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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб

Из-за ноябрьского карантина

Ноябрьский карантин "выходного дня" в Украине привел к потере около 0,2% ВВП (порядка $300 млн), если его продлят, экономика недосчитается 0,4%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Третий квартал превзошел наши ожидания. В частности, в третьем квартале темп роста розничного товарооборота в Украине был самым высоким по сравнению с несколькими десятками стран – как развитых, так и emerging markets. По промпроизводству и ВВП мы где-то в середине: лучше, чем практически вся Западная Европа, но хуже, чем Азия", – сказал он.

Сологуб подчеркнул, что полный локдаун усилит падение ВВП в этом году до 5-6%. Ранее НБУ ожидал сокращения на 4-5%.

"Неопределенностей по-прежнему очень много. В третьем квартале мы видели очень серьезное улучшение потребительских настроений. Это было заметно по туризму, покупкам новых авто, рынку недвижимости, ритейлу. Дальше многое зависит от того, как это повлияет на эпидемиологические показатели", – отметил он.

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По словам Сологуба, НБУ ожидает, что 2021 год и в Украине, и в мире пройдет под знаком восстановления экономики.

"Наш прогноз роста ВВП на 2021 – 4,2%", – подчеркнул он.

ВВП (643) карантин (16729) НБУ (4833) Сологуб (34) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4513
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01.12.2020 12:56
+4
от ти кацапчику і звалювай з сайту, тут тобі не раді
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01.12.2020 13:01
+3
рило і пнх, російські свині мають знати своє місце
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01.12.2020 13:01
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Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4513
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01.12.2020 12:56 Ответить
Во всех странах отменяют карантин перед Новым годом, у нас зеленые твари наоборот собрались его вводить и это при пустом бюджете. Что они преследуют? А добиваются они разрушения экономики страны, бизнеса, доведения людей до нищеты, чтобы потом на этом хаосе проводить свои сатанячьи "преобразования." А что их преобразования именно такие они уже доказали, создавая народу каждый день проблемы, а не решая проблемы страны и не выводя ее на новый уровень развития. Все кто имеет хоть каплю ума это уже поняли и поняли , что эта власть разрушительная, деструктивная, лживая, токсичная и смертельно опасная и ее нужно гнать как бешеную собаку пока не поздно.
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01.12.2020 13:03 Ответить
НЕЕТЬ
Они явно собрались на чартере на райские острова
А Украину закроют на ключ, шоб рабы не разбредались 😀😀😀
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01.12.2020 13:07 Ответить
бо мабуть ще не второпав реалії буття
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01.12.2020 13:05 Ответить
Нічого. Зате ж не вимерли... Поки що. Розтягуємо задоволення. А далі вибір буде, або від хвороб, або від голоду, або від куль. Зате є свобода вибору.....
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01.12.2020 12:59 Ответить
Только от налогов не освобождают

УМРИ- НО НАЛОГ ЗАПЛАТИ
Завтра займутся потрошить селян типа « бабка , яйко млеко давай» 😀😀😜
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01.12.2020 13:09 Ответить
Ну так товарищ данилишин это дело может быстро поправить. Сколько надо времени, чтобы восполнить пробел бумагами с Вернадским?
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01.12.2020 12:59 Ответить
з-за таких свиней як нинішне керівництво НБУ Україна втрачає значно більше грошей
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01.12.2020 12:59 Ответить
от ти кацапчику і звалювай з сайту, тут тобі не раді
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01.12.2020 13:01 Ответить
рило і пнх, російські свині мають знати своє місце
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01.12.2020 13:01 Ответить
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01.12.2020 13:07 Ответить
Судячи по власівській ганчірці "сваливать" ти зібрався з мокшанського свинарника.Давно час,всі розумні люди вже так і зробили.
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01.12.2020 13:21 Ответить
ліс крадуть на мільрди то норма , бізнес автомобільни на б у авто заборонений який може давати у місяць в рази більше ніж ця цифра тоже нормально - шакали пиль нам на мозги вішають а самі геноцид нам створили
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01.12.2020 13:01 Ответить
ця курва не може у вихидні попасти в свій ресторан, де він вже звик жрати та тусити з іншими такими само свинями
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01.12.2020 13:03 Ответить
Чи не потери.
10$ на человека.
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01.12.2020 13:03 Ответить
Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 8039

...
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01.12.2020 13:07 Ответить
Ось вам і альтернатива кредиту МВФ!!!
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01.12.2020 13:07 Ответить
Найкращий засіб від головного болю - це відрубати нахрєн саму голову...Так думає наша рідна зелена влада...
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01.12.2020 13:08 Ответить
Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 3624
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01.12.2020 13:12 Ответить
Это из новых ,назначеных зедебилами! Мы ЛУЧшие среди развитых стран! Это он имеет ,что догоняем Молдову?А почему не 40%ввп,как обещали зедебилы ,в 2019-2020 годах?
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01.12.2020 13:34 Ответить
Ці піторюги на Паску ,і на Різдво планують шабаші свої!
Савпадєніє?
Нівєрью!
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01.12.2020 14:18 Ответить
Слава Намордникам, дистанциям Слава
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01.12.2020 15:15 Ответить
 
 