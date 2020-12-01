Уголовную ответственность за недостоверное декларирование стоит вернуть до конца года, - и.о. главы САП Грищук
И.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры Максим Грищук считает оптимальным вариант законодательного урегулирования возвращения ответственности за недостоверное декларирование до конца этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Грищук заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Это был бы лучший и оптимальный вариант в данной ситуации - возобновить ответственность за декларирование, чтобы обязать топ-чиновников (субъектов расследования НАБУ) подавать декларации, чтобы информация была доступной для общественности", - отметил и.о. главы САП.
При этом Грищук подчеркнул, что принять соответствующий закон необходимо до 31 декабря 2020 года.
Кроме того, Грищук добавил, что более сотни дел о недостоверном декларировании уже закрыты.
"Уже закрыты 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам", - подчеркнул и.о. главы САП.
По его словам, по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды по ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) будут закрыты. Еще по одному делу, как рассказал и.о. руководителя САП, не переданы документы после определения подсудности, а еще по одному остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.
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