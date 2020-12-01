Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, т.н. "локдаун", при этом отметил, что их введение как таковое уже неизбежно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Данилов заявил в эфире "Украина 24".
"То, что локдаун будет – это 100%, другое дело, когда", - сказал секретарь СНБО. отвечая на соответствующий вопрос.
"Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", - добавил Данилов.
Секретарь СНБО уточнил, что текущая неделя станет ключевой для решения вопроса о возможном введении новогоднего локдауна в Украине для снижения заражаемости коронавирусом, подчеркнув нежелательность таких мер.
"Я очень не хотел бы, чтобы на Новый год у нас был локдаун. Я очень бы этого не хотел. Для нас эта неделя является такой ключевой. Мы посмотрим в среду, четверг, пятницу, какая будет ситуация", - сказал он.
Данилов указал, что в таких городах как Киев, Одесса, Днепропетровск ситуация достаточно сложная. Но есть и территории, на которых отмечается даже снижение заболеваемости.
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Ніфіга не знаєте, то йдіть геть.
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
думать некому и нечем
А народ- хозяин без магазинов и глинтвейнов и ЗАРПЛАТ по домам . И Украину закроют на ключ, ШОБ РАБЫ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ
И второй вопрос.
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.
Цитата:
Згідно з документами, тарифи для 20 з 22 облгазів планується підвищити.
Очень хочетчя всех "поднимальщикоФФ" послать куда подальше... но получится ли...
И да... За Зе Я НЕ голосовала. Я об этом говорила еще ДО ВЫБОРОВ. Да и после. Ну то такое...
Всех благ)))
Я запитала у людей, якщо Ви не знаєте, нащо Ваші риторичні відповіді, коли треба якось хочь трохи знати, скільки грошей виділити на новорічні клопоти, а скільки на послуги! Дякую.
Ось: С 1 декабря 2020 года коммунальные тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/kommunalnye-tarify-chto-budet-s-cenami-na-gaz-i-***************-dlya-naseleniya-s-1-dekabrya-1677586.html
Також:
Украинцам будут начислять тариф на вывоз бытовых отходов по-новому
В тариф на вывоз бытовых отходов включили стоимость сортировки мусора.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ukraincam-budut-nachislyat-tarif-na-vyvoz-bytovyh-othodov-po-novomu-1655720.html
вас же недолугих,приглашали на выборы,а не на выкорчевку.
Мені що Ваший Порох, що Зе - до каналізаційної труби.
А Ви, я бачу, дуже розумна людина)))...
Я запиталася в ЛЮДЕЙ, а не у Вас, це поперше. У Вас не просили відповіді, але Вам дуже свербить зачепити хочь когось))).
Бажаю Вам здороВЛя й усіляких гараздів. Дякую за увагу).
P.S. Будут дискутировать, когда в мире его вовсе не будет.
Покупки, гости, просто погулять от скуки.
Например, на елку и празднование Нового года в Киеве планируют потратить около 30 млн грн. ...главная елка страны в Киеве будет самой необычной за несколько лет, новогоднее https://112.ua/kiev/iskusstvennaya-elka-na-pne-novyy-god-v-kieve-budet-samym-neobychnym-za-poslednie-gody-550815.html дерево будет искусственным и установлено на большом пне с фотозонами внутри.
Тематика Нового года - 2021 - сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. "
Ель украсят тематическими игрушками - лесными зверями, шишками, грибами, желудями. Плюс яркие лампочки в виде свечей. Организаторы отмечают, что новогодние праздники напрямую зависят от ситуации с коронавирусом.
"Если все будет хорошо, то все желающие смогут зайти в сказочный пень и сделать там яркие фото. Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", - объяснил Добруцкий.
А вот и СКАЗОЧНЫЙ пень)))
До 24 грудня неможливо ввести локдаун, тому що це зірве святковий концерт 95 кварталу. Якщо хтось не знав, як виглядає цинізм, то він ось такий...
Інтелектуальний локдаун це коли закривається все і працює лише 95 квартал.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3363146.html Йозеф Кнехт
надоели уже болтовнёй.