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Новости Коронавирус и карантин
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Данилов о вероятности общего тестирования украинцев на COVID-19: Если оно будет некачественным, то не стоит

Данилов о вероятности общего тестирования украинцев на COVID-19: Если оно будет некачественным, то не стоит

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил свою позицию относительно возможного общего тестирования населения на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В частности, говоря о возможности общего тестирования населения на коронавирус, он отметил, что "надо смотреть, что нам эта ситуация даст".

По его словам, просто проводить тестирование, если оно будет некачественным, не стоит.

"Более того, надо понимать, что система должна выдержать, потому что тестирование должно быть качественное. Если делать тестирование самих себя, и оно не будет отражать реальное состояние... потому что эта болезнь странная: я думаю, что сегодня мы не можем понять, почему в семье муж болеет, а жена, дети - нет", - сказал Данилов.

Также читайте: Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов

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Данилов (1066) карантин (16729) тестирование (495) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вот именно.
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01.12.2020 16:01 Ответить
Данилов, це ж не ви вирішуєте яка якість в тестах. І чому тоді випаскати гази зі своєї дупи з цього приводу. Вас народ ніким не обирав, то не вам щось вирішувать, і без вас з дєрьмаком вирішувальників достатньо
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01.12.2020 16:08 Ответить
Я просто оставлю это здесь
https://www.youtube.com/watch?v=dUiC7hxJBl0 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ являются ОШИБОЧНЫМИ, а карантин НЕЗАКОННЫЙ - Апелляционный суд Португалии
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01.12.2020 16:46 Ответить
 
 