Резкое увеличение акцизов на ТИЭН приведет к закрытию от 30 до 50% мелких предприятий, - ГС "НОРТ"

Общественный союз "Национальная организация розничной торговли" (НОРТ) поддерживает предложения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по более постепенному росту акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (# ТИЭН) в законопроекте №4065.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в "Фейсбук".



По мнению специалистов "НОРТ", такой шаг "позволит 1 миллиону граждан нашей страны избежать ценовых скачков, а правительству обеспечить доходы бюджета, что будет способствовать дальнейшему продвижению Украины как перспективного инвестиционного направления на международной арене".



"Ранее принятое резкое 320%-ное повышение налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева, которое должно было вступить в силу с 1 января 2021, могло бы иметь катастрофические последствия для более 1 млн совершеннолетних потребителей ТИЭН, доходов государственного бюджета, инвестиций в украинскую экономику и сотрудников компаний, задействованных в производстве и реализации этих изделий потребителям", - предостерегают в Союзе.



По подсчетам экспертов "НОРТ", резкое увеличение акцизов "привело бы к закрытию от 30 до 50% небольших предприятий, их бизнес перешел бы в лучшем случае к легальному крупному бизнесу, в худшем, что более прогнозируемо - к нелегальному рынку продаж ТИЭН".

"Сейчас малый бизнес больше всего страдает от последствий глобальной пандемии COVID-19. Многие предприниматели, бизнес которых пострадал из-за карантина, едва "держатся на плаву". И в настоящее время для малого бизнеса могла бы увеличиться стоимость "торговых остатков", из-за чего предпринимателям необходимо было бы инвестировать в свой бизнес дополнительно 1 января 2021 ", - говорится в заявлении.



По мнению экспертов НОРТ, с целью стабилизации экономики страны после завершения ограничивающих мер, действия правительства должны быть взвешены, с учетом всех рисков. "Для обеспечения стабильными поступлениями в государственный бюджет ставки акцизов на ТИЭН должны увеличиваться постепенно до 2025 года включительно", - отмечают в Союзе.