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Новости Коронавирус и карантин
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Во время локдауна детсады и начальная школа должны работать, а средняя и старшая - учиться дистанционно, - нардеп "Голоса" Пипа

Во время локдауна детсады и начальная школа должны работать, а средняя и старшая - учиться дистанционно, - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций планирует подготовить рекомендации для Кабинета Министров касательно особенностей работы школ и детских садов в случае введения локдауна в Украине, сообщила секретарь комитета Наталья Пипа (фракция партии "Голос").

"Если локдаун будет с 24 декабря по 15 января, как сейчас планируется, то на этот период придутся каникулы. Во-вторых, если даже локдаун не случится в этот период, то детсады и начальная школа должны бы работать, а дистанционно - средняя и старшая школа, как это сделали во многих странах мира. Но есть мнение, что Кабмин готовится вводить локдаун именно в период с 24 декабря по 15 января. Мы все это не раз обсуждали на комитете, и в.и.о. министра Сергей Шкарлет поддерживал эту позицию. Завтра мы проведем заседание комитета, и думаю, что наработаем письменные рекомендации для правительства касательно этого вопроса", - сказала депутат "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

На уточняющий вопрос, будут ли данные рекомендации оформлены в проект постановления, Пипа подчеркнула, что "в случае, если правительство хочет слышать комитет, то достаточно только рекомендаций, и соответственно нет необходимости принимать постановление Верховной Рады на пленарном заседании".

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Автор: 

детсад (428) карантин (16729) школа (3011) Пипа Наталя (11) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
само оно! из моих знакомых как раз те и переболели, у которых дети малолетние в садики и младшие классы ходят.
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01.12.2020 14:42
+5
Дети и есть переносчики болезни. Моя знакомая работает торговым представителем.. ходит за день по 10 магазинов, ездит в транспорте общественном. И водит двоих детей в садик. Сама заболела. Дети дома с мамой , но они ведь ходили в сад..
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01.12.2020 14:56
+4
Очередные полумеры, если закрывать то все сразу.
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01.12.2020 14:51
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само оно! из моих знакомых как раз те и переболели, у которых дети малолетние в садики и младшие классы ходят.
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01.12.2020 14:42 Ответить
у тебе є вибір не водити!
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01.12.2020 14:48 Ответить
Дети и есть переносчики болезни. Моя знакомая работает торговым представителем.. ходит за день по 10 магазинов, ездит в транспорте общественном. И водит двоих детей в садик. Сама заболела. Дети дома с мамой , но они ведь ходили в сад..
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01.12.2020 14:56 Ответить
це міг написати тільки повний ідіот
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01.12.2020 14:50 Ответить
бо мальнькі діти не тільки розповсюджують хворобу, а ще й самі успішно хворіють та помирають в таких "дбайливих" батьків
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01.12.2020 14:52 Ответить
...как там был клип: Марина двигай пипой
вот,вот.
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01.12.2020 15:29 Ответить
Давайте просто ведем локдаун и нечего не будем запрещать, а что хуже не будет
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01.12.2020 14:51 Ответить
И я о том.Чем это будет отличатся,от карантина?
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01.12.2020 14:52 Ответить
Очередные полумеры, если закрывать то все сразу.
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01.12.2020 14:51 Ответить
Шаг вперед и...два назад.Кишка тонка.Будет как с ФОПами.
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01.12.2020 14:54 Ответить
Раньше в эпидемию грппа как раз школы и закрывали) мир сошел с ума?
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01.12.2020 17:36 Ответить
В общем я поняла.. Искать мне работу.. Второй ковид я не переживу..
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03.12.2020 14:05 Ответить
 
 