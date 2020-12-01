Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали. ДОКУМЕНТ
"Беркутовцы" 30 ноября били просто всех. Всех, кто был на Майдане и к кому могли дотянуться.
Об этом говорится в заявлении Адвокатской совещательной группы, передает Цензор.НЕТ.
"Кровавая ночь разгона Майдана 30.11.2013 в цифрах.
Официально по данным ГБР в ночь на 30.11.2013 от преступлений правоохранителей в Киеве на Майдане Незалежности:
127 человек признаны потерпевшими
56 протестующим причинены телесные повреждения (50 - легкие, 6 средней тяжести)
54 лицам насильственными действиями причинили физическую боль
34 протестующих доставлены в Шевченковский райотдел
из них - на 28 милиционеры составили протоколы об административных правонарушениях (ст. 173 КУоАП, хулиганка)
ВСЕ дела об административных правонарушениях суды закрыли за отсутствием состава правонарушения.
Непосредственно после избиения и в течение все Евромайдана, пострадавшие от рук полиции часто не обращались ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы. Обоснованно боялись за свою безопасность. Большинство телесных повреждений по истечении времени уже невозможно зафиксировать с помощью судебно-медицинской экспертизы. Поэтому реальных пострадавших, избитых тогда протестующих существенно больше зафиксированных.
Выводы из этой сухой статистистикы:
"Беркутовцы" 30 ноября били просто всех. Всех, кто был на Майдане и к кому могли дотянуться. Били, потому что могли. И раньше им за это ничего не было. Били без разбора - мужчина, женщина, девушка, пожилые люди, несовершеннолетние студенты, журналисты, иностранцы, к кому дотянулись дубинкой, кто попал на глаза и не понравился. По голове, по рукам, по спине, по ногам, по почкам - по всему телу. Дубинками, ногами. Согласно показаниям потерпевших и свидетелей, подтвержденных видео, на Майдане в момент штурма оставались 300-500 человек. То есть даже по официальным данным (которые объективно не могут учесть всех) пострадал почти каждый второй протестующий (или каждый четвертый, если считать, что правильной является цифра 500). В реальности - это значит просто бить кого-попало, не разбирая цель.
"Беркутовцы" произвольно задержали 34 протестующих, среди которых также были сильно избитые.
В действиях ни одного протестующего из числа задержанных, в отношении которых "беркутовцы" составили фальшивые рапорты, а милиционеры такие же сфальсификованные протоколы, СУДЫ НЕ НАШЛИ состава административного правонарушения.
То есть Киевская милиция, МВД (в том числе в официальном служебном расследовании событий 30.11.2013, утвержденном Виталием Захарченко) - власть в целом ЦИНИЧНО врала о хулиганских действиях и провокации протестующих как основании для применения силы, спецсредств и вытеснения митингующих с Майдана. Многие врут до сих пор", - говорится в заявлении.
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порошенко, зеленский - братья акробатья
зеленский - унылое говно
по моему он кучеряво жЫрует всё это время ...
ничего не надо даже доказывать - погоны офицерских мразей это уже доказательство,
но это никому не нужно, ибо лохов надо нагибать,
а не судить надсмотрщиков лохов
если так удобнее, но увы ....
ваша правота в том, что мне не ровняться с Порошенко и критиковать его теперь глупо
Почався ІНШІЙ Майдан - проти побиття студентів з вимогою покарати садистів-беркутів і тих, кто дав команду. Не було політичних вимог спочатку. іцей Майденн вже не розходився. Ідіотизм і впертість влади призвели до політичних вимог, згодом- вимоги відставки Януковича . розвороту від Росії, оскільки Путін закликав до кровавого розгону Майдану. Згодом - розстрілу майданівців, втечі Януковича , захоплення Криму, обстрілу з Градів з боку Росіїї нашої терріторії, псевдо референдумів ОРДЛО "отпускніків, шо їхали " хохлов пострелять", війни з росіянами.
Але ж ти дивишся росТВ і канал "Наш", тому окрім "клятих бендерівців" і "государственного переворота" знати нічого не хочеш.
Почався ІНШІЙ Майдан - проти побиття студентів з вимогою покарати садистів-беркутів і тих, кто дав команду. Не було політичних вимог спочатку. іцей Майденн вже не розходився. Ідіотизм і впертість влади призвели до політичних вимог, згодом- вимоги відставки Януковича . розвороту від Росії, оскільки Путін закликав до кровавого розгону Майдану. Згодом - розстрілу майданівців, втечі Януковича , захоплення Криму, обстрілу з Градів з боку Росіїї нашої терріторії, псевдо референдумів ОРДЛО "отпускніків, шо їхали " хохлов пострелять", війни з росіянами.
Але ж ти дивишся росТВ і канал "Наш", тому окрім "клятих бендерівців" і "государственного переворота" знати нічого не хочеш.