РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости
2 760 13

Резкое увеличение акцизов на ТИЭН приведет к закрытию от 30 до 50% мелких предприятий, - ГС "НОРТ"

Резкое увеличение акцизов на ТИЭН приведет к закрытию от 30 до 50% мелких предприятий, - ГС

Общественный союз "Национальная организация розничной торговли" (НОРТ) поддерживает предложения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по более постепенному росту акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (# ТИЭН) в законопроекте №4065.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в "Фейсбук".

По мнению специалистов "НОРТ", такой шаг "позволит 1 миллиону граждан нашей страны избежать ценовых скачков, а правительству обеспечить доходы бюджета, что будет способствовать дальнейшему продвижению Украины как перспективного инвестиционного направления на международной арене".


"Ранее принятое резкое 320%-ное повышение налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева, которое должно было вступить в силу с 1 января 2021, могло бы иметь катастрофические последствия для более 1 млн совершеннолетних потребителей ТИЭН, доходов государственного бюджета, инвестиций в украинскую экономику и сотрудников компаний, задействованных в производстве и реализации этих изделий потребителям", - предостерегают в Союзе.


По подсчетам экспертов "НОРТ", резкое увеличение акцизов "привело бы к закрытию от 30 до 50% небольших предприятий, их бизнес перешел бы в лучшем случае к легальному крупному бизнесу, в худшем, что более прогнозируемо - к нелегальному рынку продаж ТИЭН".

"Сейчас малый бизнес больше всего страдает от последствий глобальной пандемии COVID-19. Многие предприниматели, бизнес которых пострадал из-за карантина, едва "держатся на плаву". И в настоящее время для малого бизнеса могла бы увеличиться стоимость "торговых остатков", из-за чего предпринимателям необходимо было бы инвестировать в свой бизнес дополнительно 1 января 2021 ", - говорится в заявлении.


По мнению экспертов НОРТ, с целью стабилизации экономики страны после завершения ограничивающих мер, действия правительства должны быть взвешены, с учетом всех рисков. "Для обеспечения стабильными поступлениями в государственный бюджет ставки акцизов на ТИЭН должны увеличиваться постепенно до 2025 года включительно", - отмечают в Союзе.

Автор: 

акциз (385) табак (302) электронные сигареты (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Уровень вредности сам определил?
показать весь комментарий
01.12.2020 13:53
+2
Не закрытие а уход в тень!
показать весь комментарий
01.12.2020 13:36
+1
Та от як раз навпаки - люди будуть повертатися до звичайних сигарет (що і треба їх виробникам). Айкоси хоч і шкідливі, але значно менше, ніж сигарети.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не закрытие а уход в тень!
показать весь комментарий
01.12.2020 13:36 Ответить
Легализация Марьивановны скоро похоронит все эти ТИЭН-ы.
Резкое увеличение акцизов на ТИЭН приведет к закрытию от 30 до 50% мелких предприятий, - ГС "НОРТ" - Цензор.НЕТ 4651
показать весь комментарий
01.12.2020 13:40 Ответить
А НЕ увеличение приведет с потере здоровья от пагубных вредных привычек у десятков тысяч украинцев и набиванию карманов у нескольких дельцов от табачной промышленности.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:48 Ответить
Та от як раз навпаки - люди будуть повертатися до звичайних сигарет (що і треба їх виробникам). Айкоси хоч і шкідливі, але значно менше, ніж сигарети.
показать весь комментарий
01.12.2020 13:52 Ответить
Уровень вредности сам определил?
показать весь комментарий
01.12.2020 13:53 Ответить
Ему так в рекламе рассказали
показать весь комментарий
01.12.2020 15:38 Ответить
Ага))
Зебилы в Прилуках тоже радовались год назад, когда верховные зебилы табачку Украины пробовали защемить.
Типа "здоровее будем".
И не понять вам, стоя рождённым, что будут курить контрафакт, самосад, но налоги в бюджет будете высасывать.
На каком месте по налоговым платежам Прилуцкая табачка, к примеру?
показать весь комментарий
01.12.2020 22:05 Ответить
Что написано большими буквами на каждой пачке сигарет? Не стоит людей оскорблять, даже если ты и лежа рождённый. Еще неизвестно что на чем лежалО.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:37 Ответить
А на трансформаторных будках пишут:" не влезай, убьёт!"
Отключите себе электричество.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:07 Ответить
Идиот!
показать весь комментарий
02.12.2020 17:30 Ответить
Ну кто же нормальный сделает себе ник:"суд Линча")))
показать весь комментарий
02.12.2020 19:09 Ответить
 
 