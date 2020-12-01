УЕФА объяснил причину технического поражения Украины в матче со Швейцарией: Не была предусмотрена полная замена команды после положительных тестов на коронавирус

Сборная Украины получила техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций. Случилось это из-за того, что наша команда была помещена на карантин и не смогла выйти на поле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Football.ua со ссылкой на телеканалы Футбол 1/2/3.

Накануне УАФ получила мотивационную часть решения Апелляционного комитета УЕФА.

Она изложена на 17 страницах, подписанных главой комитета Педро Томасом Маркесом. Так, по его мнению, главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии.

Теперь же у УАФ есть 10 дней, чтобы изучить документ и подать иск в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, 17 ноября главный санврач Люцерны отправил украинскую сборную на карантин и отменил поединок Швейцария - Украина.

Позже УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии

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