Во время локдауна детсады и начальная школа должны работать, а средняя и старшая - учиться дистанционно, - нардеп "Голоса" Пипа

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций планирует подготовить рекомендации для Кабинета Министров касательно особенностей работы школ и детских садов в случае введения локдауна в Украине, сообщила секретарь комитета Наталья Пипа (фракция партии "Голос").

"Если локдаун будет с 24 декабря по 15 января, как сейчас планируется, то на этот период придутся каникулы. Во-вторых, если даже локдаун не случится в этот период, то детсады и начальная школа должны бы работать, а дистанционно - средняя и старшая школа, как это сделали во многих странах мира. Но есть мнение, что Кабмин готовится вводить локдаун именно в период с 24 декабря по 15 января. Мы все это не раз обсуждали на комитете, и в.и.о. министра Сергей Шкарлет поддерживал эту позицию. Завтра мы проведем заседание комитета, и думаю, что наработаем письменные рекомендации для правительства касательно этого вопроса", - сказала депутат "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

На уточняющий вопрос, будут ли данные рекомендации оформлены в проект постановления, Пипа подчеркнула, что "в случае, если правительство хочет слышать комитет, то достаточно только рекомендаций, и соответственно нет необходимости принимать постановление Верховной Рады на пленарном заседании".

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