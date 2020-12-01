РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9577 посетителей онлайн
Новости Годовщина Революции Достоинства
2 160 24

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали. ДОКУМЕНТ

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали. ДОКУМЕНТ

"Беркутовцы" 30 ноября били просто всех. Всех, кто был на Майдане и к кому могли дотянуться.

Об этом говорится в заявлении Адвокатской совещательной группы, передает Цензор.НЕТ.
 

"Кровавая ночь разгона Майдана 30.11.2013 в цифрах.

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 01Официально по данным ГБР в ночь на 30.11.2013 от преступлений правоохранителей в Киеве на Майдане Незалежности:

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 03 127 человек признаны потерпевшими

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 03 56 протестующим причинены телесные повреждения (50 - легкие, 6 средней тяжести)

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 03 54 лицам насильственными действиями причинили физическую боль

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 03 34 протестующих доставлены в Шевченковский райотдел

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 03 из них - на 28 милиционеры составили протоколы об административных правонарушениях (ст. 173 КУоАП, хулиганка)

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 03 ВСЕ дела об административных правонарушениях суды закрыли за отсутствием состава правонарушения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко

Непосредственно после избиения и в течение все Евромайдана, пострадавшие от рук полиции часто не обращались ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы. Обоснованно боялись за свою безопасность. Большинство телесных повреждений по истечении времени уже невозможно зафиксировать с помощью судебно-медицинской экспертизы. Поэтому реальных пострадавших, избитых тогда протестующих существенно больше зафиксированных.

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 08 Выводы из этой сухой статистистикы:

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 10"Беркутовцы" 30 ноября били просто всех. Всех, кто был на Майдане и к кому могли дотянуться. Били, потому что могли. И раньше им за это ничего не было. Били без разбора - мужчина, женщина, девушка, пожилые люди, несовершеннолетние студенты, журналисты, иностранцы, к кому дотянулись дубинкой, кто попал на глаза и не понравился. По голове, по рукам, по спине, по ногам, по почкам - по всему телу. Дубинками, ногами. Согласно показаниям потерпевших и свидетелей, подтвержденных видео, на Майдане в момент штурма оставались 300-500 человек. То есть даже по официальным данным (которые объективно не могут учесть всех) пострадал почти каждый второй протестующий (или каждый четвертый, если считать, что правильной является цифра 500). В реальности - это значит просто бить кого-попало, не разбирая цель.

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 10 "Беркутовцы" произвольно задержали 34 протестующих, среди которых также были сильно избитые.

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 10 В действиях ни одного протестующего из числа задержанных, в отношении которых "беркутовцы" составили фальшивые рапорты, а милиционеры такие же сфальсификованные протоколы, СУДЫ НЕ НАШЛИ состава административного правонарушения.

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 12То есть Киевская милиция, МВД (в том числе в официальном служебном расследовании событий 30.11.2013, утвержденном Виталием Захарченко) - власть в целом ЦИНИЧНО врала о хулиганских действиях и провокации протестующих как основании для применения силы, спецсредств и вытеснения митингующих с Майдана. Многие врут до сих пор", - говорится в заявлении.

Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 13
Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 14
Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 15
Кровавая ночь разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года в цифрах: 127 потерпевших, 56 протестующим нанесли телесные повреждения, 34 - задержали 16

Автор: 

Беркут (8689) евромайдан (7835)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
да для русни - это начало обратного отчета существования страны - согласен
показать весь комментарий
01.12.2020 12:40
+5
Пояснюю коротенько для вати- В ніч розгону і побиття беркутами молоді і інших на Майдан почали бігти, їхати машинами батьки, і до ранку там вже було не 300 студентів що протестували проти неподписання угоди з ЄС, котрих беркута побили, а декілька тисяч в основному дорослих дядьків і жінок. Дуже скоро автобусами з іншіх міст прияхали свідомі люди і нас на Майдані було вже десятки тисяч. Кіяни післі ( а часто -замість) роботи -на Маайдан.
Почався ІНШІЙ Майдан - проти побиття студентів з вимогою покарати садистів-беркутів і тих, кто дав команду. Не було політичних вимог спочатку. іцей Майденн вже не розходився. Ідіотизм і впертість влади призвели до політичних вимог, згодом- вимоги відставки Януковича . розвороту від Росії, оскільки Путін закликав до кровавого розгону Майдану. Згодом - розстрілу майданівців, втечі Януковича , захоплення Криму, обстрілу з Градів з боку Росіїї нашої терріторії, псевдо референдумів ОРДЛО "отпускніків, шо їхали " хохлов пострелять", війни з росіянами.
Але ж ти дивишся росТВ і канал "Наш", тому окрім "клятих бендерівців" і "государственного переворота" знати нічого не хочеш.
показать весь комментарий
01.12.2020 15:14
+4
Ты это родственникам Небесной Сотни скажи после замены клоунами прокуроров и следователей по делам Майдана. А также после обмена реальных убийц на таксистов.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мусора не люди(сеня собаков)
показать весь комментарий
01.12.2020 12:38 Ответить
да для русни - это начало обратного отчета существования страны - согласен
показать весь комментарий
01.12.2020 12:40 Ответить
ни одна мусорская падаль не ответила,
порошенко, зеленский - братья акробатья
показать весь комментарий
01.12.2020 12:41 Ответить
хсним, признаю, Петя хоть немного охметова в узде держал,
зеленский - унылое говно
показать весь комментарий
01.12.2020 12:44 Ответить
а представляешь какая могла бы быть "ответственность" при мертвечуке?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:52 Ответить
простите, а мертвяк разве подох ?
по моему он кучеряво жЫрует всё это время ...
показать весь комментарий
01.12.2020 13:36 Ответить
бо вони один одного покривають, хто свідчити буде, хто буде справу вести? Ті ж самі мусора?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:44 Ответить
есть рядовые, есть офицеры,
ничего не надо даже доказывать - погоны офицерских мразей это уже доказательство,
но это никому не нужно, ибо лохов надо нагибать,
а не судить надсмотрщиков лохов
показать весь комментарий
01.12.2020 13:31 Ответить
Ты это родственникам Небесной Сотни скажи после замены клоунами прокуроров и следователей по делам Майдана. А также после обмена реальных убийц на таксистов.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:57 Ответить
по сути вы правы, конечно,
если так удобнее, но увы ....
ваша правота в том, что мне не ровняться с Порошенко и критиковать его теперь глупо
показать весь комментарий
01.12.2020 13:34 Ответить
На мусорському форумі тоді обговорювали як треба розігнати "тих бомжів".
показать весь комментарий
01.12.2020 12:43 Ответить
да ладно. В беларуси такое каждые выходные.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:55 Ответить
донецьких Майдан чуть підсунув , вінницькі приперлись - А Нації що ?Податки геноцидні !мито на Ман 2013 року 1000 000 , Ауді 2018 року 1 000 000 ?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:58 Ответить
Семь лет прошло, а воз и ныне там. Кто бы мог это сказать тогда. Что все спустится на нет.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:05 Ответить
"Кровавая" ноябрьская ночь трінадцатаваго года в цифрах - дві склянки крові,п"ять літрів сопель,десять кг лайна і двадцять літрів сечовини...За ці жахливі втрати ми заплатили Кримом,Донбасом і п"ятнадцятьма тисячами життів...
показать весь комментарий
01.12.2020 13:15 Ответить
Яким чином розгін Євромайдану пов'язаний з напідом ***** на Україну?
показать весь комментарий
01.12.2020 13:40 Ответить
Пояснюю коротенько для вати- В ніч розгону і побиття беркутами молоді і інших на Майдан почали бігти, їхати машинами батьки, і до ранку там вже було не 300 студентів що протестували проти неподписання угоди з ЄС, котрих беркута побили, а декілька тисяч в основному дорослих дядьків і жінок. Дуже скоро автобусами з іншіх міст прияхали свідомі люди і нас на Майдані було вже десятки тисяч. Кіяни післі ( а часто -замість) роботи -на Маайдан.
Почався ІНШІЙ Майдан - проти побиття студентів з вимогою покарати садистів-беркутів і тих, кто дав команду. Не було політичних вимог спочатку. іцей Майденн вже не розходився. Ідіотизм і впертість влади призвели до політичних вимог, згодом- вимоги відставки Януковича . розвороту від Росії, оскільки Путін закликав до кровавого розгону Майдану. Згодом - розстрілу майданівців, втечі Януковича , захоплення Криму, обстрілу з Градів з боку Росіїї нашої терріторії, псевдо референдумів ОРДЛО "отпускніків, шо їхали " хохлов пострелять", війни з росіянами.
Але ж ти дивишся росТВ і канал "Наш", тому окрім "клятих бендерівців" і "государственного переворота" знати нічого не хочеш.
показать весь комментарий
01.12.2020 15:14 Ответить
Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали - Цензор.НЕТ 277
показать весь комментарий
01.12.2020 13:38 Ответить
Помните деда 75 или 78 лет, которого побили беркута в квартале от Майдана.Побитого приволокли в участок за "хулиганство" , у него в авосьве было пол хлеба и колбаса.Сволочи хватали и били всех без разбора и не только на самом Майдане. И никто не наказан. А Попов- тогдашний мер Киева,причастный к кровавому разгон и снова в меры поперся в этом году и занял 2 место! Реванш. А виноват Порошенко и его свита - после революции вся нечисть хвосты поджала. А эти,на крови пришедшие к власти, предпочли договорняки и откаты. Прокурор свободовец Махницкий - слил все.
показать весь комментарий
01.12.2020 14:25 Ответить
Пояснюю коротенько для вати- В ніч розгону і побиття беркутами молоді і інших на Майдан почали бігти, їхати машинами батьки, і до ранку там вже було не 300 студентів що протестували проти неподписання угоди з ЄС, котрих беркута побили, а декілька тисяч в основному дорослих дядьків і жінок. Дуже скоро автобусами з іншіх міст прияхали свідомі люди і нас на Майдані було вже десятки тисяч. Кіяни післі ( а часто -замість) роботи -на Маайдан.
Почався ІНШІЙ Майдан - проти побиття студентів з вимогою покарати садистів-беркутів і тих, кто дав команду. Не було політичних вимог спочатку. іцей Майденн вже не розходився. Ідіотизм і впертість влади призвели до політичних вимог, згодом- вимоги відставки Януковича . розвороту від Росії, оскільки Путін закликав до кровавого розгону Майдану. Згодом - розстрілу майданівців, втечі Януковича , захоплення Криму, обстрілу з Градів з боку Росіїї нашої терріторії, псевдо референдумів ОРДЛО "отпускніків, шо їхали " хохлов пострелять", війни з росіянами.
Але ж ти дивишся росТВ і канал "Наш", тому окрім "клятих бендерівців" і "государственного переворота" знати нічого не хочеш.
показать весь комментарий
01.12.2020 15:25 Ответить
Вот интересно, если бы йолку догадались поставить через дорогу в ста метрах и никого не разгоняли? Я думаю, та последняя сотня студентов замёрзла и пошла бы домой. И никакого майдана до весны минимум.
показать весь комментарий
01.12.2020 20:52 Ответить
 
 