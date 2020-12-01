РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10409 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
410 2

Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных производств по фактам исчезновения 18 человек после оккупации полуострова

Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных производств по фактам исчезновения 18 человек после оккупации полуострова

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовные дела в связи с исчезновения 18 человек в период оккупации полуострова РФ, расследование осложняется невозможностью доступа украинских следственных органов на оккупированную территорию, отмечают в прокуратуре Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка.

"В настоящее время в целом записано 13 уголовных производств по фактам исчезновения без вести, насильственного исчезновения 18 человек", - рассказал он.

"Они квалифицированы по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) - 6 уголовных производств об исчезновении 8 человек, по ст.146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) - 2 уголовных производства по фактам исчезновения 3 человек и по ст.438 УК (нарушение законов и обычаев войны) - 4 уголовных производства в отношении 6 человек", - добавил он.

По словам Копийки, в конце 2018 года ряд уголовных производств по факту насильственных исчезновений на оккупированной территории были переквалифицированы на статью УК о нарушении законов войны.

"Такое решение было принято, потому что досудебное расследование пришло к выводу о непосредственном участии органов оккупационной власти и незаконно созданных органов оккупационной властью в преследовании и возможно участие в похищение этих людей", - отметил прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия русифицирует оккупированный Крым. Это явное нарушение международного гуманитарного права, - Кулеба

Также он сообщил, что прокуратура АРК изучает все факты исчезновения людей на оккупированной территории Крыма, обнародованные в СМИ и общественным организациями.

"Практически по все случаям зарегистрированы уголовные производства и проводится досудебное расследование органами Нацполиции и СБУ", - добавил Копийка.

Крым (26363) прокуратура (5004) пропавший без вести (152)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не то расследуют.
показать весь комментарий
01.12.2020 18:35 Ответить
 
 