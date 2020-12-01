Криклий о локдауне: Транспорт не остановится, но ограничения по количеству пассажиров возможны. ВИДЕО
Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне, но отрицает возможность остановки пассажирского сообщения внутри страны.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта", - заверил Криклий.
Он также подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.
"Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет", - подчеркнул Криклий.
Он также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.
"Потому позиция моя и моих коллег, в том числе, чтобы транспорт работал", - подчеркнул министр инфраструктуры.
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Скандал із Польщею. Ефективна робота уряду Зе - зашкалює. Криклій - кращий!
https://www.youtube.com/watch?v=kodXADIJ7Sk
если коротко - КИЕВ , 18.12.200 Freedom Hall, в 20:00 и 22.12.20 Дворец "Украина", в 19:00 (Новогодний...с телесъемкой)...даже если устал....здесь всегда зажигает их Вечерний Квартал!
Почему человек который попался на подделке документов до сих пор работает министром?
Цель локдауна - разорвать цепочку передачи инфекции. Для разрыва цепочки передачи необходимо обеспечить отсутствие любых социальных контактов. ЛЮБЫХ !!! А это значит - предложили всем купить продукты на 3 недели и тупо закрыли всю страну дома с полным запретом покидать жилище (за исключением экстренных ситуаций, понятно, типа госпитализации). Всем, кроме армии, полиции, врачей, пожарных и коммунальщиков. А за теми - контроль (маски, костюмы химзащиты, обеззараживание на каждом шагу). Опять-таки, полное закрытие границ на въезд и выезд. Как в Китае - подъезды заварить или досками забить - или в Индии, где полиция лупила палками всех, кто оказался на улице в комендансткий час (утрирую, конечно, это уже перебор, но для понимания сути).
Вот тогда через 3 недели эпидемия затухнет и можно будет возвращаться к нормальной жизни постепенно (сначала внутри страны, а открытие границ - в зависимости от эпидситуации у соседей).
А так - транспорт работает, садики / школы тоже (потому что куда же родителям детей деть), в церковь можно, магазины закрыты только по выходным (типа вирусу не пофигу, в какой день передаваться - будний или выходной) . . . До одного места такой "карантин". Только голову морочат.