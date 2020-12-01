И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого начала
Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине не осталось боеприпасной отрасли, поэтому ее надо создавать с начала.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фоменко заявил в интервью "РБК-Украина".
"К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", - отметил Фоменко.
По его словам, в рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов мелкого калибра нет.
"Кроме того, происходят учения и есть необходимость в пополнении складских запасов. Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал", - добавил Фоменко.
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А вообще у нас ситуация прикольная - мы воюющая страна и не производим ни одного вида боеприпаса, кроме коктейлей Молотова.
https://lb.ua/news/2018/09/10/407162_poroshenko_kupil_430_snayperskih.html
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2167950.html
А от зелені гниди, на кшталт тебе, зеленими шмарклями, стріляють лише собі в ногу.
Чудовищные образы "адептов святого Петра" продолжают толпиться у твоей колыбели, покушаясь на священные тексты молитвы по изгнанию Свинарчука из Ленинской Кузни!
Так не темни, назови наконец этот конкретный вопрос!
Вот так прямо, буквами!
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/259#comment_75152782
26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
А вот у меня к Пэте претензий много. И если говорить о Труханове и Кернесе, то да - горожане поддерживают. НО. Что мешало расследовать их "честно нажитое" состояние? Они же гос.служащие. Но оба мультимиллионеры. Долларовые. Законы не запрещают сажать меров в тюрьмы, если эти меры - воры. Но Пэтя шел по своему привычному пути - договорняки.
По части Мальдив - там постоянно стоял самлёт, работала спецсвязь. Вернуться оттуда можно было без проблем в случае необходимости. За претензию - не считаю.
Про Туруханова етс. - пример крикливого верхоглядства. Избранній мєр НЕ ЯВЛЯЕТСЯ госсужащим, см. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF#n25
И так со всеми 99% "претензий", которые зиждятся на незнании, непонимании и злорадстве....
Не нужно цепляться к словам. "Госслужащий" это условно. Или ты хочешь сказать что все млн.$ заработаны ими честным трудом?
И где же тут "незнание", "непонимание" и уж тем более "злорадство"? Абы щось ляпнуть ...
2. Слова - имеют смысл. Слово "госслужащий" обозначает обязанности, которых НЕ госслужащий НЕ имеет. Основывать "обвинения" на неправильном использовании слов - это и есть незнание. Или непонимание, на твоё усмотрение.
Кстати, как говорил классик, ВСЕ крупные состояния нажиты нечестным трудом. И?
2. Я не понял твоего отношения к "сепарам" Труханову и Кернесу. Сепар это хорошо или плохо? Если плохо, то я четко показал как можно убрать такого сепара. К чему твой вопрос "И?". Я НЕ за "экспроприацию экспроприаторов". Но в данном случае речь о национальной безопасности Украины. Они же не просто "ватные сепары". Они меры крупнейших городов-миллионников.
2. От того, что реальность тебе не нравится - она НЕ изменится. ЧТО ты "чётко показал" Что Туруханов - вор, предъявляя в качестве доказательства газетку, где это написано? Неужели не понятно, что дело не в Туруханове, а в ватном населении Одессы, которое останется ватным, посади ты на его место Яроша? Президент ОБЯЗАН работать с тем, что есть!
2. Перевод стрелок и съезд с темы со мной не проходят. Мер и население города - это совершенно разные сущности. Мы говорили именно о мерах. Хочешь о горожанах? Изволь. Только давай с мерами закончим. Ты согласен, что при наличии "политической воли" убрать их можно? Причем законно.
2. Разочарован. Ты не в силах понять что мэр, такой как есть, не с Марса спускается, а есть порождение выбравших его горожан? Ты не в силах понять, что если "убрать" этого, на его место придёт ещё почище?
Ты очевидно за Зеленского голосовал....
2. Ты, постоянно из конкретики уходишь в абстрактные понятия. Скучно. Ты обычный мастер ***********-развлекательного жанра (без обид).
3. Несмотря на то, что ты не ответил не на один мой вопрос, а я обычно зеркалю отношение к себе,тем не менее, я отвечу на твой вопрос. В 1 туре не за Пэтю и не за Зе, во 2 туре - за Пэтю, т.к. лучше других понимал, что Зе - это глупая марионетка Бени. А Беня - это полный 3,14здец Украине.
2. Вижу, что обсуждение темы Труханова - бессмысленно. Ты упорно отказываешься понять, что в РЕАЛЬНОСТИ НЕТ другого мэра в Одессе. И "посадить" народного избранника по хотелке Президента - только подлить масла в ватный костёр.
3. В качестве ответной любезности сообщаю, что на первых выборах как человек думающий я голосовал не за Петю, а за Тигипку. Из тех соображений, что слишком сокрушительный проигрыш заставит вату почувствовать себя загнанной в угол и приведёт к её агрессивности, что к сожалению и получилось...
2. Опять манипулируешь! Я не говорил посадить "по хотелке" президента. Я говорил: нарыть фактические доказательства, что он вор и коррупционер. Доказательства, достаточные для вынесения обвинения на суде. И тогда я посмотрю, как одесская вата будет кричать "Не дадим вора посадить в тюрьму". Может примеры приведешь, когда вата так кричала?
3. Я, как житель Днепра, слишком хорошо знаю кто такой Тигипко, поэтому увольте. А если ты о выборах 2014 г., то каюсь: голосовал за Пэтю. Много тогда не знал и не понимал. Эмоции взяли верх.
ПС: Примерное время полета из Киева на Мальдивы - 9 часов
2. "нарыть доказательств" для выполнения "хотелки" - не вижу разницы. А если посмотреть шире - может лучше иметь мэром ватника, на которого есть компромат (что позволяет как-то им управлять) чем чистого как слеза бесноватого, типа Гиркина?
3. Ты опять погружаешься в мелочи! Какая разница какой Тигипко? Речь идёт о символе, близком вате, им мог быть любой другой!
2. Ты прав. Именно так Пэтя и поступал. К чему привели все его договорняки, мы увидели на выборах.
3. Не понял тебя. Ты голосовал за Тигипко потому что он вата?
Вместо того, что бы скулить как базарные бабы, хотя бы начали с производства компонентов для патронов: пуль и гильз.
Для этого всего лишь нужны прессы и печи.
И то и другое в Украине имеется.