Рада перенесла применение РРО для ФОП на 2022 год и отменила кэшбек

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За доработанный и зарегистрированный во вторник проект закона проголосовали в первом чтении 320 народных депутатов, в целом с технико-юридическими правками - 319 при необходимых 226 голосах.

Законопроект предусматривает, что введение фискализации для ФОП откладывается на год - по 1 января 2022. В то же время введение кассовых аппаратов с 1 января 2021 года оставили для таких рисковых групп: аптеки, сложная бытовая техника и ювелирные изделия.

Законопроект определяет максимальные объемы доходов для первой-третьей групп плательщиков единого налога в соотношении к минимальной заработной плате (первая группа - 167 мзп вместо 1 млн грн, вторая - 834 мзп вместо 5 млн грн, третья - 1167 мзп вместо 7 млн грн). Документ также отменяет механизм кешбека (компенсация покупателям за нарушения при расчетных операциях).

Кроме того, отменяются штрафы за несоответствие наличных в кассе сумме, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Помимо этого, документ продлевает на год, до 2022-го, применение сниженных размеров штрафов за нарушения отдельных требований применения РРО.

Смотрите также: "Не убивайте малый бизнес": ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)