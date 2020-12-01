РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9577 посетителей онлайн
Новости
12 533 58

УЕФА объяснил причину технического поражения Украины в матче со Швейцарией: Не была предусмотрена полная замена команды после положительных тестов на коронавирус

УЕФА объяснил причину технического поражения Украины в матче со Швейцарией: Не была предусмотрена полная замена команды после положительных тестов на коронавирус

Сборная Украины получила техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций. Случилось это из-за того, что наша команда была помещена на карантин и не смогла выйти на поле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Football.ua со ссылкой на телеканалы Футбол 1/2/3.

Накануне УАФ получила мотивационную часть решения Апелляционного комитета УЕФА. 

Она изложена на 17 страницах, подписанных главой комитета Педро Томасом Маркесом. Так, по его мнению, главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии.

Теперь же у УАФ есть 10 дней, чтобы изучить документ и подать иск в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, 17 ноября главный санврач Люцерны отправил украинскую сборную на карантин и отменил поединок Швейцария - Украина.

Позже УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии

Также читайте: Тендер УЕФА на трансляцию матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы выиграла компания Megogo

Автор: 

сборная по футболу (296) УЕФА (341) футбол (3586)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Тобто УЄФА пропонує мати кілька складів національних збірних країнам-членам УЄФА? Щось на кшталт - національна збірна №1, №2...
показать весь комментарий
01.12.2020 12:44
+19
думка російських свиней не цікава, рило забрало і пнх
показать весь комментарий
01.12.2020 12:45
+18
инетерсно, а полная замена Апелляционного комитета УЕФА в случае положительных тестов на коронавирус предусмотрена?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
думка російських свиней не цікава, рило забрало і пнх
показать весь комментарий
01.12.2020 12:45 Ответить
це ти про казламорду обісцяну олімпійську збірну?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:50 Ответить
Пшло отсюда.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:50 Ответить
УЕФА объяснил причину технического поражения Украины в матче со Швейцарией: Не была предусмотрена полная замена команды после положительных тестов на коронавирус - Цензор.НЕТ 9611
показать весь комментарий
01.12.2020 12:53 Ответить
Що за дурня? Вонячами завжди були кацапи. Ти нічого не поплутало?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:54 Ответить
Речь не про кацапню идёт.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:52 Ответить
олімпіська збірна рифи
показать весь комментарий
01.12.2020 13:16 Ответить
Тобто УЄФА пропонує мати кілька складів національних збірних країнам-членам УЄФА? Щось на кшталт - національна збірна №1, №2...
показать весь комментарий
01.12.2020 12:44 Ответить
було б цікаво подивитись на рішення, якщо б це сосувалось зб .Німеччини чи Англії
показать весь комментарий
01.12.2020 12:47 Ответить
але ж не батьківщиною свинособак порівнювати
показать весь комментарий
01.12.2020 12:51 Ответить
по собі бидло судиш? Рило забрало свиня російська і пнх, тут ЛЮДИ спілкуються!
показать весь комментарий
01.12.2020 12:59 Ответить
Свинарник - це там де любителі подьоргать типу Дзюби
показать весь комментарий
01.12.2020 13:05 Ответить
та там до вечера того же дня в задах членов комитета был бы щедрый комплект увесистых баварских сосисок...
показать весь комментарий
01.12.2020 12:50 Ответить
Причина одна: не желание что бы швейцарская сборная вылетела
показать весь комментарий
01.12.2020 12:47 Ответить
галимые бюрократы... а на месте швейцарцев, которым сделали такой щедрый королевский подарок, я отказался бы принимать участие в дальнейших матчах... это был бы настоящий фейр-плей мужиков! и подсрачних мудакам из уэхфак...
показать весь комментарий
01.12.2020 12:48 Ответить
А разве это предусмотрение вменялось в обязанность правилами?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:49 Ответить
Хіба потрібно тут щось пояснювати?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:53 Ответить
Вот именно.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:43 Ответить
инетерсно, а полная замена Апелляционного комитета УЕФА в случае положительных тестов на коронавирус предусмотрена?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:49 Ответить
Какой смысл подавать апелляцию в Лозанну, Лозанну, город расположен в Швейцарии
показать весь комментарий
01.12.2020 12:49 Ответить
главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии. Источник: https://censor.net/ru/n3234259\\\\\\\\

Вроде логично, а мы тут обосрали УЕФА.
Ну и как всегда - что-то кому-то не понравилось(в отличии от зряплат фрикционерам УЕФА)
показать весь комментарий
01.12.2020 12:52 Ответить
А де в правилах УЄФА про повну заміну команди? Там у правилах записано - якщо є 13 здорових польових гравців і 1 воротар, то можна грати. В нас 17 здорових було!
показать весь комментарий
01.12.2020 13:06 Ответить
ну так я й пишу шо .... вони на... П....на
В 2012 було те ж саме. я просто вже вибач, ну їх на ... УЄФА
нє, я вже тупо не дивлюсь тото, нах мені тра дураків з м.ячем
https://www.youtube.com/watch?v=BYHP9kizRb0
показать весь комментарий
01.12.2020 13:20 Ответить
Їм самім не було ганьба подібне писати? Це ж дебілізм?!!
показать весь комментарий
01.12.2020 12:52 Ответить
А 46 мільйонів українців їм не потрібно замінити?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:55 Ответить
Предлагаю с этого самого момента называть "техническое поражение" не иначе как "швейцарская победа", по типу как глагол Кержаковед
показать весь комментарий
01.12.2020 12:55 Ответить
В Европе нет коррупции. Значит у них была причина.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:57 Ответить
Газпром спонсор - ось причина...
показать весь комментарий
01.12.2020 13:08 Ответить
и шнурки не были попрасованы........... не аккуратно блть
показать весь комментарий
01.12.2020 13:02 Ответить
УЄФА пояснив причину технічної поразки України в матчі зі Швейцарією: Не була передбачена повна заміна команди після позитивних тестів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9307
показать весь комментарий
01.12.2020 13:04 Ответить
Интересно если сегодня наш санврач закроет Реал перед игрой с Шахтером что по этому поводу скажет УЕФА!
показать весь комментарий
01.12.2020 13:11 Ответить
Хорошая схема.
Делаем не РЦР а экспресс. Хоть один да будет положительным. Даже если приедет дубль, и его на карантин.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:16 Ответить
Да,и скажем что Реал не предусмотрел потенциальную необходимость подготовить 3 или 4 команды!
показать весь комментарий
01.12.2020 13:23 Ответить
Бляха, об збірну України витерли ноги корупційні потвори з УЄФА, а тридварази з УАФ ані пари з вуст. Триндець повний...
показать весь комментарий
01.12.2020 13:50 Ответить
А ви думаєте чому в УАФ мовчать,можливо там і їхня провина є?Надалі УАФ має проводити тести футболістам перед тим як відправляти збірну закордон.
показать весь комментарий
01.12.2020 15:25 Ответить
Головне, що коли футболісти повернулися, то повторні тести не підтвердили в них КОВІД і вони грали ігри в подальших клубних матчах. Тобто неправильність тестів в Швейцарії ви не допускаєте апріорі?

"Позитивними тести на коронавірус виявилися у Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова. Обидва футболісти "Шахтаря" перехворіли на коронавірус місяць тому.
Лікар збірної України заявив, що їх результати були хибно-позитивними. Обидва гравці здорові."
"У нас інфікованим виявився один Руслан Маліновський, в якого піднялася температура відразу після прильоту до Швейцарії. Ми його одразу ізолювали в номері, і з командою він більше не контактував. Однак усі ці аргументи на санітарного лікаря не вплинули."
https://sport.24tv.ua/shveytsartsi-ne-pragnuli-rozvyazati-problemu-zbirniy-novini-futbolu_n1464981
показать весь комментарий
01.12.2020 16:35 Ответить
Ви мені скажіть чи були зроблені тести саме перед відправленням закордон?Так,чи ні?Бо коли повернулися додому то вже таке,пройшло досить часу щоб тест не показав.
показать весь комментарий
01.12.2020 17:32 Ответить
Якщо тести робили і він був позитивний на ковід то потрібно було тих гравців замінити якщо цього не зробили це провина УАФ і в міжнародному суді пояснення лікаря збірної про помилково-позитивний тест не прокатає!
показать весь комментарий
01.12.2020 17:37 Ответить
Дуже не переконливо. Хочеться знати який циркуляр УЕФА Україна порушила.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:52 Ответить
По странному совпадению штаб-квартира ВОЗ находится в Швейцарии.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:54 Ответить
На самом деле тот, кто хотя бы иногда смотрит футбол, не испытывает ни малейших иллюзий на предмет того, что Европа наши друзья. Достаточно посмотреть на работу судей. А дальше... понятно было все собственно еще до начала рассмотрения дела.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:55 Ответить
Это отношение к стране. Ясно что Швейцария жалко мямлит, пытаясь оправдать закономерность, жестокую. А правда в том что Украину ни во что не ставят, печаль. И даже сказки о Байдене слабоваты
показать весь комментарий
01.12.2020 14:05 Ответить
Ну ясное дело можно 100500 придумать объяснений. Все равно очевидно, что это позорное и корумпированное решение. Результат должен решаться на поле! И приоритет при решении таких коллизий/форсмажоров должен быть один - это помочь игре состояться.
А так это не фейр плей, а какое-то кабинетное разводилово.
показать весь комментарий
01.12.2020 14:19 Ответить
это то же что с Россией, после 2014 вынули все папки с стола и начали штамповать допинг. На каждого есть папка или Папка, главное что всегда могут прихлопнуть. Вот и сейчас.
показать весь комментарий
01.12.2020 14:27 Ответить
Простите забыл, а Лозанна - это в Швейцарии.
показать весь комментарий
01.12.2020 14:58 Ответить
так,Швейцарія федераративна республіка,26 кантонів (Лозанна у кантоні Во) і їх санітарні лікарі мають велику владу)
показать весь комментарий
01.12.2020 15:34 Ответить
Це в Зімбабве.
показать весь комментарий
01.12.2020 16:00 Ответить
Тільки УЄФА допомогло швайсам виграти, бо в футбол вони грати не вміють
показать весь комментарий
01.12.2020 15:59 Ответить
так як у футбол швайці грати не вміють, то за них грають албанці
показать весь комментарий
01.12.2020 16:15 Ответить
Ага,и два самолёта,и два отеля и два автобуса и пр.,или три,или четыре...Все это УЕФА коррумпированная конторка,которой управляют мошенники.Мы в Украине своих таких,козлов,устали слушать, ещё и эти еврофутбогандоны ценности свои несут,шо на уши не налазят.
показать весь комментарий
01.12.2020 18:31 Ответить
А кто помнит что у Газпрома контракт с УЕФа, как по мне чистая отработка, они боятся признать что если сб. Украины ещё год побудет в группе А, и закончится Ковид, то прийдёт Ся понижаться Германии или кому то ещё, у нас открытие новых талантов прогрессирующих как у Испании или Аргентины Франции Бельгии Голландии а у некоторых сборных Топовых этот показатель падает...
показать весь комментарий
01.12.2020 18:49 Ответить
Может выйти из этого УЕФА на фиг?Итак там ловить нечего.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:21 Ответить
уєфа поступило цинічно, заангажовано і поскотськи
показать весь комментарий
01.12.2020 20:54 Ответить
 
 