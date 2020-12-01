Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганышу, - адвокат Руденко
Верховный Суд Украины в кассации отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату Верховной Рады АРК Василию Ганышу и направил уголовное производство против него на новое апелляционное рассмотрение.
Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Ганыш находится в больнице и "нуждается в постоянном надзоре".
Крым.Реалии обратились за комментарием в Прокуратуру АРК и Севастополя. В ведомстве сообщили, что еще не видели полного текста решения суда, поэтому не могут его комментировать.
Напомним, Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из оккупированного Крыма.
19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.
1 июля 2020 года Прокуратура Автономной Республики Крыма сообщила о задержании Василия Ганыша. По информации ведомства, его поместили в СИЗО Киева. Адвокат Ганыша сообщил, что ранее осужденный находился под домашним арестом и не скрывался от следствия, а Прокуратура АРК "привела в действие приговор суда".
В конце октября Богунский районный суд Житомира освободил от наказания приговоренного к 12 годам заключения за госизмену экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша.
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