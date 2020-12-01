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Новости Агрессия России против Украины
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И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого начала

И.о. главы

Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине не осталось боеприпасной отрасли, поэтому ее надо создавать с начала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фоменко заявил в интервью "РБК-Украина".

"К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", - отметил Фоменко.

По его словам, в рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов мелкого калибра нет.

"Кроме того, происходят учения и есть необходимость в пополнении складских запасов. Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал", - добавил Фоменко.

Читайте: После реформы в "Укроборонпроме" останутся 65 предприятий из 116, - и.о. гендиректора Фоменко

Автор: 

боеприпасы (2330) оборона (5198) оружие (10198) Укроборонпром (1238) Фоменко Игорь (9)


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Топ комментарии
+25
Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали./ Сейчас вооружениями Украины занимается команда незаинтересованных в войне украинских патриотов. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Команду знают и за рубежом:18.09.2020 г.состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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01.12.2020 15:20
+11
Сколько еще десятков лет должно пройти, что бы кто то из этого дегенеративного сброда поднял таки задницу, и что то начал делать?
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01.12.2020 15:24
+9
Просто уже оставьте несчастную Украину в покое, твари. Как вы надоели со своей импотенцией.
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01.12.2020 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали./ Сейчас вооружениями Украины занимается команда незаинтересованных в войне украинских патриотов. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Команду знают и за рубежом:18.09.2020 г.состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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01.12.2020 15:20 Ответить
Укроборонпром потрібно негайно ліквідувати і всі підприємства Укроборонпрому передати міністерству оборонної промисловості, яке чому називається по-дебільному мінстратегпром. Укроборонпром не може в принципі щось організувати в Україні, бо потрібно організовувати на рівні складання технологічних карт виробництва, а в Укроборопромі немає таких фахівців і не може бути, бо це не міністерство а холдинг! Оборонні заводи зробялять все що завгодно, але потрібно розписати до вінтика всю технологічну схему, бо на заводах немає фахівців які можуть це зробити! Тому менеджери Укроборопрому будуть завжли робити такі ідіотські заяви, виправдовуючи свою нікчемність!
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01.12.2020 15:32 Ответить
Просто уже оставьте несчастную Украину в покое, твари. Как вы надоели со своей импотенцией.
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01.12.2020 15:22 Ответить
Сколько еще десятков лет должно пройти, что бы кто то из этого дегенеративного сброда поднял таки задницу, и что то начал делать?
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01.12.2020 15:24 Ответить
проблема не жопу підняти, а проблема хто бариші отримувати буде, от поки вони гризуться за це, ніхто нічого не робить, бо немає на те волі, а лише бажання і собі туди якось присмоктатись.
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01.12.2020 18:59 Ответить
Понятное дело, это был риторический вопрос, ворье по другому жить не может.
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02.12.2020 10:17 Ответить
На 7-й год войны кто-то сказал правду. А СН и дальше будут делать вид, что они управляют какими-то процессами в этой стране.
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01.12.2020 15:25 Ответить
Правду? Какую? Человек тупо врет.
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01.12.2020 18:28 Ответить
я то конечно ненавижу Сралина... но при Сралине этот деятель бегал бы с отстреленноой головой и налаживал бы производство..... всего шо надо, придумывая место на которое надо приклеить званиеи - Главный Снарядопетух совкового сццоюса., ура., и лично дырку от тов. Сралина, лиично, три дыррки, и даже пятую невздержал бы, говноносиель ********** кителя.
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01.12.2020 15:27 Ответить
И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого начала - Цензор.НЕТ 343
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01.12.2020 15:29 Ответить
Так у властей денег нет. Даже маленький патронный завод с производством 2-3 видов патронов это лаборатории, специалисты, подрядчики, колоссальное количество денег и много времени. Но создавать нужно. Никто не решается начать, потому что сразу отдачи не будет. Проще просить по дешевке, а то и вообще бесплатно у соседей - стран бывшего Варшавского договора.
А вообще у нас ситуация прикольная - мы воюющая страна и не производим ни одного вида боеприпаса, кроме коктейлей Молотова.
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01.12.2020 15:29 Ответить
В дороги сколько в этом году вгатили, с откатом 50%?
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01.12.2020 15:34 Ответить
Артем производит и 152й калибр, и ракеты разных видов. Но переводится на 1дневную рабочую неделю. Зебилы не платят, нет денег. О чем еще можно говорить. И таких предприятий не одно.
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01.12.2020 18:04 Ответить
Не знал, спасибо за информацию.
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01.12.2020 19:45 Ответить
приватний бізнес готовий це все збудувати за свої, але ж не дають
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01.12.2020 19:00 Ответить
они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах"... Так треба, щоб добро не пропадало відстріляти їх по кацапах.
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01.12.2020 15:31 Ответить
Украине, на порядок дешевле будет закупать боеприпасы, чем с нуля восстанавливать производство.
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01.12.2020 15:33 Ответить
Аполитично рассуждаешь, слюшай!!!
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01.12.2020 15:52 Ответить
Є дружок, не совсем так, вернее совсем не так. Стрелковое вооружение разрабатывается под определенный боеприпас. Боеприпас -= имеет капсуль, гильзу, снаряд и пороховой заряд. Скажем М-16 не будет безотказно работать на боеприпасах РФ, поскольку пороха для М16 должны быть ну очень чистые (что во время войны не возможно выполнить), поэтому каждая не кукукнутая страна создает свой арсенал стрелкового и артиллерийского вооружения, с учетом ее требований к боеприпасам. Никто не может сказать - кто друг Украины, а кто враг, поскольку в геополитике нет, ни вечных друзей, ни вечных врагов, а есть национальные интересы. Украину могут разменять или тупо кинуть как в Будапеште. Страна, если она не проститутка, и не колония должна сама себя обеспечить всеми видами боеприпасов, а тем более во время войны.
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01.12.2020 15:58 Ответить
Ты хоть представляешь, сколько это стоит, наладить производство б\п по стандартам НАТО..!? А деньги где взять..!? А, знаю.., взять кредит в МВФ... У них много денех...
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01.12.2020 16:57 Ответить
примітивно по шаблонах мислиш, приватний бізнес готовий в це вкластись, але не дають, бо це дуже прибуткова справа, і вони гризуться кому на цьому заробляти.
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01.12.2020 19:04 Ответить
Ну так производите - кто вам мешает? ***** Обнуленное что-ли? Может и к лучшему, что с нуля - все линии современные будут.
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01.12.2020 15:37 Ответить
перше це жадібність, і агентів х..ла теж не треба з рахунків списувати, а їх дофіга і трохи самі дов лади привели.
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01.12.2020 19:06 Ответить
Нет, правда, у власти в Украине сейчас жирафы, то бишь длинношеее. Об этой проблеме умные люди говорили ещё с 2014 года, особенно после утраты патронного завода в Луганской области, а также последующих многочисленных актов диверсий на украинских стратегических складах артвооружения. И вот, спустя почти 7 лет поле начала войны и спустя 1,5 года нахождения у власти любителя игры на рояле 21-м пальцем, до власть предержащих и совесть продавших дошло то, что наступает момент, когда ВСУ воевать будет просто нечем. А всё просто - сдаться врагу генералам стрёмно, а вдруг военные поднимут их на штыки. Посему, решение другое - без патронов и снарядов воевать невозможно, на остатках запасов продержаться можно месяц-другой, а потом - хенде хох!
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01.12.2020 15:44 Ответить
ага, а раніше були генії
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01.12.2020 16:00 Ответить
Без курсов в Трускавце-неполный список.
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01.12.2020 15:51 Ответить
Взрывать склады-оказалось проще.
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01.12.2020 15:49 Ответить
нехай рошенками стріляють
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01.12.2020 15:57 Ответить
Рошенки, гнидо, стріляють дуже добре.
https://lb.ua/news/2018/09/10/407162_poroshenko_kupil_430_snayperskih.html

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2167950.html

А от зелені гниди, на кшталт тебе, зеленими шмарклями, стріляють лише собі в ногу.
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01.12.2020 18:36 Ответить
Не понимаю людей, которые пытаются что-то "предъявить" Зе. Как можно, на полном серьезе, чего-то требовать от клоуна? А вот с Пети, я бы спросил как со знающего. Что же ему помешало за 5 лет построить заводы по производству боеприпасов?
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01.12.2020 16:07 Ответить
Так отмазка-скороговорка "железная" на все случаи жизни была: "атопутиннападёт".
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01.12.2020 16:16 Ответить
Доколе!!!Вот при Порошенко такого не было!!!Так порохоботы?
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01.12.2020 16:40 Ответить
Конечно не было. При Порошенко были запущены и реализованы программы ракет Верба, Вильха и Нептун. При главзебиле это все остановлено, даже Артем, Павлоград и многие другие просто стоят, нет денег. Зато на "Велике крадівництво" деньги есть.
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01.12.2020 18:09 Ответить
Зелені гниди, а яких *********** не вистачало при Пороху? Чи тобі тупенькому, перелічити де і що в Україні випускається, и треба лише зробити і оплатити замовлення?
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01.12.2020 18:40 Ответить
Так від Зєлі вже нічого не хочуть і нічого не вимагають...Лишень аналізи,бо все-таки цікаво,шо нюхає і чим колеться...
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01.12.2020 17:18 Ответить
Для особо патриоичных поясняю, что кондитеры оборонных заводов не смтроят. Не та специализация.
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01.12.2020 18:33 Ответить
Для особливо дібільних поясню - при кондитеру, оборонні замовлення, виконували спеціально навченні люди, на спеціальних підприємствах. Доречі, ниття з приводу "патронного заводіка" - це пісеннька для тупих зебілів.
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01.12.2020 18:44 Ответить
Адепты "святого Петра" все чаще напоминают упоротую российскую вату. Когда им нечего сказать по сути, они съезжают с темы - переводят стрелки и переходят на прямые оскорбления оппонента. Похоже "упоротость" заразна.
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02.12.2020 09:36 Ответить
Дорогой говночерпий! А как относительно твоего СОБСТВЕННОГО поста? Ничего, кроме пустой болтовни. Даже про Мальдивскую фабрику ничего не рассказал...
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02.12.2020 10:26 Ответить
"Дорогое" нечто, не имеющее имени, с чем конкретно ты не согласен в моем посте? И, кстати, если бы у порохоботов были мозги, то они бы знали, что к операционному бизнесу "Рошен" Порошенко имеет такое же отношение как Бил Гейтс к ОS Windows. (это к вопросу о мальдивской фабрике)
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02.12.2020 10:54 Ответить
Дорогой Вова! Меня радуют искры разума, проблескивающие в твоём творчестве, но это только искры, которые не в силах разогнать мрак в твоей голове....
Чудовищные образы "адептов святого Петра" продолжают толпиться у твоей колыбели, покушаясь на священные тексты молитвы по изгнанию Свинарчука из Ленинской Кузни!
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02.12.2020 12:11 Ответить
Дорогой амфарш! Если у тебя была цель подтвердить, что ты мастер ***********-развлекательного жанра, с признаками "упоротости", то - зачет. Сплошной словесный понос и традиционное для вашей секты, игнорирование конкретного вопроса.
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02.12.2020 13:10 Ответить
Вова, душа моя!
Так не темни, назови наконец этот конкретный вопрос!
Вот так прямо, буквами!
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02.12.2020 13:32 Ответить
С чем конкретно ты не согласен в моем посте?
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02.12.2020 13:52 Ответить
С глупостью, написанной про "Адепты "святого Петра". Ты сам себе придумал мой чудовищеый образ и сам борешься со своим аообращением. Прежде чем трындеть - ознакрмься с первоисточником :

https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/259#comment_75152782

26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!

За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
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02.12.2020 16:11 Ответить
Интерфейс форума Цензор.нет не совершенный. Когда кто-то вклинивается в диалог (особенно несколько человек) начинается каша. И уже тяжело понять "кто кому Рабинович". Если твой пост про "говночерпия ..." был адресован не мне, то приношу свои извинения (за порохобота).
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03.12.2020 10:29 Ответить
Друг мой, а "адепты Святого Петра" часом не предшествовали "говночерпию.."?
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03.12.2020 11:37 Ответить
Не досуг мне проводить глубокий анализ "порохоботства". Читаю быстро, отвечаю быстро. Есть же основная работа, и ее работать надо. Так что, извиняй, если задел тонкие струны твоей души. Хотелось бы подытожить: Я правильно тебя понял, что у тебя к Пэте претензий много имеется?
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03.12.2020 13:02 Ответить
Мы, Вольдемар, выступаем от имени чистого разума. А истерические крики про мальдивские офшоры и убитого в приднестровье брата ничего, кроме раздражения не вызывают. Как и те, кто танцует под эту музыку. Относительно же моих претензий к Пете - я сомневаюсь в их обоснованности. Конечно например Туруханов или Кернес - отпетая вата которую мочить нужно,, но с другой стороны их поддерживает местное население и соответственно с ними работать нужно. Как-то так.
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03.12.2020 15:55 Ответить
Про Мальдивы и офшоры ... вопрос спорный. Должен ли президент воющей страны отдыхать на Мальдивах или в Кириловке ... А НЕ воющей? ...

А вот у меня к Пэте претензий много. И если говорить о Труханове и Кернесе, то да - горожане поддерживают. НО. Что мешало расследовать их "честно нажитое" состояние? Они же гос.служащие. Но оба мультимиллионеры. Долларовые. Законы не запрещают сажать меров в тюрьмы, если эти меры - воры. Но Пэтя шел по своему привычному пути - договорняки.
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03.12.2020 16:05 Ответить
Каждая "претензия" пождлежит ОТДЕЛЬНОМУ рассмотрению.
По части Мальдив - там постоянно стоял самлёт, работала спецсвязь. Вернуться оттуда можно было без проблем в случае необходимости. За претензию - не считаю.
Про Туруханова етс. - пример крикливого верхоглядства. Избранній мєр НЕ ЯВЛЯЕТСЯ госсужащим, см. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF#n25
И так со всеми 99% "претензий", которые зиждятся на незнании, непонимании и злорадстве....
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03.12.2020 17:07 Ответить
По Мальдивам это вопрос моральных принципов, а не технических моментов. С т.ч. зрения морали это низко. Но все в рамках закона.
Не нужно цепляться к словам. "Госслужащий" это условно. Или ты хочешь сказать что все млн.$ заработаны ими честным трудом?
И где же тут "незнание", "непонимание" и уж тем более "злорадство"? Абы щось ляпнуть ...
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03.12.2020 17:27 Ответить
1. По Мальдивом - да, это вопрос морали. Морали того, кто отказывает президенту за три года войны один раз вырваться в отпуск туда, где тихо и спокойно.
2. Слова - имеют смысл. Слово "госслужащий" обозначает обязанности, которых НЕ госслужащий НЕ имеет. Основывать "обвинения" на неправильном использовании слов - это и есть незнание. Или непонимание, на твоё усмотрение.
Кстати, как говорил классик, ВСЕ крупные состояния нажиты нечестным трудом. И?
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03.12.2020 18:47 Ответить
1. Я не осуждаю Пэтю за Мальдивы. Но лично я, будь я президентом в такой ситуации, так бы не поступил. Наверное у нас с ним разное понимание "морали президента воюющей страны". А ты бы поехал?
2. Я не понял твоего отношения к "сепарам" Труханову и Кернесу. Сепар это хорошо или плохо? Если плохо, то я четко показал как можно убрать такого сепара. К чему твой вопрос "И?". Я НЕ за "экспроприацию экспроприаторов". Но в данном случае речь о национальной безопасности Украины. Они же не просто "ватные сепары". Они меры крупнейших городов-миллионников.
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04.12.2020 09:42 Ответить
1. Извини, а ты ЛИЧНО руководил хоть каким-то непрерывным производством? Например металлургическим комбинатом? На каком основании ты отказываешь его директору в ЛУЧШЕМ понимании его обязанностей? Когда и где необходимо его личное присутствие? Может он сегодня отвлечься на день или на только на час? Децкий сад!
2. От того, что реальность тебе не нравится - она НЕ изменится. ЧТО ты "чётко показал" Что Туруханов - вор, предъявляя в качестве доказательства газетку, где это написано? Неужели не понятно, что дело не в Туруханове, а в ватном населении Одессы, которое останется ватным, посади ты на его место Яроша? Президент ОБЯЗАН работать с тем, что есть!
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04.12.2020 11:15 Ответить
1. Не, ну я от тебя не ожидал такой примитивной и дешевой манипуляции. "Маааленькие" уточнения: Металлургический комбинат в полной жопе, цеха старые и разваливаются, з/п - минимальная по рынку, работников сокращают. И для полного счастья, на завод совершается агрессивная рейдерская атака. И директор на 7 дней (а не на "час" или "день") улетает отдыхать на Мальдивы .... Морально? Ню, ню ...
2. Перевод стрелок и съезд с темы со мной не проходят. Мер и население города - это совершенно разные сущности. Мы говорили именно о мерах. Хочешь о горожанах? Изволь. Только давай с мерами закончим. Ты согласен, что при наличии "политической воли" убрать их можно? Причем законно.
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04.12.2020 11:43 Ответить
!. Жылезная логика - металлургический комбинат в жопе, но ты ЛИЧНО всё равно лушче его директора разбираешься, что можно, а что нельзя?
2. Разочарован. Ты не в силах понять что мэр, такой как есть, не с Марса спускается, а есть порождение выбравших его горожан? Ты не в силах понять, что если "убрать" этого, на его место придёт ещё почище?
Ты очевидно за Зеленского голосовал....
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04.12.2020 12:11 Ответить
1. А что тут "не логично"? Я же не оцениваю его профессионализм, как управленца-металлурга, т.к. не эксперт в металлургии. Я оцениваю моральность его поступков в определенной ситуации.

2. Ты, постоянно из конкретики уходишь в абстрактные понятия. Скучно. Ты обычный мастер ***********-развлекательного жанра (без обид).

3. Несмотря на то, что ты не ответил не на один мой вопрос, а я обычно зеркалю отношение к себе,тем не менее, я отвечу на твой вопрос. В 1 туре не за Пэтю и не за Зе, во 2 туре - за Пэтю, т.к. лучше других понимал, что Зе - это глупая марионетка Бени. А Беня - это полный 3,14здец Украине.
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04.12.2020 12:25 Ответить
1. Я не собираюсь оценивать ТВОЮ моральность. Ты уверен, что если бы он поехал в отпуск в Карпаты, то не нашлось бы более высокоморального, чем ты, который бы его за это осудил? А САМЫЙ высокоморальный не кричал бы, что когда страна умывается кровью, то он не на дачу под Киевом должен ездить ночевать, а поставить раскладушку в бункере и 24 часа находиться там, пока не будет победы?
2. Вижу, что обсуждение темы Труханова - бессмысленно. Ты упорно отказываешься понять, что в РЕАЛЬНОСТИ НЕТ другого мэра в Одессе. И "посадить" народного избранника по хотелке Президента - только подлить масла в ватный костёр.
3. В качестве ответной любезности сообщаю, что на первых выборах как человек думающий я голосовал не за Петю, а за Тигипку. Из тех соображений, что слишком сокрушительный проигрыш заставит вату почувствовать себя загнанной в угол и приведёт к её агрессивности, что к сожалению и получилось...
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04.12.2020 12:53 Ответить
1. Можешь оценить и мою моральность ... когда я стану президентом. Епнутые "моралисты" были, есть и будут всегда. Только вот разница между Карпатами и Мальдивами такова, что несколько епнутых в первом случае, совершенно не сопоставимы с миллионами во втором.
2. Опять манипулируешь! Я не говорил посадить "по хотелке" президента. Я говорил: нарыть фактические доказательства, что он вор и коррупционер. Доказательства, достаточные для вынесения обвинения на суде. И тогда я посмотрю, как одесская вата будет кричать "Не дадим вора посадить в тюрьму". Может примеры приведешь, когда вата так кричала?
3. Я, как житель Днепра, слишком хорошо знаю кто такой Тигипко, поэтому увольте. А если ты о выборах 2014 г., то каюсь: голосовал за Пэтю. Много тогда не знал и не понимал. Эмоции взяли верх.
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04.12.2020 13:18 Ответить
1. Я не удивлён, что миллионы никогда не были и не будут на Мальдивах. Не из этого ли вытекает их высокая моральность?
ПС: Примерное время полета из Киева на Мальдивы - 9 часов
2. "нарыть доказательств" для выполнения "хотелки" - не вижу разницы. А если посмотреть шире - может лучше иметь мэром ватника, на которого есть компромат (что позволяет как-то им управлять) чем чистого как слеза бесноватого, типа Гиркина?
3. Ты опять погружаешься в мелочи! Какая разница какой Тигипко? Речь идёт о символе, близком вате, им мог быть любой другой!
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04.12.2020 16:20 Ответить
Думаю, что ты все прекрасно понимаешь, но в силу каких-то причин не можешь признать свою не правоту. Вот и крутишься как уж на сковородке. Становиться уже не интересно. Ну причем тут "могут или не могут миллионы полететь на Мальдивы"? Если я лично не знаком с Маклом Джексоном, то я не могу оценить его творчество? Нравится мне его музыка или нет. Так же и с поступком Пэти.

2. Ты прав. Именно так Пэтя и поступал. К чему привели все его договорняки, мы увидели на выборах.
3. Не понял тебя. Ты голосовал за Тигипко потому что он вата?
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04.12.2020 16:36 Ответить
Слышь, Вован, если ты желаешь пообщаться про крутящихся ужей - так и скажы. Посмотрим чей уж будет поджаристей.
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04.12.2020 17:09 Ответить
Мне нечего сказать по сути? Кому? Тебе убогому? Давай поговорим. И так, боеприпасы каких калибров НЕ выпускаются в Украине?
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02.12.2020 13:29 Ответить
Не сашка, общайся с себе подобными гопниками, которые оскорбляют не знакомых людей.
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02.12.2020 14:02 Ответить
Гопник оскорбляющий незнакомых людей? Самокритично. А по теме что можешь сказать?
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02.12.2020 14:08 Ответить
Для производства "боеприпасов мелкого калибра" не нужны технологии космического века.
Вместо того, что бы скулить как базарные бабы, хотя бы начали с производства компонентов для патронов: пуль и гильз.
Для этого всего лишь нужны прессы и печи.
И то и другое в Украине имеется.
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01.12.2020 17:33 Ответить
зато для нужд МВД создан выпуск патронов. завод Арсенал выпускает тару для яблок. Артема - что-то взрывающееся - остальное - просрано. Слава партии родной!!!
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01.12.2020 17:52 Ответить
Шестой год войны, что же вы делаете порошенки-зеленские???????
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01.12.2020 18:01 Ответить
Сейчас тибе, придурку сопливому, они все государственные секреты в красчной папочке принесут!
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01.12.2020 18:40 Ответить
зелохи, где патронный завод?
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01.12.2020 21:42 Ответить
так ведь на днях закрыли нелегальный патронный завод! Тут на цензоре сообщение и фото было.
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01.12.2020 23:27 Ответить
 
 