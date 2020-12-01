Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, т.н. "локдаун", при этом отметил, что их введение как таковое уже неизбежно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Данилов заявил в эфире "Украина 24".

"То, что локдаун будет – это 100%, другое дело, когда", - сказал секретарь СНБО. отвечая на соответствующий вопрос.

"Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что текущая неделя станет ключевой для решения вопроса о возможном введении новогоднего локдауна в Украине для снижения заражаемости коронавирусом, подчеркнув нежелательность таких мер.

"Я очень не хотел бы, чтобы на Новый год у нас был локдаун. Я очень бы этого не хотел. Для нас эта неделя является такой ключевой. Мы посмотрим в среду, четверг, пятницу, какая будет ситуация", - сказал он.

Данилов указал, что в таких городах как Киев, Одесса, Днепропетровск ситуация достаточно сложная. Но есть и территории, на которых отмечается даже снижение заболеваемости.

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