парни, мне одному хочется крови уродов, которые кинули нас на эти деньги? Начиная от выгодополучателей этих схем и до тех, чьими руками или под чьей прикрышкой это делалось, всяких Герусов-Зеленских. И так по каждому вопросу, где воруют за госчет подобным образом. Максимальный срок + полная конфискация и запрет определенных видов деятельности.