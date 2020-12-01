Жесткий карантин нужно вводить минимум на 21 день, иначе эффекта не будет, - "слуга народа" Радуцкий
Ведение локдауна на срок менее, чем три недели, не даст большого эффекта.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"Вводить жесткий карантин, к сожалению, надо - минимум на 21 день - потому что инкубационный период распространения длится от 14 до 21 дня. Поэтому меньше, чем на 21 день, я бы карантин не вводил", - говорит Радуцкий.
При этом он убежден, что и на больший период карантин не понадобится. "Как показывает опыт других стран, после 21-дневного ограничения количество заболевших очень замедляется. Поэтому, я считаю, что срок больше, чем 21 день, - нам не очень подходит", - добавляет нардеп.
Что касается времени введения карантина, Радуцкий говорит, что лучше это сделать до праздников.
"Я где-то понимаю, что люди выполнят карантин сейчас, но очень трудно будет сдерживать людей в те праздничные дни, когда ментально мы привыкли собираться или за семейным столом, или на площади. Я бы вводил карантинные меры именно сейчас - и на 3 недели. Добился бы за счет этого карантина уменьшения заболеваемости - а где-то на католическое Рождество открыл бы страну, чтобы люди отпраздновали", - говорит нардеп.
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Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат.
Требования приказ № 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020" в части обязательного IFA-тестирование выполнятся на 10-12% от реальной потребности.
Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует.
Дополнительные бюджетные расходы для частичного исправления ситуации и введения госстрахования медицинских кадров нуждается в выделении дополнительно около 8-12 млрд. гривен.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
ФеЛЬшер и есть феЛЬшер.
21 - число, яке йде на убиль з двох до одного...і це по задумці авторів, має позитивно вплинути на убиль самого коронавірусу
01.12.2020 г.
По соcтоянию на 25.11.2020 г. неоплаченные Казначейством финансовые обязательства составляют 14.066 млрд. гривен. Из них по защищенным статьям - 6.211 млрд. гривен.
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Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов, имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.
Аудит Госрезерва Украины: Исчезновение 2700 вагонов зерна списали на мышей
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/06/02/audit-gosrezerva-ukrainy-ischeznovenie-2700-vagonov-zerna-spisali-na-myshey
И вот эти вот идиоты, у которых какой-то другой коронавирус, руководят борьбой с опасной инфекцией! По сути, они нас убивают своей тупостью и жадностью.