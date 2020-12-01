Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных производств по фактам исчезновения 18 человек после оккупации полуострова

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовные дела в связи с исчезновения 18 человек в период оккупации полуострова РФ, расследование осложняется невозможностью доступа украинских следственных органов на оккупированную территорию, отмечают в прокуратуре Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка.

"В настоящее время в целом записано 13 уголовных производств по фактам исчезновения без вести, насильственного исчезновения 18 человек", - рассказал он.

"Они квалифицированы по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) - 6 уголовных производств об исчезновении 8 человек, по ст.146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) - 2 уголовных производства по фактам исчезновения 3 человек и по ст.438 УК (нарушение законов и обычаев войны) - 4 уголовных производства в отношении 6 человек", - добавил он.

По словам Копийки, в конце 2018 года ряд уголовных производств по факту насильственных исчезновений на оккупированной территории были переквалифицированы на статью УК о нарушении законов войны.

"Такое решение было принято, потому что досудебное расследование пришло к выводу о непосредственном участии органов оккупационной власти и незаконно созданных органов оккупационной властью в преследовании и возможно участие в похищение этих людей", - отметил прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия русифицирует оккупированный Крым. Это явное нарушение международного гуманитарного права, - Кулеба

Также он сообщил, что прокуратура АРК изучает все факты исчезновения людей на оккупированной территории Крыма, обнародованные в СМИ и общественным организациями.

"Практически по все случаям зарегистрированы уголовные производства и проводится досудебное расследование органами Нацполиции и СБУ", - добавил Копийка.