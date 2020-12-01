Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска с начал суток осуществили один провокационный обстрел, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.
С целью провокации враг совершил обстрел из стрелкового оружия позиций украинских воинов в районе Катериновки. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
На вооруженную провокацию подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминированы почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.
Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил.
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