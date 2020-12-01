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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов

Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, т.н. "локдаун", при этом отметил, что их введение как таковое уже неизбежно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Данилов заявил в эфире "Украина 24".

"То, что локдаун будет – это 100%, другое дело, когда", - сказал секретарь СНБО. отвечая на соответствующий вопрос.

"Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что текущая неделя станет ключевой для решения вопроса о возможном введении новогоднего локдауна в Украине для снижения заражаемости коронавирусом, подчеркнув нежелательность таких мер.

"Я очень не хотел бы, чтобы на Новый год у нас был локдаун. Я очень бы этого не хотел. Для нас эта неделя является такой ключевой. Мы посмотрим в среду, четверг, пятницу, какая будет ситуация", - сказал он.

Данилов указал, что в таких городах как Киев, Одесса, Днепропетровск ситуация достаточно сложная. Но есть и территории, на которых отмечается даже снижение заболеваемости.

Также читайте: В Турции ужесточают карантин - по будням в стране вводят комендантский час

Автор: 

Данилов (1066) карантин (16729) СНБО (4430) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+8
З 23 грудня. І відомо чому.
Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов - Цензор.НЕТ 3045
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01.12.2020 15:05
+7
Зеленський увійде в історію як Вовік Лохдаун.
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01.12.2020 15:06
+6
новогодний чёс для шоуменов и ресторатов - это святое
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01.12.2020 15:05
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С 4-го в 12:00 водите точно сработает
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01.12.2020 15:02 Ответить
Та ви задовбали.
Ніфіга не знаєте, то йдіть геть.
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01.12.2020 15:05 Ответить
новогодний чёс для шоуменов и ресторатов - это святое
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01.12.2020 15:05 Ответить
"Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу"...😁
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01.12.2020 15:12 Ответить
"Специалисты"- это сборище ЗЕбильных слуг из числа рестораторов и клоунов 95 го квартала.
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01.12.2020 15:31 Ответить
З 23 грудня. І відомо чому.
Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов - Цензор.НЕТ 3045
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01.12.2020 15:05 Ответить
4000 грн за кварталівське лайно може викласти тільки зелохдаун.
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01.12.2020 15:55 Ответить
Е ні! У них ще 28-го концерт в Одесі.
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01.12.2020 15:58 Ответить
180 гривень, це на тротуарі?
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01.12.2020 16:35 Ответить
Зеленський увійде в історію як Вовік Лохдаун.
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01.12.2020 15:06 Ответить
а лисапед? этож святое.
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01.12.2020 15:12 Ответить
Вовік Лохдаун на лісапєтє.
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01.12.2020 15:14 Ответить
Не Вовік а Вава. Але він вже увійшов і з багатьма іншими: клоун, блазень, янелох, віслюк оманський, monika zelensky, ВАЗелін. ..
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01.12.2020 16:00 Ответить
А МОЖЕТ ОН СОВСЕМ НЕ НУЖЕН ? - НЕ?
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01.12.2020 15:07 Ответить
Про интеллектуальную стерильность власти 😀

https://youtu.be/Y9H7j1mTco4

думать некому и нечем
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01.12.2020 15:09 Ответить
Значит СЛУГИ на чартере на Мальдивы
А народ- хозяин без магазинов и глинтвейнов и ЗАРПЛАТ по домам . И Украину закроют на ключ, ШОБ РАБЫ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ
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01.12.2020 15:07 Ответить
Люди! Что слышно за электроэнергию?


И второй вопрос.
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.
Цитата:
Згідно з документами, тарифи для 20 з 22 облгазів планується підвищити.

Очень хочетчя всех "поднимальщикоФФ" послать куда подальше... но получится ли...
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01.12.2020 15:13 Ответить
А какая вам разница?
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01.12.2020 15:15 Ответить
спасибо за ответ.
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01.12.2020 15:24 Ответить
Просто треба перестати голосувати за клоунів.
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01.12.2020 15:18 Ответить
и Вам тоже спасибо. Видимо, все ответчики живут в другом измерении. Но я поняла другое. Ответов я не дождусь по другой причине. По причине НЕЗНАНИЯ.

И да... За Зе Я НЕ голосовала. Я об этом говорила еще ДО ВЫБОРОВ. Да и после. Ну то такое...

Всех благ)))
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01.12.2020 15:27 Ответить
Я відповів риторично, зачепивши глибинну першопричину конфігурації нинішньої реальності.
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01.12.2020 15:36 Ответить
Нинішня реальність така. що хочете Ви, чи ні, а платити прийдеться. Всім, нажаль.
Я запитала у людей, якщо Ви не знаєте, нащо Ваші риторичні відповіді, коли треба якось хочь трохи знати, скільки грошей виділити на новорічні клопоти, а скільки на послуги! Дякую.

Ось: С 1 декабря 2020 года коммунальные тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/kommunalnye-tarify-chto-budet-s-cenami-na-gaz-i-***************-dlya-naseleniya-s-1-dekabrya-1677586.html

Також:
Украинцам будут начислять тариф на вывоз бытовых отходов по-новому
В тариф на вывоз бытовых отходов включили стоимость сортировки мусора.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ukraincam-budut-nachislyat-tarif-na-vyvoz-bytovyh-othodov-po-novomu-1655720.html
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01.12.2020 15:46 Ответить
Мені до лампочки - я вчитель-трудовік і в мене з/п 4000 дол.США.
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01.12.2020 15:52 Ответить
Яке співпадіння))) Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов - Цензор.НЕТ 6108
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01.12.2020 16:00 Ответить
а все зелебенцы как один говорят,что голосовали не за зелю,а против пороха...
вас же недолугих,приглашали на выборы,а не на выкорчевку.
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01.12.2020 15:41 Ответить
Шановний https://censor.net/ru/user/40719.
Мені що Ваший Порох, що Зе - до каналізаційної труби.
А Ви, я бачу, дуже розумна людина)))...
Я запиталася в ЛЮДЕЙ, а не у Вас, це поперше. У Вас не просили відповіді, але Вам дуже свербить зачепити хочь когось))).
Бажаю Вам здороВЛя й усіляких гараздів. Дякую за увагу).
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01.12.2020 15:55 Ответить
так воно.оце зелене,вже всій країні свербить...і не треба дякувати,я вам,бачу,ні чим допомогти не зміг
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01.12.2020 16:12 Ответить
У зебобиків з'явилась ще один аргумент для виправдання, тепер вони кажуть "порохоботам": "ето чєрєз такіх как ви люді ґаласавалі за зєлєнскаво".
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01.12.2020 16:06 Ответить
ЕСЛИ СО 2ГО ЯНВАРЯ, ТО ЖИВЫЕ ПОЗАВИДУЮТ МЕРТВЫМ.
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01.12.2020 15:14 Ответить
Я так понял, что локдаун по коронавирусу в Украине, как и война на Донбассе - это вечная тема...то есть бесконечная
P.S. Будут дискутировать, когда в мире его вовсе не будет.
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01.12.2020 15:14 Ответить
І вранці до кожного будинку під'їжджатиме машина і вивантажуватиме норматив продуктів на будинок (100 грамів хліба на обличчя). Карток не буде, розподіляйтеся самостійно на собачку-драчку (Дарвин да, естественный отбор да... Кто смел, тот и съел, да...) Електрохарчування в розетках і вода в сурмах один годинник на добу. Інтернету ні, "щоб не робили собі вагітну голову, менше знаєш, міцніше спиш".
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01.12.2020 15:20 Ответить
Ходят упорные слухи,что фюрер Мавзолейной первопрестольной РАБссии Путлер капут уходит на Дембель между 10 и 20 января...,то есть до инавгурации Байдена...
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01.12.2020 15:22 Ответить
либо 1 -го марта, пуркуа па?
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01.12.2020 15:23 Ответить
Шановні, місто Дніпропетровськ вже не існує.
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01.12.2020 15:30 Ответить
Дискуссия эпидемиологов, надеюсь?
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01.12.2020 15:36 Ответить
Чтоб вы в аду сгорели мрази!!
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01.12.2020 15:59 Ответить
корпоративы - дело святое..., вот отгуляют все, тогда можно и помирать...
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01.12.2020 16:01 Ответить
Как же 6-7 января? Вечери носить до... числа тоже нельзя? А там и День соборности, например...
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01.12.2020 16:32 Ответить
Т.е. пусть на праздники перезаражаются 80% населения? Рождество и Новый год станут черными днями в истории Украины.
Покупки, гости, просто погулять от скуки.
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01.12.2020 17:03 Ответить
Оце так планування у зелених - "лібо в дєкабрє,лібо в январє,лібо нєізвєстно"...
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01.12.2020 17:12 Ответить
Зато по всей стране ЙОЛКИ ставят! ДЛЯ КОГО И ЗАЧЕМ???
Например, на елку и празднование Нового года в Киеве планируют потратить около 30 млн грн. ...главная елка страны в Киеве будет самой необычной за несколько лет, новогоднее https://112.ua/kiev/iskusstvennaya-elka-na-pne-novyy-god-v-kieve-budet-samym-neobychnym-za-poslednie-gody-550815.html дерево будет искусственным и установлено на большом пне с фотозонами внутри.
Тематика Нового года - 2021 - сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. "

Ель украсят тематическими игрушками - лесными зверями, шишками, грибами, желудями. Плюс яркие лампочки в виде свечей. Организаторы отмечают, что новогодние праздники напрямую зависят от ситуации с коронавирусом.
"Если все будет хорошо, то все желающие смогут зайти в сказочный пень и сделать там яркие фото. Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", - объяснил Добруцкий.
А вот и СКАЗОЧНЫЙ пень)))Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов - Цензор.НЕТ 8877
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01.12.2020 17:21 Ответить
Всё очень просто
До 24 грудня неможливо ввести локдаун, тому що це зірве святковий концерт 95 кварталу. Якщо хтось не знав, як виглядає цинізм, то він ось такий...
Інтелектуальний локдаун це коли закривається все і працює лише 95 квартал.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3363146.html Йозеф Кнехт

Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов - Цензор.НЕТ 6170
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01.12.2020 17:21 Ответить
Краще було б з січня, бо грудень дуже прибутковий. А в січні все одно завжди фінансова тиша.
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01.12.2020 17:44 Ответить
да вводите, по**ю.
надоели уже болтовнёй.
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01.12.2020 18:05 Ответить
 
 