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Уголовную ответственность за недостоверное декларирование стоит вернуть до конца года, - и.о. главы САП Грищук

Уголовную ответственность за недостоверное декларирование стоит вернуть до конца года, - и.о. главы САП Грищук

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры Максим Грищук считает оптимальным вариант законодательного урегулирования возвращения ответственности за недостоверное декларирование до конца этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Грищук заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это был бы лучший и оптимальный вариант в данной ситуации - возобновить ответственность за декларирование, чтобы обязать топ-чиновников (субъектов расследования НАБУ) подавать декларации, чтобы информация была доступной для общественности", - отметил и.о. главы САП.

При этом Грищук подчеркнул, что принять соответствующий закон необходимо до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, Грищук добавил, что более сотни дел о недостоверном декларировании уже закрыты.

"Уже закрыты 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам", - подчеркнул и.о. главы САП.

По его словам, по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды по ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) будут закрыты. Еще по одному делу, как рассказал и.о. руководителя САП, не переданы документы после определения подсудности, а еще по одному остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

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Автор: 

Грищук Максим (54) САП (2059) электронное декларирование (1025)


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Уголовную ответственность за недостоверное декларирование стоит вернуть до конца года, - и.о. главы САП Грищук - Цензор.НЕТ 3096
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01.12.2020 16:14 Ответить
хосподи, ну і пики в тих недолугих прокурворів, що ніколи нічого не в змозі доказати у суді
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01.12.2020 16:21 Ответить
Як добре що зебіли встигли проголосувати довічне для корупціонерів
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01.12.2020 16:23 Ответить
корупціонери з того галасування тільки посміхаються
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01.12.2020 16:33 Ответить
Интересно, а кроме этого уже сажать, получается, незачто и некого? Ну, поставили тот закон о незаконном декларировании на паузу, допустим. Да, это проблема. Нужно обязательно вернуть этот закон, но почему никто не сидит за коррупцию кроме как сокрытие своих статков в декларации ? Опять чего-то не хватает всем этим антикоррупционным органам слаженно достигнуть одной общей цели- посадить топ коррупционеров?
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01.12.2020 16:41 Ответить
Все, потяг пішов. Всі невинні. Давай компесацію за утиск і неконстуційне переслідування. Дави злочінність - за крадіжку курки 25 років тюрми. ВСЕ.
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01.12.2020 16:51 Ответить
Как только заведут дело по этой статье на кого-то из друзей Бени, Ахметки, Фирташа, Зе, Портнова и тп, Тупицкий и Ко отменят и эту статью...
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01.12.2020 17:05 Ответить
И что,поможет?
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01.12.2020 18:31 Ответить
 
 