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Новости
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НАБУ сообщило о новом подозрении экс-нардепу Микитасю в деле о завладении квартирами Нацгвардии

НАБУ сообщило о новом подозрении экс-нардепу Микитасю в деле о завладении квартирами Нацгвардии

В рамках уголовного дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии экс-президенту компании "Укрбуд", бывшему депутату Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки (ч. 3 ст. 369 УК) эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что Микитась передал заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за получение недостоверного письменного заключения судебного эксперта паркоместо стоимостью 250 тысяч гривен. Чиновнику о подозрении в получении взятки сообщили 30 ноября.

По данным следствия, Микитась с экс-чиновником "Укрбуда" дали взятку, чтобы эксперт внес в документы минимальную разницу стоимости недвижимости (7 млн грн вместо 81 млн грн).

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения Микитась должен отправиться под арест.

НАБУ (4218) взятка (6150) Микитась (153)


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що? опьять?:
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01.12.2020 17:01 Ответить
цікава арихметика: 81 мільон, від 8 відіймемо 1 буде 7, пишем 7 мільонів...
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01.12.2020 17:04 Ответить
Ще трохи по мурижать, а там микитась знов стане депутатом і все забудеться. Бо у нас таких не саджають. Не придумали статті карного кодексу.
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01.12.2020 17:03 Ответить
на таких микитасів не вигадали ще й самого карного кодексу
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01.12.2020 17:05 Ответить
В начале Троещины десятилетиями уже стоят 25-этажные недострои то й же нацгвардии.
Про них уже забыли?
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01.12.2020 17:18 Ответить
И что?Какой толк от этих новостей?А воз и ныне там.Ничем не закончится,как всегда.
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01.12.2020 18:32 Ответить
 
 