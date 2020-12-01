Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб

Ноябрьский карантин "выходного дня" в Украине привел к потере около 0,2% ВВП (порядка $300 млн), если его продлят, экономика недосчитается 0,4%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Третий квартал превзошел наши ожидания. В частности, в третьем квартале темп роста розничного товарооборота в Украине был самым высоким по сравнению с несколькими десятками стран – как развитых, так и emerging markets. По промпроизводству и ВВП мы где-то в середине: лучше, чем практически вся Западная Европа, но хуже, чем Азия", – сказал он.

Сологуб подчеркнул, что полный локдаун усилит падение ВВП в этом году до 5-6%. Ранее НБУ ожидал сокращения на 4-5%.

"Неопределенностей по-прежнему очень много. В третьем квартале мы видели очень серьезное улучшение потребительских настроений. Это было заметно по туризму, покупкам новых авто, рынку недвижимости, ритейлу. Дальше многое зависит от того, как это повлияет на эпидемиологические показатели", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Введенный Кабмином карантин добил малый и средний бизнес. Хочу извиниться перед предпринимателями" - "слуга народа" Леонов

По словам Сологуба, НБУ ожидает, что 2021 год и в Украине, и в мире пройдет под знаком восстановления экономики.

"Наш прогноз роста ВВП на 2021 – 4,2%", – подчеркнул он.