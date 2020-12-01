Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят

Надеяться на то, что в ближайшие полгода осадки смогут наполнить крымские водохранилища, не стоит.

Об этом сказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического Научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова в эфире радио Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем прогнозировать, что в декабре осадки на территории Крыма ожидать стоит. Правда, они будут идти в виде дождя и мокрого снега, то есть в горах не останутся, поэтому рассчитывать на них пока не имеет смысла. В январе осадков может быть даже меньше нормы, в феврале - в пределах нормы. Весна тоже не выручает: в марте осадков будет меньше, чем обычно, а апрель стал очень сухим, рассчитывать на него не стоит", - рассказала синоптик.

По словам Вазиры Мартазиновой, сам характер осадков не позволит наполнить водохранилища, как раньше.

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"И в Крыму, и в Украине в целом осадков стало очень мало. Только в отдельные дни идут экстремальные дожди, но они общую картину не меняют… Таково современное состояние климата Крыма, и нельзя ожидать, что погода будет более влажной. Мы идем к засухе", - заключила Мартазинова.

В то же время, уточняет издание со ссылкой на данные ежемесячного мониторинга российского Гидрометцентра в оккупированном Крыму, приток воды в водохранилища естественного стока в ноябре был незначительным. При этом, согласно данным ведомства, наполнения Чернореченского и Партизанского водохранилищ не было вообще.

Белогорское водохранилище за месяц наполнилось на 0.570 млн. куб. м , Симферопольское - на 0.389 млн. куб. м, Счастливое - 0.101 млн. куб. м.

"Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 36.672 млн. куб. м, что на 7.157 млн. куб. м меньше, чем месяц назад и на 62.614 млн. куб. м меньше, чем год назад", - говорится в данных мониторинга.

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