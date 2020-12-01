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Новости Коронавирус и карантин
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Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, - "слуга народа" Радуцкий

Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, -

Ведение локдауна на срок менее, чем три недели, не даст большого эффекта.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Вводить жесткий карантин, к сожалению, надо - минимум на 21 день - потому что инкубационный период распространения длится от 14 до 21 дня. Поэтому меньше, чем на 21 день, я бы карантин не вводил", - говорит Радуцкий.

При этом он убежден, что и на больший период карантин не понадобится. "Как показывает опыт других стран, после 21-дневного ограничения количество заболевших очень замедляется. Поэтому, я считаю, что срок больше, чем 21 день, - нам не очень подходит", - добавляет нардеп.

Читайте также: Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов

Что касается времени введения карантина, Радуцкий говорит, что лучше это сделать до праздников.

"Я где-то понимаю, что люди выполнят карантин сейчас, но очень трудно будет сдерживать людей в те праздничные дни, когда ментально мы привыкли собираться или за семейным столом, или на площади. Я бы вводил карантинные меры именно сейчас - и на 3 недели. Добился бы за счет этого карантина уменьшения заболеваемости - а где-то на католическое Рождество открыл бы страну, чтобы люди отпраздновали", - говорит нардеп.

Больше мнений о локдауне в Украине читайте в нашем материале: Локдаун в Україні: коли, на який термін, наскільки жорсткий? І хто допоможе малому та середньому бізнесу?

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Ты рад , что твоя Клиника не закроется Никогда, а на остальных тебе Наплевать. Тв без работы не Останешься.
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01.12.2020 15:33
+7
это кто там гавкает Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3018
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01.12.2020 15:44
+6
Негайно треба вводити смертну кару та весь кабінет міністрів ставити до стінки.
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01.12.2020 15:46
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Ты рад , что твоя Клиника не закроется Никогда, а на остальных тебе Наплевать. Тв без работы не Останешься.
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01.12.2020 15:33 Ответить
Фізкультурника та непрофесіонала Радуцького потрібно вигнати з парламенту. Клініка Радуцького угробила дружину екс-міністра МОЗ Ківіташвілі, яка просто померла під час операції. Ось такий околомедичний говнобізнес організував Радуцький, а ще лізе зі своїми порадами як карантин організовувати! Радуцький - йде пильнуй свій бізнес і не лізь в медицину в якій ти нічого не розуміеш!
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01.12.2020 15:37 Ответить
Ігорьок, ось й пиши під цим ніком, а про Igor L забудь.
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01.12.2020 15:57 Ответить
К радуцкий , это он маски из стратегического запаса забарыжил ?
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01.12.2020 16:18 Ответить
Он самый.
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01.12.2020 17:52 Ответить
в них ще багато цікавих ідей є!
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01.12.2020 15:34 Ответить
А 21 день - это 3 недели, или очко? Кажется у автора оно играет!
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01.12.2020 15:37 Ответить
Карманом своим чувствую - не будет эффекта !
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01.12.2020 15:39 Ответить
на 21 с половиной дней давай уже
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01.12.2020 15:40 Ответить
все шо не примет это правительство - не сработает - доказано плачевной экономикой Украины сейчас и карантином выходного дня в частности из последнего - в отставку бы их надо и судить
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01.12.2020 15:40 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post_30.html Медицина. Кризис.

Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7584

Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат.
Требования приказ № 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020" в части обязательного IFA-тестирование выполнятся на 10-12% от реальной потребности.
Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует.
Дополнительные бюджетные расходы для частичного исправления ситуации и введения госстрахования медицинских кадров нуждается в выделении дополнительно около 8-12 млрд. гривен.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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01.12.2020 15:41 Ответить
инкубационный период распространения Источник: https://censor.net/ru/n3234311

ФеЛЬшер и есть феЛЬшер.
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01.12.2020 15:41 Ответить
канєшно, шо фельшер не проффесор...і обидва не бугалтери, тому поменше цифр...
21 - число, яке йде на убиль з двох до одного...і це по задумці авторів, має позитивно вплинути на убиль самого коронавірусу
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01.12.2020 16:16 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
01.12.2020 г.
По соcтоянию на 25.11.2020 г. неоплаченные Казначейством финансовые обязательства составляют 14.066 млрд. гривен. Из них по защищенным статьям - 6.211 млрд. гривен.

* * *
Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов, имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.
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01.12.2020 15:42 Ответить
********** и ответственность на себя та оно же начнет сдавать анализы каждый час притом все сразу
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01.12.2020 16:00 Ответить
Та не дай Бог. Результати *************** "особистого контроля" уже все знают.
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01.12.2020 17:50 Ответить
Еще один ******* віысрал свою мысль вслух через жопу
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01.12.2020 15:43 Ответить
это кто там гавкает Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3018
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01.12.2020 15:44 Ответить
Почекайте, скоро аукнеться той кейс з держрезервом зерна, що з"їли пацюки.
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01.12.2020 15:46 Ответить
интернет помнит все
Аудит Госрезерва Украины: Исчезновение 2700 вагонов зерна списали на мышей
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/06/02/audit-gosrezerva-ukrainy-ischeznovenie-2700-vagonov-zerna-spisali-na-myshey
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01.12.2020 15:50 Ответить
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! Это сюр… А Моника прокуроров поздравляет 🧐
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01.12.2020 16:26 Ответить
Негайно треба вводити смертну кару та весь кабінет міністрів ставити до стінки.
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01.12.2020 15:46 Ответить
І хто це робитиме - всі мовчать.
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01.12.2020 15:50 Ответить
А Википедия говорит, что инкубационный период до 14 дней. Причем медиана вообще 4-5 дней, а 97% случаях симптомы проявляются за 11 дней. Т.е. даже недельный локдаун даст эффект.

И вот эти вот идиоты, у которых какой-то другой коронавирус, руководят борьбой с опасной инфекцией! По сути, они нас убивают своей тупостью и жадностью.
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01.12.2020 15:51 Ответить
Была б опасная, никто бы сейчас не рассуждал, когда, на сколько и надо ли. Даже я.
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01.12.2020 16:46 Ответить
Всех этих слуг надо гнать как Яныка!эти ещё хуже
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01.12.2020 15:52 Ответить
А дайте этому ую 2000 грн и закройте на 21 день дома,пускай **** попробует.
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01.12.2020 15:53 Ответить
Краще розбити тобі твою лису бошку. Ніякого карантину!
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01.12.2020 15:53 Ответить
Буквально каждый в команде зеленского стал эксПЕРДОм. По всем без исключения вопросам.. Вот и Радуцкий. Пусть он талантливый бизнесмен, но в медицине - все образование - фельдшер скорой помощи. Нашли специалиста эпидемиолога
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01.12.2020 16:03 Ответить
на 21 год е.шьте, так наверняка
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01.12.2020 16:27 Ответить
а что кстати говорит "мастер спорта по борьбе к короной"? Так, чисто интересно
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01.12.2020 16:28 Ответить
В чем талант , как маски стырить ?😂😅
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01.12.2020 16:28 Ответить
на масках уже не набарыжишь. Это мелочевка. А вот на будущей вакцине можно нажить состояния. ЗЕплесень уже варианты просчитывает
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01.12.2020 16:39 Ответить
Как я понимаю рассматриваются два реальных варианта А) С 4 декабря по 24 декабря , т.е. на три недели и снятие ограничений к 25,12 "первому" Рождеству Б) с 24.12 до 15.01 ( на период праздников) Есть еще вероятность плана "В) не туды, ни сюды.. , возьмут от потолка 2 недели и введут и толку не будет и людям по карману ударит. Молчу о варианте Ж) когда из за роста заболевших и смертности и коллапса мед системы придется вводить карантин спонтанно. Все таки видимо вариант А) самый продуктивный.. но пока власть расшевелится придется идти на следующий вариант. Но есть одно обязательное условие. Если вводить жесткий карантин, то его нужно жестко контролировать и заставить выполнять. А если на подобные действия нет ни желания ни возможностей, то тогда лучше вообще забор не городить.
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01.12.2020 16:38 Ответить
Дуже важливо, що в питанні введення карантину можна вислухати експертну думку фельдшера Радуцького.
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01.12.2020 16:50 Ответить
Правильно,але АТБ,Епіцентр,Метро,НоваПошта і т.д - все закрити ! Приватний транспорт- заборонити. Виходити на вулицю - заборонити ! Пару чергових аптек і продуктових магазинів- дозволити. Тоді буде ефект,а то квітень,а Епіцентр відкриває магазин в м.Долина(Івано-Франківська обл)
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01.12.2020 16:51 Ответить
Крадуцкий, куда маски из госрезерва продал?
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01.12.2020 17:46 Ответить
..все так заботятся о народе, с каких это пор))) смешно просто...скажите, что боитесь сами умереть, миллиарды не успеете потратить ))))
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01.12.2020 17:47 Ответить
А я б, якби була така можливість, плюнула б тобі в морду, тварюка паскудна. На які гроші лбди, по твоєму святкувати будуть, крли їх на 3 тижні перед святами роботи позбавлять, а багатьох звільнять.
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01.12.2020 19:38 Ответить
 
 