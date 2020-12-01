Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали. ДОКУМЕНТ

"Беркутовцы" 30 ноября били просто всех. Всех, кто был на Майдане и к кому могли дотянуться.

Об этом говорится в заявлении Адвокатской совещательной группы, передает Цензор.НЕТ.



"Кровавая ночь разгона Майдана 30.11.2013 в цифрах.

Официально по данным ГБР в ночь на 30.11.2013 от преступлений правоохранителей в Киеве на Майдане Незалежности:

127 человек признаны потерпевшими

56 протестующим причинены телесные повреждения (50 - легкие, 6 средней тяжести)

54 лицам насильственными действиями причинили физическую боль

34 протестующих доставлены в Шевченковский райотдел

из них - на 28 милиционеры составили протоколы об административных правонарушениях (ст. 173 КУоАП, хулиганка)

ВСЕ дела об административных правонарушениях суды закрыли за отсутствием состава правонарушения.

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Непосредственно после избиения и в течение все Евромайдана, пострадавшие от рук полиции часто не обращались ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы. Обоснованно боялись за свою безопасность. Большинство телесных повреждений по истечении времени уже невозможно зафиксировать с помощью судебно-медицинской экспертизы. Поэтому реальных пострадавших, избитых тогда протестующих существенно больше зафиксированных.

Выводы из этой сухой статистистикы:

"Беркутовцы" 30 ноября били просто всех. Всех, кто был на Майдане и к кому могли дотянуться. Били, потому что могли. И раньше им за это ничего не было. Били без разбора - мужчина, женщина, девушка, пожилые люди, несовершеннолетние студенты, журналисты, иностранцы, к кому дотянулись дубинкой, кто попал на глаза и не понравился. По голове, по рукам, по спине, по ногам, по почкам - по всему телу. Дубинками, ногами. Согласно показаниям потерпевших и свидетелей, подтвержденных видео, на Майдане в момент штурма оставались 300-500 человек. То есть даже по официальным данным (которые объективно не могут учесть всех) пострадал почти каждый второй протестующий (или каждый четвертый, если считать, что правильной является цифра 500). В реальности - это значит просто бить кого-попало, не разбирая цель.

"Беркутовцы" произвольно задержали 34 протестующих, среди которых также были сильно избитые.

В действиях ни одного протестующего из числа задержанных, в отношении которых "беркутовцы" составили фальшивые рапорты, а милиционеры такие же сфальсификованные протоколы, СУДЫ НЕ НАШЛИ состава административного правонарушения.

То есть Киевская милиция, МВД (в том числе в официальном служебном расследовании событий 30.11.2013, утвержденном Виталием Захарченко) - власть в целом ЦИНИЧНО врала о хулиганских действиях и провокации протестующих как основании для применения силы, спецсредств и вытеснения митингующих с Майдана. Многие врут до сих пор", - говорится в заявлении.







