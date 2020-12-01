И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого начала

Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине не осталось боеприпасной отрасли, поэтому ее надо создавать с начала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фоменко заявил в интервью "РБК-Украина".

"К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", - отметил Фоменко.

По его словам, в рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов мелкого калибра нет.

"Кроме того, происходят учения и есть необходимость в пополнении складских запасов. Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал", - добавил Фоменко.

Читайте: После реформы в "Укроборонпроме" останутся 65 предприятий из 116, - и.о. гендиректора Фоменко