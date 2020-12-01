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Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем, - Кульбида

Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем, - Кульбида

Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве стало временное природное явление, когда в приземной атмосфере формируется слой, задерживающий загрязняющие вещества и продукты горения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Я бы не сказал, что в Киеве такое плохое качество воздуха. Если оценивать вчерашний и сегодняшний дни, то качество воздуха в целом удовлетворительное. Бывают и худшие ситуации. Причиной определенного ухудшения качества воздуха стало повышение температуры в слое атмосферы от поверхности земли до высоты 200 метров. Образуется задерживающий слой, который не позволяет перемешиванию воздуха с более высокими слоями. Это неблагоприятный фактор, который способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Это естественное временное природное явление. Как правило задерживающий слой долго не держится. Он формируется в утренние часы и до 11–12 часов дня рассеивается, как только температура возле поверхности земли повышается. Поэтому нет существенных проблем. Абсолютно рядовая ситуация, которая наблюдается достаточно часто в Киеве, а в такой холодный период года, когда еще нет настоящих морозов, еще чаще", – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что к 1 декабря ситуация в столице нормализовалась.

"Анализируя концентрации на наших 16 постах наблюдения за загрязнениями, могу сказать, что сегодня они абсолютно рядовые. Есть определенные небольшие превышения по диоксиду азота. А по другим параметрам меньше предельно допустимых концентраций. Говорить о том, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем. Единственное, может наблюдать локальное загрязнение в определенных районах, где нет наших пунктов наблюдения, например на левом берегу. [Запах гари или задымление] может быть связано с производственными процессами. Но еще раз повторю, что в целом ситуация по городу нормальная", – подчеркнул Кульбида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реки Украины проверят на содержание специфических загрязнителей, - Министерство защиты окружающей среды

30 ноября, по данным портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, в Киеве зафиксировали один из самых высоких в мире показателей загрязненности воздуха.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что действительно наблюдается загрязнение воздуха в Дарницком и Днепровском районах. Городские власти отметили, что в воздухе скапливаются продукты горения из-за безветренной погоды.

Киев находится на 20-й позиции в списке с индексом качества воздуха (AQI) 140 при норме до 50. С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) с показателем 143 и Нур-Султан (Казахстан) – 122.

воздух (173) Гидрометцентр (665) загрязнение (256) Кульбида (51)


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Топ комментарии
+2
Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем....
но и о том что он чист, врать мы уже не в состоянии?
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01.12.2020 15:20
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говорить воно не може, тільки брехать мабуть чи просто "помилятись"
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01.12.2020 15:02 Ответить
Вообще то тёплый воздух (его прослойка до 200 метров) всегда стремится вверх. Это ещё в школе учили. А тут он прилип к земле и не даёт холодным слоям опустися и перемешаться с нижними слоями. Что то не то получается. Или на высоте 200 метров было что то , что не давало подняться вверх тёплому воздуху - слой каких то облаков. Либо нижний слой не был тёплым, а может быть был тяжёлым и загрязнённым? Из репортажа не ясно.
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01.12.2020 17:06 Ответить
Практически целебный, небось по качеству сравним с альпийским
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01.12.2020 15:04 Ответить
ні, альпійське повітря надхолодне, некорисне для здоров'я киян - можна прохолонути та захворіти короною чи грипом, а рідне повітря таке тепленьке та звичне для народу
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01.12.2020 15:16 Ответить
Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем....
но и о том что он чист, врать мы уже не в состоянии?
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01.12.2020 15:20 Ответить
ну чего сразу врать? - просто тоже не могут говорить...
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01.12.2020 15:34 Ответить
Кульбіда коментує щось "ґордонові"? Я вважав його розумнішим. Утім, цей факт, а також зміст коментаря доводять, що я помилявся.
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01.12.2020 15:29 Ответить
вчера говорили, что загрязнен, но только на левом берегу, а сегодня уже за весь Киев разговор, но уже все чисто - или может они на правом нюхали?
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01.12.2020 15:29 Ответить
Ситуація дзеркально протилежна. Повітря на Теремках (вул. Теремківська) псується якраз ввечорі. Тобто, починаючи з 18-20 годин і до ранку треба зачиняти всі вікна й хвіртки, тому що в квартирі дуже сильно смердить гар і дим... І таке відбувається декілька разів на тиждень...
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01.12.2020 16:01 Ответить
Опубликуйте химический состав воздуха в центре Киева на уровне земли в 17-00.
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01.12.2020 17:13 Ответить
Ну вот, Педалик и дедушку решил привлечь рассказать про природные явления. Вместо того, чтобы прищемить владельцев ТЭЦ. Чем холоднее будет на улице, тем чаще и сильнее ночью будут случаться эти "явления".
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03.12.2020 17:42 Ответить
Ну да, конечно чистейший воздух в Киеве, смог стоит такой что ночью окно проветрить не открываю... вонь конкретная, вот какрта все покажет - https://calcok.com/uk/different-calculators/160.php
Реально от властей нет никакого действия, в гаражах топят отработкой, да хотьбы кого штрафанули блин.
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16.12.2020 21:51 Ответить
 
 