Данилов о вероятности общего тестирования украинцев на COVID-19: Если оно будет некачественным, то не стоит

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил свою позицию относительно возможного общего тестирования населения на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В частности, говоря о возможности общего тестирования населения на коронавирус, он отметил, что "надо смотреть, что нам эта ситуация даст".

По его словам, просто проводить тестирование, если оно будет некачественным, не стоит.

"Более того, надо понимать, что система должна выдержать, потому что тестирование должно быть качественное. Если делать тестирование самих себя, и оно не будет отражать реальное состояние... потому что эта болезнь странная: я думаю, что сегодня мы не можем понять, почему в семье муж болеет, а жена, дети - нет", - сказал Данилов.

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