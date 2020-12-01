Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганышу, - адвокат Руденко

Верховный Суд Украины в кассации отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату Верховной Рады АРК Василию Ганышу и направил уголовное производство против него на новое апелляционное рассмотрение.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Ганыш находится в больнице и "нуждается в постоянном надзоре".

Крым.Реалии обратились за комментарием в Прокуратуру АРК и Севастополя. В ведомстве сообщили, что еще не видели полного текста решения суда, поэтому не могут его комментировать.

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Напомним, Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из оккупированного Крыма.

19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

1 июля 2020 года Прокуратура Автономной Республики Крыма сообщила о задержании Василия Ганыша. По информации ведомства, его поместили в СИЗО Киева. Адвокат Ганыша сообщил, что ранее осужденный находился под домашним арестом и не скрывался от следствия, а Прокуратура АРК "привела в действие приговор суда".

В конце октября Богунский районный суд Житомира освободил от наказания приговоренного к 12 годам заключения за госизмену экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша.

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