В России 90-летних стариков массово вызывают на допросы по делу о "преступлениях во время Сталинградской битвы". ДОКУМЕНТ

Пожилые жители Волгоградской области массово получают повестки на допросы от Следственного комитета РФ. Их вызывают, чтобы взять показания о преступлениях нацистов во время оккупации Сталинградской области РСФСР в 1942-1943 гг.

Об этом пишет российская "Новая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Житель Волгограда Денис Чистяков рассказал изданию, что обнаружил в почтовом ящике повестку о вызове на допрос на имя его деда, 94-летнего Василя Н.

"Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? – говорит он. – На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия".

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Пенсионеру решили о повестке не говорить, чтобы не волновать его лишний раз. Следователь сообщил его внуку, что такие повестки рассылают массово, и только в Центральном районе Волгограда их получили 80 человек. Многие родственники пожилых людей звонят и говорят, что их близкие не пойдут ни на какие допросы.

В 2019-2020 годах Следственный комитет России возбудил не менее четырех уголовных дел о геноциде в связи с событиями Второй мировой войны.

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Эпизоды, по которым заводились дела, хорошо изучены, а в некоторых случаях виновные в преступлениях были наказаны в послевоенные годы.