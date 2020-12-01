Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, - "слуга народа" Радуцкий

Ведение локдауна на срок менее, чем три недели, не даст большого эффекта.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Вводить жесткий карантин, к сожалению, надо - минимум на 21 день - потому что инкубационный период распространения длится от 14 до 21 дня. Поэтому меньше, чем на 21 день, я бы карантин не вводил", - говорит Радуцкий.

При этом он убежден, что и на больший период карантин не понадобится. "Как показывает опыт других стран, после 21-дневного ограничения количество заболевших очень замедляется. Поэтому, я считаю, что срок больше, чем 21 день, - нам не очень подходит", - добавляет нардеп.

Читайте также: Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов

Что касается времени введения карантина, Радуцкий говорит, что лучше это сделать до праздников.

"Я где-то понимаю, что люди выполнят карантин сейчас, но очень трудно будет сдерживать людей в те праздничные дни, когда ментально мы привыкли собираться или за семейным столом, или на площади. Я бы вводил карантинные меры именно сейчас - и на 3 недели. Добился бы за счет этого карантина уменьшения заболеваемости - а где-то на католическое Рождество открыл бы страну, чтобы люди отпраздновали", - говорит нардеп.

Больше мнений о локдауне в Украине читайте в нашем материале: Локдаун в Україні: коли, на який термін, наскільки жорсткий? І хто допоможе малому та середньому бізнесу?