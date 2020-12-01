Нардеп "ЕС" Бондарь инициирует продление запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Народный депутат Михаил Бондарь (фракция "Европейская Солидарность") инициирует продление запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до конца 2021 года.



Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Учитывая то, что путинский режим построил в Беларуси атомную станцию, электроэнергию с которой никто в ЕС не захотел покупать, Украину могут залить демпинговыми киловаттами. Этого допустить нельзя. Поэтому я подал правки в закон Украины, которые позволят продлить запрет на импорт до конца следующего года", - сообщил нардеп.



При этом уже в 2022 году Украина должна отключиться от российской энергосистемы, интегрироваться в энергосистему стран ЕС и после этого физически импорт из РФ будет невозможен.



"Это важная часть евроинтеграции. До этого времени мы должны не допустить, чтобы Россия привязала нас к своему энергетическому "русскому миру", - заявил нардеп.

Бондарь отметил, что именно из-за импорта тока из России 2020 был самым тяжелым годом для украинских шахтеров за последние 20 лет.

"Коллапс был спровоцирован открытием осенью 2019 импорта электроэнергии из России и Беларуси. Тогда лоббисты дешевой вражеской электроэнергии добились создания критических запасов угля на складах и остановки всех украинских шахт. Добыча упала, шахтеры получали неполные зарплаты с большими задержками", - напомнил Михаил Бондарь.



Остановить импорт удалось весной 2020 года, однако с 1 января 2021 существует риск возобновления поставок, которые могут спровоцировать новый кризис на энергорынке.



Как сообщалось, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.



Импорт был приостановлен на фоне критики в том числе со стороны президента Владимира Зеленского.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.