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В России 90-летних стариков массово вызывают на допросы по делу о "преступлениях во время Сталинградской битвы". ДОКУМЕНТ

В России 90-летних стариков массово вызывают на допросы по делу о

Пожилые жители Волгоградской области массово получают повестки на допросы от Следственного комитета РФ. Их вызывают, чтобы взять показания о преступлениях нацистов во время оккупации Сталинградской области РСФСР в 1942-1943 гг.

Об этом пишет российская "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Житель Волгограда Денис Чистяков рассказал изданию, что обнаружил в почтовом ящике повестку о вызове на допрос на имя его деда, 94-летнего Василя Н.

"Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? – говорит он. – На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия".

В России 90-летних стариков массово вызывают на допросы по делу о преступлениях во время Сталинградской битвы 01

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Пенсионеру решили о повестке не говорить, чтобы не волновать его лишний раз. Следователь сообщил его внуку, что такие повестки рассылают массово, и только в Центральном районе Волгограда их получили 80 человек. Многие родственники пожилых людей звонят и говорят, что их близкие не пойдут ни на какие допросы.

В 2019-2020 годах Следственный комитет России возбудил не менее четырех уголовных дел о геноциде в связи с событиями Второй мировой войны.

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Эпизоды, по которым заводились дела, хорошо изучены, а в некоторых случаях виновные в преступлениях были наказаны в послевоенные годы.

Автор: 

Вторая мировая война (417) допрос (1372) россия (95352) русский мир (608)


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Топ комментарии
+110
ветеранам Куликовской битвы приготовиться..
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01.12.2020 18:17
+55
А вот мне интересно, вызвали бы на допрос папу одного региАнала Вадика Колесниченко если бы он не "погиб" в танке в 1943 году? Жаль
,не "дожил" старик. Правда Вадик родился в 1958 году, ну то таке.
Вадик Колесниченко. Если кто забыл эту гниду.
В России 90-летних стариков массово вызывают на допросы по делу о "преступлениях во время Сталинградской битвы" - Цензор.НЕТ 7349
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01.12.2020 18:29
+48
дедыдовоевались? )))))
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01.12.2020 18:19
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Прочитал за сайт
https://pamyat-naroda.ru/
Зашёл и нашел своего деда, документально, который прошел всю войну, в каком подразделении воевал и погиб в 1944, узнал где похоронен. Ранее про него знали, что погиб в 1944 и всё. Ищите своих родственников, мы должны знать правду о них.
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02.12.2020 16:51 Ответить
над кремлем прапор генерала власова, тому і викликають бійців червоної армії. а не козачих корпусів які допомогали штурмувати сталінград
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02.12.2020 20:17 Ответить
Повірьте, згодом опинеться,що в геноцидє сталінградців винна.....Україна з "Правим сектором" на чолі з Порошенком та Яценюком. Боже,невже ось така Дурь може прийти в голову комусь? До речі,чому ніколи в РФ не згадують італійську та угорську армії ,які фашиствували аж до Сталінграда? Хто спитає Путіна....чому?
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04.12.2020 08:34 Ответить
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