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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 011 23

Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят

Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят

Надеяться на то, что в ближайшие полгода осадки смогут наполнить крымские водохранилища, не стоит.

Об этом сказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического Научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова в эфире радио Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем прогнозировать, что в декабре осадки на территории Крыма ожидать стоит. Правда, они будут идти в виде дождя и мокрого снега, то есть в горах не останутся, поэтому рассчитывать на них пока не имеет смысла. В январе осадков может быть даже меньше нормы, в феврале - в пределах нормы. Весна тоже не выручает: в марте осадков будет меньше, чем обычно, а апрель стал очень сухим, рассчитывать на него не стоит", - рассказала синоптик.

По словам Вазиры Мартазиновой, сам характер осадков не позволит наполнить водохранилища, как раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму

"И в Крыму, и в Украине в целом осадков стало очень мало. Только в отдельные дни идут экстремальные дожди, но они общую картину не меняют… Таково современное состояние климата Крыма, и нельзя ожидать, что погода будет более влажной. Мы идем к засухе", - заключила Мартазинова.

В то же время, уточняет издание со ссылкой на данные ежемесячного мониторинга российского Гидрометцентра в оккупированном Крыму, приток воды в водохранилища естественного стока в ноябре был незначительным. При этом, согласно данным ведомства, наполнения Чернореченского и Партизанского водохранилищ не было вообще.

Белогорское водохранилище за месяц наполнилось на 0.570 млн. куб. м , Симферопольское - на 0.389 млн. куб. м, Счастливое - 0.101 млн. куб. м.

"Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 36.672 млн. куб. м, что на 7.157 млн. куб. м меньше, чем месяц назад и на 62.614 млн. куб. м меньше, чем год назад", - говорится в данных мониторинга.

Также читайте: В оккупированном Крыму построят опреснитель морской воды, этим займутся организации "с именем", - марионетка Кремля Аксенов

Автор: 

дожди (229) Крым (26363) синоптики (57) вода (918)


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Топ комментарии
+23
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 4454
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01.12.2020 17:01
+21
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 2771
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01.12.2020 16:57
+15
https://ibigdan.livejournal.com/25951998.html Крымский деликатес

Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 2448
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01.12.2020 17:01
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Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 2771
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01.12.2020 16:57 Ответить
все це лайно. яка темпретшел у морі?
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01.12.2020 16:57 Ответить
Срочно опреснять мочу. Можно по крымскому мосту помои возить. Столько возможностей
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01.12.2020 16:58 Ответить
Физиология человека такова, что сперва пьет он воду, а уж потом писает. И тут у них облом.
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01.12.2020 17:11 Ответить
Та пусть их не будет, тех осадков, никогда, пусть некогда цветущий Крым превратится в выжженную пустыню, Пусть хоть бог шельму отметит.
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01.12.2020 16:58 Ответить
ну,тогда значит летом...наверняка .самое время в крыму вдхр наполнять
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01.12.2020 16:59 Ответить
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 4454
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01.12.2020 17:01 Ответить
Опріснюйте сечу віслюків ,"любі крисчане" !!!)))
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01.12.2020 17:01 Ответить
Для того, что бы пописать, сперва нужно попить воды.
Так, что опреснять мочу для них не вариант.
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01.12.2020 17:10 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25951998.html Крымский деликатес

Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 2448
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01.12.2020 17:01 Ответить
)))
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01.12.2020 18:25 Ответить


Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 8287
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01.12.2020 17:09 Ответить
Для Крысчанинов таки есть вариант как попить:
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 8430
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01.12.2020 17:11 Ответить
Кацапи скоро ядрьоний опреснитель построят!
Пейте кримчани не заляпайтесь!
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01.12.2020 17:13 Ответить
На безводье и йух - водопровод!
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01.12.2020 20:18 Ответить
Когда- то , давно во время учений на одном из танков выбило клапан на радиаторе и
ушло часть жидкости. Солдаты в расстеренности, -- что делать ?.
Подумал и приказал " Давайте лейку ! " Поставили лейку , а потом приказал " Сцыте всей ротой!" Немного не хватило. Добавили соляры и поехали дальше.

Это советы для Крыма.
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01.12.2020 17:17 Ответить
хоч би Зе не почали приторговувати водою. МВФ то показав як з ЗЕ кидалами говорити , а міліардів то треба.
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01.12.2020 18:01 Ответить
есть причина , а есть следствие. (оккупация - вода)
нужно крымчанам и донецкому быдло было учить философию и особенно про историческую справедливость, а не глотать раша тв.
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01.12.2020 18:10 Ответить
Тільки для цього треба спочатку алфавіт вивчити.
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01.12.2020 18:24 Ответить
Так рАщйот був на новоотсосию у *****, а бидло прокацаплене підтримало ідєю
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01.12.2020 19:45 Ответить
Як добре, що село Хрещатик стоїть на берегах Росі та Дніпра.
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01.12.2020 18:23 Ответить
Крымские мочехранилища.
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01.12.2020 18:44 Ответить
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 8288
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01.12.2020 22:22 Ответить
 
 