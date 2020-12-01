Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начал суток осуществили один провокационный обстрел, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.

С целью провокации враг совершил обстрел из стрелкового оружия позиций украинских воинов в районе Катериновки. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

На вооруженную провокацию подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминированы почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Также смотрите: "Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена. ВИДЕО