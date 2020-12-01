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Новости Подписание ассоциации с ЕС
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Политические лидеры Украины должны сделать реформы необратимыми, особенно в сфере верховенства закона, - Боррель

Политические лидеры Украины должны сделать реформы необратимыми, особенно в сфере верховенства закона, - Боррель

Украина должна продолжить реформы, предусмотренные соглашением об ассоциации с Европейским союзом. Последний, в свою очередь, продолжит оказывать поддержку.

Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации соглашения об ассоциации с Украиной в преддверии неформальной встречи членов Совета ассоциации 8 декабря, передает Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина.

По словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Украина продолжает продвигаться по пути реформ, несмотря на агрессию России и пандемию COVID-19.

"Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства закона. Украинский народ этого ожидает", - отметил он.

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Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи подчеркнул, что Брюссель продолжит поддержку Киева.

"Мы ожидаем, что Украина будет поддерживать общие ценности демократии, верховенства закона, уважения международного права и прав человека, включая права меньшинств. Наша общая цель - поддержать стратегическую ориентацию Украины на более тесную интеграцию с Европейским союзом", - добавил он.

В отчете говорится, что турборежим первых месяцев работы Верховной рады нового созыва отражал ожидания украинцев. ЕС отмечает особенно реализацию банковской и земельной реформы.

В сфере правосудия заработал Высший антикоррупционный суд, однако количество обвинительных приговоров по этим делам остается низким. А недавние решение Конституционного суда вообще поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией. Брюссель также отмечает, что в деле о мошенничестве в ПриватБанке на сумму 4,6 млрд евро до сих пор не поставлена точка.

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Кроме того, ЕС отмечает, что после анбандлинга оператора газотранспортной системы Украина до сих пор не сделала это с оператором передачи электроэнергии.

Автор: 

ассоциация (972) реформы (3951) Евросоюз (17060) Боррель (784)


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Топ комментарии
+7
Яка незворотність?? Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує!!! ))))
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01.12.2020 15:04
+6
Не при цій владі.
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01.12.2020 15:06
+5
"необратимые реформы" продолжаются
Политические лидеры Украины должны сделать реформы необратимыми, особенно в сфере верховенства закона, - Боррель - Цензор.НЕТ 2718
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01.12.2020 15:03
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"необратимые реформы" продолжаются
Политические лидеры Украины должны сделать реформы необратимыми, особенно в сфере верховенства закона, - Боррель - Цензор.НЕТ 2718
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01.12.2020 15:03 Ответить
Яка незворотність?? Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує!!! ))))
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01.12.2020 15:04 Ответить
Не при цій владі.
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01.12.2020 15:06 Ответить
Зеленский вытащи беруши и внимательно слушай
, что тебе умные люди говорят !
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01.12.2020 15:11 Ответить
Зелена пліснява торує шлях для зажопінців до влади!! Шлях для повернення Україна в "родную говень" Московської орди!! )))
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01.12.2020 15:11 Ответить
Вот завтра проголосуют "общественное порицание" за ложь в декларациях и нас сразу примут в ЕС.
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01.12.2020 15:12 Ответить
На укрТБ вже відновився "русскоязичний" контент ,процес "руссификации" триває !!!))
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01.12.2020 15:12 Ответить
А зачем ,в Феодальном государстве необратимые реформы верховенства закона ???🙄🤔 Для тех кто голосует за Кернесов ,Трухановых и Лозинских ,нужно крепостное право ,а для феодалов право первой ночи 😠
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01.12.2020 15:14 Ответить
Яке правосуддя в 100%-ів корумпованій країні ??)))
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01.12.2020 15:16 Ответить
З святом вас,українці, з Днем прокурора !!! Українська прокуротура сама доброчесна в світі !!!)))
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01.12.2020 15:19 Ответить
От Ес как всегда общие фразы. Політичні лідери України мають зробити реформи незворотними, особливо в сфері верховенства закону, - Боррель - Цензор.НЕТ 6464
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01.12.2020 15:23 Ответить
Для цього потрібно зламати хребет кремлівсько-коломойській мафії.
А це неможливо зробити гуманними методами, яких від нас вимагали Боррелі.
А нинішні маріонетки ще й не хочуть нічого ламати.
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01.12.2020 15:25 Ответить
Маріонетки ,в принципі нездатні на власні дії,це лише лялькі з ганчір"я ,які виконуют вимоги ляльковода !!!))
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01.12.2020 15:29 Ответить
Путлер собрался на дембель до 20 января,когда Байден примет присягу...,Зеля следом...
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01.12.2020 15:26 Ответить
Політичні лідери України мають зробити реформи незворотними, особливо в сфері верховенства закону, - Боррель - Цензор.НЕТ 4263 а остальные Путлеры остаюцца?
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01.12.2020 15:28 Ответить
ТАК ЭТО ЖЕ, РЕЧЬ ИДЕТ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРАХ! А НЕ о соплезеписюнистах!!
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01.12.2020 15:42 Ответить
Украина сошла с ума. Поголовно вся. Для того что бы вылечить жителей этого сАмашедшего дома надо на всех жителей надеть смирительные рубашки и ввести армию санитаров с дубинами. Другого лекарства для этой страны нет. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться говаривал дедушка Ленин и тогда у нас будет много много дЭнежков.
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01.12.2020 16:31 Ответить
Кто?
Эти бендюхи?
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01.12.2020 18:05 Ответить
Кто такие эти лидеры?Половые тряпки Политические немощи,что они могут,только рассказывать сказки.
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01.12.2020 18:34 Ответить
верховенство законів у країні де абсолютно всім верховодять олігархи-злодії і олігархи-бандюки?!?!?! закони, між іншим, вони тоже під себе приймають і судами вертять як душа забажає. може там у Європах в це і повірити неможливо та ми в цьому лайні вже третій десяток років бовтаємось. і не видно тому кінця краю, і Європа все те бачить і недалеко той час коли вона плюне на нас і скаже - коли не здатні дати собі бодай якусь раду то і йдіть під три чорти зі своїми олігархами-покидьками.
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01.12.2020 18:44 Ответить
 
 