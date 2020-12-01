Бельгия и Чехия имеют наиболее удачную модель борьбы с COVID-19. Ее можно использовать, - нардеп "Голоса" Стефанишина
Многие страны мира провалили подготовку к эпидемии коронавируса так же, как и Украина. Однако есть те, с кого на данном этапе все-таки можно брать пример.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина.
"Страны Европейского Союза, такие как Бельгия, Чехия, показывают правильные схемы и планы действий - нам надо анализировать их решения и внедрять наиболее подходящие в Украине", - отмечает Стефанишина.
С ней согласен ее коллега по комитету, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"Это перевод всего, что только можно, на дистанционную работу. Это - закрытие всех развлекательных заведений и мест массового скопления, остановка транспорта - и, прежде всего, междугородного транспорта (надо ограничить общение между областями, между регионами). Это - закрытие крупных торговых центров. (Лучше, чтобы работали маленькие магазины, которые есть в пошаговой доступности возле жилья людей). Это - запрет на большие собрания даже дома (10-15 человек, не больше). И это - 100% выполнение мер безопасности", - рассказывает он о специфике локдауна в Бельгии и Германии.
Больше мнений о локдауне в Украине читайте в нашем материале: Локдаун в Україні: коли, на який термін, наскільки жорсткий? І хто допоможе малому та середньому бізнесу?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это идет вразрез с основной линией партии слуг
Это всё виноваты лучи смерти от мобильных телефонов!
Смертей за последние 7 дней
Бельгия - 683, при населении 11 млн.
Чехия - 942, при населении 11 млн
Украина - 1253 при населении 40 млн.
Изменения по смертям за 7 дней:
Бельгия - минус 38% (но в Испании минус 53%)
Чехия - минус 4,7%
Украина - минус 9%
Это - запрет на большие собрания даже дома (10-15 человек, не больше).
Ага... 10-15 человек в одной квартире ЭТО НЕМНОГО?))) Будут по съёмным квартирам собираться (как все предыдущие годы) и нормальным людям не давать покоя. Только теперь в разы больше. Пусть лучше по ресторанам толпой тусуются, если кому хочется.
Не знаю, чи правда, але ходила байка навесні про 12 лікарів. У Києві. Зібралися на ювілей.
Наслідок - 2 - померли від ковід, 8 - захворіли, 2 - ні.
Після 15 тисяч 10 - це падіння на третину.
А після 5 тисяч 4,5 - лише на 10%
А лікарня може прийняти лише 100.
У ЯКОМУ ВИПАДКУ СИТУАЦІЯ КРАЩА?