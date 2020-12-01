Глава ЕС фон дер Ляйен обвинила Польшу и Венгрию в саботаже принятия антикризисного бюджета Евросоюза
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в том, что они за счет миллионов европейцев блокируют принятие антикризисного бюджета Евросоюза, и предложила им обратиться в Суд ЕС, если они сомневаются в законности условий распределения денег.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Два государства-члена выразили сомнения, - заявила она во вторник на видеоконференции парламентариев, не назвав Венгрию и Польшу по именам. - В июле все 27 глав государств и правительств согласовали новый механизм обусловленности (распределения средств). Фактически, он устраняет нарушения принципа верховенства права, которые угрожают европейскому бюджету, и только это".
"Мы считаем, что механизм обусловленности уместен, соразмерен и необходим, - продолжала фон дер Ляйен. - И трудно представить, чтобы кто-то мог возразить. Но если у кого-то есть юридические сомнения, то есть очень ясный путь: обратиться в Суд ЕС (в Люксембурге). Это место, где мы обычно обсуждаем разногласия относительно юридических текстов. И не за счет миллионов европейцев, которые отчаянно ждут нашей помощи, потому что мы находимся в глубоком кризисе".
Польша и Венгрия перед ноябрьским саммитом ЕС заблокировали принятие союзного бюджета в размере 1,82 трлн евро, предназначенного для преодоления кризиса COVID-19. Разногласия возникли из-за нового механизма распределения союзных средств, который позволит Еврокомиссии блокировать перевод денег из Фонда восстановления, сумма которого составляет 750 млрд евро, странам ЕС, обвиняемым в нарушении принципа верховенства права. В настоящее время чаще всего такие обвинения звучат по адресу Будапешта и Варшавы.
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"Головокружение от успехов" (с)
ЕС хочет, чтобы в любой стране Евросоюза тупо выполняли команды из Брюсселя и "не пикали".
Ну перепостил ты методичку - а теперь давай конкретику, интересно узнать твое мнение что наиболее неприемлимо, а в чем и компромисс поискать можно. Надеюсь,тут ты проявишь компетентность
Потому что только жопа понятие растяжимое
Ну так недурилка, я тебя внимательно слушаю. Ибо почитав там ниже,я уже увидел полубрехню Давай рассказывай подробно. Что возмущает например цыганву? Твои терки про мигрантов - оставь для мокшан.
Ибо как раз мокшане разворушили вирус имперскости. Но у мокшан вот вместо сэсэсэр 2 получилось пососать чупа-чупс. Но теперь,посмотрев на бесхребетность именно Ывросоюза об империях начали мечтать Порта, поляки и даже братья наши меньшие. Они никада ниче особо не имели,токо в составе Астрии,но сцук мечтают, дебилы
Лучше пости чужие картинки.
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Ибо наверняка не читал и не знаеш о чем это
Откуда тебе знать о школьной программе, когда там многабукафф???
Наверное просто посмотрел "Даунхауз" и там успел титры прочитать
Ну насмешил на ночь. Наверное соседей ржачем разбудил
Прикольно общатся с таки, хм... недотепами
Кстати, о школьной программе. Там этого тягомотинного придурка Достоевского никогда не учили. Предлагалось просто,летом, факультативно, прочитать или "Преступление и наказание" или "Идиот"
Ясен пень,что нормальный человек в здравом уме этого читать не будет
Я его в армейской библиотеке взял почитать Ну это что, я там и "Историю ВКП(б)" прочитал. Больше нечего было
и пусть кряхтят невыдыхая!
У них пенсионеры терпеливые
Европа хочет поставить в вину Венгрии и Польше, что они хотят сохранить свою идентичность. Но это временно, придет время и они тоже сдадутся, и толпы ублюдков-варваров со своими выводками ломанутся, чтобы уничтожить остатки европейской цивилизации.
Н а то, то баба Макрель приняла решение (непонятно зачем?) открыть Европу для полчищ (миллинов!) варварских племен для черненьких и желтеньких и посадить их на шею немецком (=европейскому) налогоплательщику, так это вообще отдельная история.
Есть хорошая книга "Исламизация Европы", там отлично написано и все по полочкам.