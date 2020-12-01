Бельгия и Чехия имеют наиболее удачную модель борьбы с COVID-19. Ее можно использовать, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Многие страны мира провалили подготовку к эпидемии коронавируса так же, как и Украина. Однако есть те, с кого на данном этапе все-таки можно брать пример.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Страны Европейского Союза, такие как Бельгия, Чехия, показывают правильные схемы и планы действий - нам надо анализировать их решения и внедрять наиболее подходящие в Украине", - отмечает Стефанишина.

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С ней согласен ее коллега по комитету, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Это перевод всего, что только можно, на дистанционную работу. Это - закрытие всех развлекательных заведений и мест массового скопления, остановка транспорта - и, прежде всего, междугородного транспорта (надо ограничить общение между областями, между регионами). Это - закрытие крупных торговых центров. (Лучше, чтобы работали маленькие магазины, которые есть в пошаговой доступности возле жилья людей). Это - запрет на большие собрания даже дома (10-15 человек, не больше). И это - 100% выполнение мер безопасности", - рассказывает он о специфике локдауна в Бельгии и Германии.

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