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Рада перенесла применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек

Рада перенесла применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За доработанный и зарегистрированный во вторник проект закона проголосовали в первом чтении 320 народных депутатов, в целом с технико-юридическими правками - 319 при необходимых 226 голосах.

Законопроект предусматривает, что введение фискализации для ФОП откладывается на год - по 1 января 2022. В то же время введение кассовых аппаратов с 1 января 2021 года оставили для таких рисковых групп: аптеки, сложная бытовая техника и ювелирные изделия.

Законопроект определяет максимальные объемы доходов для первой-третьей групп плательщиков единого налога в соотношении к минимальной заработной плате (первая группа - 167 мзп вместо 1 млн грн, вторая - 834 мзп вместо 5 млн грн, третья - 1167 мзп вместо 7 млн грн). Документ также отменяет механизм кешбека (компенсация покупателям за нарушения при расчетных операциях).

Кроме того, отменяются штрафы за несоответствие наличных в кассе сумме, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Помимо этого, документ продлевает на год, до 2022-го, применение сниженных размеров штрафов за нарушения отдельных требований применения РРО.

Смотрите также: "Не убивайте малый бизнес": ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

ВР (29227) предприниматели (1234) малый бизнес (123)


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Топ комментарии
+26
Спочатку Зебобіки створили проблему , а наразі прибрали , а піпл хаває 👍🏼😀
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01.12.2020 14:03
+18
Продали козу(с)
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01.12.2020 14:01
+15
СОЗДАЛИ ПРОБЛЕМУ - РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ!!! Имитация бурной деятельности, но царь хорош!!!
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01.12.2020 14:24
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Продали козу(с)
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01.12.2020 14:01 Ответить
самое интересное, что в бюджете уже были заложены поступления от РРО. Значит дырочка в бюджете увеличилась.
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01.12.2020 14:15 Ответить
Касові апарати РРО потрібно вводити негайно, з 1 січня, бо великий бізнес використовує ФОПів для уникнення оподаткування і це величезна проблема яка виводить з бюджету мільярди доларів несплачених податків! Верховна Рада вчинила безвідповідальний крок який унеможливлює скорочення дефіциту національного бюджету! Ганьба! Таку Верховну Раду потрібно (палити к чертям!
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01.12.2020 15:13 Ответить
Успішна влада не може бути сцикливою та нерішучою. Або Ви наводите порядок в економіці, або народ вас вижене і подушить, курви!
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01.12.2020 15:15 Ответить
Нормальний закон без "совкових" пережитків у вигляді КОРО та іншої херні на зразок Приват24=готівка, і тільки тоді РРО, а не навпаки. Що попередники, що сьогоднішні багато правильного говорять, а на ділі намагаються впихнути невпихуєме - такі норми, згідно яких будь-якого ФОПа без проблем можна взяти за яйця.
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01.12.2020 15:38 Ответить
Ви напевно не в курсі що КОРО вже відмінили...
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01.12.2020 16:49 Ответить
тобто під шумок боротьби з великим бізнесом похоронити і той, що і так є малим бізнесом? чи їх можна відрізнити?
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01.12.2020 20:35 Ответить
Спочатку Зебобіки створили проблему , а наразі прибрали , а піпл хаває 👍🏼😀
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01.12.2020 14:03 Ответить
Зато слуги в трауре.

https://bykvu.com/ua/bukvy/povna-kapituliatsiia-iak-sluhy-vymusheni-ity-na-kompromis-po-fop-chat-sluh/ «Повна капітуляція»: Як «Слуги» вимушені іти на компроміс по ФОП - чат «Слуг»

Рада перенесла застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек - Цензор.НЕТ 3516
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01.12.2020 14:11 Ответить
тільки щось в тексті я не знайшов заявленого в заголовку.
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01.12.2020 14:05 Ответить
Та то таке.
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01.12.2020 14:07 Ответить
В тексті вони тільки відтермінували введення повних штрафів за РРО. мовляв, рік будуть знижені.

Якщо це така відміна....
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01.12.2020 14:12 Ответить
Это штрафы для тех, кто уже пользуется РРО и допустил ошибки при работе.
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01.12.2020 14:23 Ответить
Я уже почитал на Буквах полностью текст. Все правильно - введение РРО отложили на год.
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01.12.2020 14:29 Ответить
без ЧС или В... как там, то это тупо - противоконституционально.. в суде тупо приносишь книжечку и ссудья блеет чет, а потом боится шо ты пойдешь в ЕСПЧ.
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01.12.2020 14:06 Ответить
Ну?! Чим не успєх? А ви кажете нічого не роблять.
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01.12.2020 14:06 Ответить
Як би вони просто навіть не заходили в Раду, в підсумку було б теж саме.
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01.12.2020 14:12 Ответить
Рада перенесла застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек - Цензор.НЕТ 5588
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01.12.2020 14:06 Ответить
Про кешбек особливо зрозуміло.
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01.12.2020 14:09 Ответить
бонусная (накопительная) программа. покупаешь больше - потом сможешь получить накопленную скидку.
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01.12.2020 14:12 Ответить
Я це знаю, в заголовку написано що його відминили, в статті ні.
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01.12.2020 14:14 Ответить
я вот тоже в потеряшках. у мну на ВОГовской карточке пол-тыщи грн. бонусов. поехать потратить до вступления в силу, или придержать...
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01.12.2020 14:29 Ответить
Кешбек тому, хто настукав на порушення фопа.
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01.12.2020 14:29 Ответить
Уявляю, якби я просто прибирав що сам наробив, скільки б мені платили.
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01.12.2020 14:11 Ответить
Азаров хоч сепар і гандон, в економіці шарив, та й під час Майдану вчасно звалив.
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01.12.2020 14:13 Ответить
Ничего он не шарил. Курс бакса в начале 2014 года был обеспечен сжиганием валютной выручки и долгами на удержание курса 8 и бешеной эмиссией "пустых" гривен в 2012-2013 году. Кстати бюджетные долги по казначейской картотеке летом 2013 года достигали 6-7 месяцев.

А дебильный налоговый кодекс имени Азирова мы разгребаем и теперь, и еще долго будем разгребать.
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01.12.2020 14:39 Ответить
Здание налоговой администрации г.Львов...в память об Н.Я.Азарове.
Рада перенесла застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек - Цензор.НЕТ 7952
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01.12.2020 15:08 Ответить
Во-во, раздувал налоговую до огромных размеров. Белая кость, твою дивизию. Даже страшно спросить сколько это убожество стоило бюджету.
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01.12.2020 15:16 Ответить
сынок миллионером стал на этом всём..."строительстве"))))
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02.12.2020 12:14 Ответить
В его время я был свидетелем гулянки в лесном ресторане под Киевом выпускников налоговой академии. Это было зрелище, начиная от "членовозов", на которых съезжались чада.
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01.12.2020 15:20 Ответить
І мабуть саме тому Азіров у 2010 ввів кончений податковий кодекс і угробив купу ФОПів, які в часи Юща росли, як гриби після дощу...
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01.12.2020 14:14 Ответить
Ну скажем так, при Ющенко ФОПи взагалі платили гулькін хрін, маючи іноді багатомільонні обороти.
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01.12.2020 14:16 Ответить
от токо не надо ля-ля. платили как с куста 40 баксов ЕН в месяц (200 грн по курсу 5 за доллар). Сейчас платят столько же. 25% бюджета Киева платили ФОП-ы (тогда СПД), и это были самые регулярные поступления, за которыми не надо было гоняться
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01.12.2020 16:42 Ответить
ты посмотри, хоть один ФОП замок построил на берегу Днепра...и поинтересуйся кто построил, будешь очень удивлён...
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02.12.2020 12:16 Ответить
нарешті зробила Рада щось розумне
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01.12.2020 14:21 Ответить
Прийняла закон, а потім його відмінила... Розумнаааа, страшне...
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01.12.2020 14:30 Ответить
СОЗДАЛИ ПРОБЛЕМУ - РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ!!! Имитация бурной деятельности, но царь хорош!!!
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01.12.2020 14:24 Ответить
Це називається фрікції
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01.12.2020 15:06 Ответить
Больше похоже на банальное рукоблудие.
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01.12.2020 18:03 Ответить
Знов героїчно випрали обісрані труси!!!
Це перемога!!!
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01.12.2020 14:30 Ответить
Нафига вообще этот цирк с РРО для ФОП?
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01.12.2020 14:31 Ответить
гетманцева хтось навчив,
що економіка має бути така
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01.12.2020 14:55 Ответить
А может пора вводить штрафы для чиновников за вот такие "ситуации" - ввели закон и потом каждый год его отстрочивают.Может кому то надо башку с плеч снять за такие "законы"?Или может пора уже что то делать с коррупцией? А то как то в одни ворота игра - обычному человеку миллиард всяких штрафов а реальным ублюдкам место у корыта и защита.
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01.12.2020 14:38 Ответить
Согласна с вами, но есть одно НО - введение РРОдля ФОПов также ударит по многим, кто "под защитой у корыта". Не топ-олигархов, типа Ахметова или Порошенко, конечно, но нуворишей средней руки - вполне. Ибо им станет невыгодно вместо наемных сотрудников держать армию ФОПов чтобы уйти от налогов.
Отсюда и такие мощные акции протеста
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01.12.2020 15:40 Ответить
А до 1.01.2022г или осел сдохнет или падишах помрет.
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01.12.2020 14:49 Ответить
Торгаши-спекулянты и дальше будут дурить государство? Ну-ну...
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01.12.2020 15:35 Ответить
Ванную, что осенью-зимой 2021 "ущемленные и несчастные ФОПы" снова выйдут на улицы поселить, как им вредны РРО. Просто есть же разница, с чего налог платить - с цыфры, что сам нарисовал, или с реальных оборотов
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01.12.2020 15:37 Ответить
1) Второй группе (а именно она основная в розничной торговле) пофиг какой оборот, хоть 100 гривен хоть 1 млн - налог одинаковый 20% от мзп. Так что там единственное - не превысить предельный оборот.

2) Если бы РРО касался исключительно цифры обороты - проблем бы не было. Весь геморрой и 90% затрат - это номенклатурное программирование и соответственно пробивка по кодам. Ну и конечно штрафы, причем совершенно невменяемые.

P.S. Факт по двум ФОПам. Реальный оборот (до карантина) - 5-6, максимум 7 и то очень редко. Сейчас по одному ситуация почти восстановилась (оборот в пределах до 5,5), а по второму - максимум 3. Умножаем на примерно 250 рабочих дней - там до пределов еще, как до Киева рачки.
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01.12.2020 16:41 Ответить
Вот за время, пока ты писал этот каммент, можно было напрограммить на приличной кассе несколько товаров.
Так это геморрой или просто откосить есть желание?
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01.12.2020 17:01 Ответить
Угу. Только при подключении к компу. А это реально при первоначальном программировании. Все остальное руцями и долго.

Ну и не забываем - новый товар, значит делаем Z-отчет (фискалим кассу соответственно с выносом/внесением налички, ошибка - штраф) и тогда программируем что-то новое. И так при каждом поступлении новой позиции.
Ну и попутно не забываем записывать код в тетрадку, чтобы кассир занимаясь археологией таки нашел нужный код и все правильно пробил.
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01.12.2020 17:09 Ответить
К некоторым приличным кассам клавиатура подключается и поиск по наименованию есть.
Если так уж лень возиться со штрих-кодами можно клеить коды этикет пистолетом прямо на товар. Они не дорогие.
Программные рро и программы для фискальных принтеров программируются без снятия отчёта.
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01.12.2020 17:15 Ответить
Проведите мастер класс приклеивания этикеты с кодом на порцию каши, особенно когда гастроемкость с примерно 20 порциями установлена на мармит линии раздачи.
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01.12.2020 17:24 Ответить
Ага, тоесть цены на каши помним наизусть, а коды запоминать или табличку нини, или что уж совсем из ряда вон, то поинтересовацца - а нет ли каких программ чтоб в два тыка в кнопки с картинками один из ста товаров наколупать.
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01.12.2020 17:29 Ответить
Элементарно. Предпринимателю вот этот маразм нафиг не надо (ппри этом пробивать просто сумму - без проблем) зато у некоторых законотварцев аж в одном месте зудит.
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01.12.2020 17:35 Ответить
Ну вот, а кому оно надо? Никому не надо. Кроме государства. До 2000 все просто сумму били на отдел, а пришлося. Теперь и на сервер налоговой уже шлют. Пришла очередь фопов.
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01.12.2020 17:43 Ответить
Ну так новинки всегда требуют изменений, и усилий.
Крайне редко "новый товар" появляется ежедневно. т.е всегда есть время "вбить" его в кассу. Даже банальной записью в тетрадку.
И эти ваши ФОПы из примеров - против только из-за того, что нужно будет заниматься "выбиванием товаров"? А так никогда и ни разу не превышали предельный оборот?
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01.12.2020 19:00 Ответить
1,5 млн? Из трех разве что один может быть на грани. А при тех пределах, которые приняли в этом году (еще до этого закона, в нем просто отменили абсолютные значения и привязали к мзп) - ни один из трех не то что не превысит, а и близко не подойдет.
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01.12.2020 20:57 Ответить
так иди становись ФОП-ом и не плати ничего, ну! рисуй цифры какие надо - и будет тебе щастье!
они тебе должны что-то? чего ныть что кто то не сидит на жопе а носится чтобы заработать себе, еще и нанять кого то?
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01.12.2020 16:46 Ответить
Они должны платить налоги, соответствующие своим доходам. А не носиться ради их минимизации. Только и всего.
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01.12.2020 19:02 Ответить
А там либо ишак со слугами сдохнет,либо Украины не будет.
Главное на сейчас ЛохДаун отодвинули. Или отодвинулся?
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01.12.2020 16:51 Ответить
Зайшов на Розетку, подивитися вартість апаратів, навколо яких такий галас. Ціна - 7 - 27 тисяч. На яких тачках приїхали протестанти? Які мобільники в тих протестантів? Якби я не купував нового мобільника, то можна було б купити найдешевшого касового апарата. Смартфона я купив не найкрутішого. Бо він мені потрібен не більше, ніж касовий апарат. Висновок простий: бізнесмени бунтують не проти касових апаратів. Вони бунтують проти контролю держави над фінансами. Тобто - вимагають для себе безкарності.
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01.12.2020 17:08 Ответить
от 5900, плохо смотрел
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01.12.2020 17:34 Ответить
На інших ресурсах бачив і менше 3000. Але то відверте лайно. Я про інше. Я пенсіонер. Машини не маю, хожу пішки. Бідним себе не вважаю, що треба купую за свої. А що не можу купити, то воно мені й непотрібне. Бідні, та нещасні бізнесмени збанкрутіють, якщо потратят 7 тисяч на касовий апарат? То нехай відпочине в Турції, а не в Дубаї.
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01.12.2020 17:49 Ответить
Ситуація на фронті нас вже не цікавить?
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01.12.2020 17:22 Ответить
Дауны ваЗЕлиновские!!! с начала принимают какой то бред, потом отменяют, создавая видимость какого то движения, а по сути разваливают Страну, что и нужно их хозяину бене прогнувшемуся под ботаксного педофила....
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01.12.2020 20:04 Ответить
Для зелебобиков и соевых поясню. Это не победа, это полный провал! Еще год границы будут бурлить беспредельной контрабандой. И лоббировали "спасение ЧПшников" именно топ контрабандисты Украины. Мне, как ЧПшнику на второй форме, эти РРО особых проблем бы не принесли. Т.к. всякие рабиновичи и прочая шваль, полностью перекрутив факты, выводили людей на протесты. Посмотрите на ютубе ролики Плинского по этой теме. Может хоть на 1% станете умнее.
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01.12.2020 20:09 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Казнь предпринимателей заложена в программе. Отсрочка казни-это маленький шаг для канализации протестов. Эти суки этим шагом еще и сливают протесты против федерализации. Подачка временная и многоходовочка.
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01.12.2020 20:37 Ответить
Банда Гетьманцева пролетела с тупорылой затеей по ФОПам, да еще подставила Зеленского - политолог Декабрь 1, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8b.html#respond Комментарии: 0

С ФОПами у власти получилось как всегда, прогнозируемо.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko озвучил сегодня вечером политолог Юрий Романенко.
С самого начала говорили, что эта затея тупорылая во всех смыслах. Но банда Гетьманцева упрямо перла на мины, вешая на наивные зеленые уши лапшу «о реформах».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6-%D1%82%D1%83.html Как семья Гетманцевых портит имидж туризма, государства и не платит налоги
По ходу возбудили ФОПов, 250 раз сбрехав. Потеряли рейтинг. Завели ФОПов на протесты. И дальше традиционный слив и перенос фискализации на год.
Вопрос риторический - зачем нужно было сожрать столько говна ложкой, чтобы прийти ровно к тому результату, что кричали все здравомыслящие люди?
Если запах денег лишает разума, то звиняйте. Будете идти по граблям как попередники.
P.S.: Кстати, о попередниках.
Особенно ржачно, как к ФОПАМ пытается подмазаться Порошенко. Который проводил ровно такую же политику.
Петр Алексеевич, какое бы грустное лицо вы не делали, мы все равно помним, как вы все и почему про@бали…
***
Как https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d1%80.html сообщала несколько часов назад «Экономика от Пророка» , сегодня Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, которым отложила обязательное применение регистраторов расчетных операций для некоторых ФЛП.
Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций» (№4439-д) поддержали 319 народных депутатов.
Закон предусматривает отсрочку до 1 января 2022 года обязательного применения регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.
Документ продлевает на год, до 1 января 2022 года, применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций. Закон также отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО).
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01.12.2020 21:55 Ответить
 
 