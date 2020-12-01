О чрезвычайном положении речь никогда не шла, других ограничений, кроме возможных локдаунов, не будет, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключает введение в Украине каких-либо других ограничительных мер, кроме возможных локдаунов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия заявил на брифинге в парламенте.

"О чрезвычайном положении речь никогда не шла... Я не думаю, что будут какие-либо другие ограничительные меры, кроме локдаунов", - отметил глава фракции.

Вместе с тем Арахмия напомнил, что определение даты локдауна является прерогативой и зоной ответственности Кабинета Министров, но прежде правительство должно сделать ретроспективный анализ эффективности "карантина выходного дня", отчитаться о этом "в цифрах" в частности во время "часа вопросов" к КМУ в парламенте 4 декабря.

"Дата (введения локдауна) будет известна, как и решение правительства, которое будет сообщено парламенту и общественности минимум за семь дней, но я думаю, что за десять дней", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января.

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