Ассоциация городов, Совет предпринимателей и ФРУ поддерживают Налоговый Комитет в постепенном повышении акциза на ТИЭН

Ассоциация городов Украины, Совет предпринимателей при КМУ и Федерация работодателей Украины поддерживают предложения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики касательно постепенного роста акциза на ТИЭН, разработанные в рамках подготовки законопроекта 4065 ко второму чтению.

Об этом говорится в соответствующих заявлениях организаций.

В Федерации работодателей предостерегают от кардинального повышения налогов сейчас, учитывая спад экономики и рост безработицы в стране. По мнению экспертов ФРУ, сохранения прогнозируемых условий налогообложения и постепенное повышение акцизного налога на ТИЭН до 2025 года позволит обеспечить постепенное увеличение поступлений в государственный бюджет и сохранить рабочие места, прежде всего в малом бизнесе.



В Ассоциации городов акцентируют на том, что постепенное повышение акцизного налога на ТИЭН позволит не только избежать уменьшения поступлений в бюджет общегосударственного акциза, но и акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (розничного акциза на табак), зачисляемого в бюджеты органов местного самоуправления.

"Предложенное постепенное повышение акциза на ТИЭН позволит избежать ценовых скачков, сохранить рабочие места в компаниях, задействованных в производстве и реализации этих изделий, обеспечить поступления в бюджеты всех уровней", - считают в Ассоциации городов.



Эксперты Совета предпринимателей при КМУ призывают к умеренной фискальной политике в условиях коронакризиса и ссылаются на опыт стран Европы относительно налогообложения ТИЭН.



"В отличие от Украины, в странах Европы хорошо осознают все риски резкого повышения акциза на ТИЭН. Там даже в условиях значительного дефицита бюджета, вызванного коронакризисом, выбирают умеренную акцизную политику, ориентированную на постепенное увеличение налогового бремени или сохранение имеющихся ставок налогообложения. Именно поэтому во время кризиса надо максимально использовать проактивную фискальную политику, которая максимально учитывает реалии украинской экономики и бизнеса, адекватно балансируя между потребностями государства и бизнеса в это сложное время", - говорится в заявлении организации.