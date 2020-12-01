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Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганышу, - адвокат Руденко

Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганышу, - адвокат Руденко

Верховный Суд Украины в кассации отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату Верховной Рады АРК Василию Ганышу и направил уголовное производство против него на новое апелляционное рассмотрение.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Ганыш находится в больнице и "нуждается в постоянном надзоре".

Крым.Реалии обратились за комментарием в Прокуратуру АРК и Севастополя. В ведомстве сообщили, что еще не видели полного текста решения суда, поэтому не могут его комментировать.

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Напомним, Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из оккупированного Крыма.

19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

1 июля 2020 года Прокуратура Автономной Республики Крыма сообщила о задержании Василия Ганыша. По информации ведомства, его поместили в СИЗО Киева. Адвокат Ганыша сообщил, что ранее осужденный находился под домашним арестом и не скрывался от следствия, а Прокуратура АРК "привела в действие приговор суда".

В конце октября Богунский районный суд Житомира освободил от наказания приговоренного к 12 годам заключения за госизмену экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша.

Также читайте: Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша

Автор: 

Верховный Суд (1096) приговор (1208) государственная измена (1532) Ганыш (8)


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Топ комментарии
+12
ни один вор и предатель не сел.
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01.12.2020 17:34
+12
А что удивляться.
Единственное государство в мире в котором за государственную измену выпускают.
Единственное государство в мире, где пятая колонна живёт и здравствует.
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01.12.2020 17:49
+10
Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганыша, - адвокат Руденко - Цензор.НЕТ 5593
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01.12.2020 17:37
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ни один вор и предатель не сел.
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01.12.2020 17:34 Ответить
Как не прискорбно говорить, но при Порошенко тоже не сядет
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01.12.2020 17:37 Ответить
А при ком сядет ? Никого неосталось ! Выбора нет !
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01.12.2020 17:57 Ответить
Даже если съели, есть два выхода
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01.12.2020 18:01 Ответить
А ответить не задрачивая слабо ?
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01.12.2020 18:03 Ответить
Мне проще конечно говорить из далека, но долину вижу лучше вас (С)
Социальный протест в разумных формах - единственное, что вам осталось, к сожалению..
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01.12.2020 18:12 Ответить
ВСЕ ПРОДАЖНЫЕ СУДЫ НАДО РАСПУСТИТЬ---ЭТА ИЗМЕНА БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ВЕЧНО,НИ ОДИН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОДАЖНЫЙ СУДЬЯ НЕ СИДИТ !!!!!
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01.12.2020 18:25 Ответить
Фильтр специально засорили - с него надо начинать
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01.12.2020 18:30 Ответить
Отправили правду в спам? Если бы посадил хоть одну «гыбу», не было бы ЗЕ-бы
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01.12.2020 17:57 Ответить
Ты про этого?

Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганышу, - адвокат Руденко - Цензор.НЕТ 6633
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01.12.2020 19:56 Ответить
Не до них, есть дела поважней, в ЗСУ солдат с сержантом подрались все силы кинуты для расследования преступления века
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01.12.2020 18:18 Ответить
Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганыша, - адвокат Руденко - Цензор.НЕТ 5593
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01.12.2020 17:37 Ответить
Компенсацію йому, за "страждання".
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01.12.2020 17:37 Ответить
Він ще трохи "постраждає", щоб потім більше отримати...
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01.12.2020 17:39 Ответить
Компенсация калибра 5,56 ! В лоб ган.ону !
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01.12.2020 18:01 Ответить
В Україні немає правосуддя,все вирішується грошовими знаками та їх кількістю.
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01.12.2020 17:39 Ответить
Тобто зради не було,***** не звав і Крим ніхто не окупував? От тільки за які такі заслуги ми платимо суддям зрадникам, котрі виправдовують таких же зрадників.
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01.12.2020 17:43 Ответить
Треба нагородити... не країна, а шобла злодійська...
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01.12.2020 17:44 Ответить
Нам так не свезе. Бо в 1932-33 не свезло - заморили голодом, в 1937-38 не свезло - посадили і постріляли, 1943-45 трішечки свезло - похоронки відправили однак потім за полон не розстріляли, в 2014 не свезло знов прийшли до нас на Донбас окупанти. Нам так не свезе.
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01.12.2020 17:44 Ответить
Снова в нашем зале,
В нашем зале нет пустого места....
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01.12.2020 17:45 Ответить
Нормально, да? А потом еще немалую компенсацию сдерет с Украины, суд подскажет мотивацию.
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01.12.2020 17:48 Ответить
А что удивляться.
Единственное государство в мире в котором за государственную измену выпускают.
Единственное государство в мире, где пятая колонна живёт и здравствует.
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01.12.2020 17:49 Ответить
"iменем України"...
Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганышу, - адвокат Руденко - Цензор.НЕТ 503 Верховный Суд отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату крымского парламента Ганышу, - адвокат Руденко - Цензор.НЕТ 1156
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01.12.2020 17:57 Ответить
Насиров-стайл. Форева!
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01.12.2020 18:58 Ответить
До того часу поки з суддів не почнуть здирати шкіру, до того часу толку не буде.
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01.12.2020 19:46 Ответить
У нас даже расстрелять не умеют по человечески.
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01.12.2020 19:54 Ответить
 
 