РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8438 посетителей онлайн
Новости
2 759 34

Глава ЕС фон дер Ляйен обвинила Польшу и Венгрию в саботаже принятия антикризисного бюджета Евросоюза

Глава ЕС фон дер Ляйен обвинила Польшу и Венгрию в саботаже принятия антикризисного бюджета Евросоюза

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в том, что они за счет миллионов европейцев блокируют принятие антикризисного бюджета Евросоюза, и предложила им обратиться в Суд ЕС, если они сомневаются в законности условий распределения денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Два государства-члена выразили сомнения, - заявила она во вторник на видеоконференции парламентариев, не назвав Венгрию и Польшу по именам. - В июле все 27 глав государств и правительств согласовали новый механизм обусловленности (распределения средств). Фактически, он устраняет нарушения принципа верховенства права, которые угрожают европейскому бюджету, и только это".

"Мы считаем, что механизм обусловленности уместен, соразмерен и необходим, - продолжала фон дер Ляйен. - И трудно представить, чтобы кто-то мог возразить. Но если у кого-то есть юридические сомнения, то есть очень ясный путь: обратиться в Суд ЕС (в Люксембурге). Это место, где мы обычно обсуждаем разногласия относительно юридических текстов. И не за счет миллионов европейцев, которые отчаянно ждут нашей помощи, потому что мы находимся в глубоком кризисе".

Польша и Венгрия перед ноябрьским саммитом ЕС заблокировали принятие союзного бюджета в размере 1,82 трлн евро, предназначенного для преодоления кризиса COVID-19. Разногласия возникли из-за нового механизма распределения союзных средств, который позволит Еврокомиссии блокировать перевод денег из Фонда восстановления, сумма которого составляет 750 млрд евро, странам ЕС, обвиняемым в нарушении принципа верховенства права. В настоящее время чаще всего такие обвинения звучат по адресу Будапешта и Варшавы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже в декабре, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Автор: 

Венгрия (1932) Польша (8395) Евросоюз (17060) Урсула фон дер Ляйен (509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Так оказывается Венгрия сепарит в Евросоюзе
показать весь комментарий
01.12.2020 18:35
+6
Надо знать причины такого поведения Венгрии и Польши. а вы их не знаете.
ЕС хочет, чтобы в любой стране Евросоюза тупо выполняли команды из Брюсселя и "не пикали".
показать весь комментарий
01.12.2020 18:51
+5
Левачь ЕС бесится. Пусть за счет мигрантов антикризисный бюджет принимают. Один совок развалился, теперь этот на подходе.
показать весь комментарий
01.12.2020 18:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так оказывается Венгрия сепарит в Евросоюзе
показать весь комментарий
01.12.2020 18:35 Ответить
Та кое кто в Польше тоже дурью страдает
"Головокружение от успехов" (с)
показать весь комментарий
01.12.2020 18:38 Ответить
Надо знать причины такого поведения Венгрии и Польши. а вы их не знаете.
ЕС хочет, чтобы в любой стране Евросоюза тупо выполняли команды из Брюсселя и "не пикали".
показать весь комментарий
01.12.2020 18:51 Ответить
Вот я люблю таких грамотных
Ну перепостил ты методичку - а теперь давай конкретику, интересно узнать твое мнение что наиболее неприемлимо, а в чем и компромисс поискать можно. Надеюсь,тут ты проявишь компетентность
показать весь комментарий
01.12.2020 19:28 Ответить
Дурилка, я там часто живу и сам все вижу.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:29 Ответить
Там - это в жопе
Потому что только жопа понятие растяжимое
Ну так недурилка, я тебя внимательно слушаю. Ибо почитав там ниже,я уже увидел полубрехню Давай рассказывай подробно. Что возмущает например цыганву? Твои терки про мигрантов - оставь для мокшан.
Ибо как раз мокшане разворушили вирус имперскости. Но у мокшан вот вместо сэсэсэр 2 получилось пососать чупа-чупс. Но теперь,посмотрев на бесхребетность именно Ывросоюза об империях начали мечтать Порта, поляки и даже братья наши меньшие. Они никада ниче особо не имели,токо в составе Астрии,но сцук мечтают, дебилы
показать весь комментарий
01.12.2020 19:40 Ответить
многа букафф... Тебе вредно писать больше, чем одно предложение, теряется смысл.
Лучше пости чужие картинки.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:41 Ответить
Ну раз читать не умееш, гидроцефальное, то тебе сюда

https://xn--80askzj.com.ua/ здесь
показать весь комментарий
01.12.2020 19:45 Ответить
Вы только подтвердили свою ублюдошность.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:46 Ответить
С твоей дебильностью она несравнима
показать весь комментарий
01.12.2020 19:46 Ответить
Навеяло: Достоевский "Идиот".
показать весь комментарий
01.12.2020 19:54 Ответить
Ты и правда несповна розуму )))
Ибо наверняка не читал и не знаеш о чем это
показать весь комментарий
01.12.2020 20:00 Ответить
Ты прошел проверку: уровень школьной программы, не выше. Я так и думал.
показать весь комментарий
01.12.2020 20:24 Ответить
Ты чрезвычайно туп
Откуда тебе знать о школьной программе, когда там многабукафф???
Наверное просто посмотрел "Даунхауз" и там успел титры прочитать
показать весь комментарий
01.12.2020 20:30 Ответить
Фу, пративный. Тьфу на тебя.
показать весь комментарий
02.12.2020 00:03 Ответить
Ты, ко всем своим грехам, еще и сидор?
Ну насмешил на ночь. Наверное соседей ржачем разбудил
показать весь комментарий
02.12.2020 00:05 Ответить
Сгинь, ублюдок. По себе судишь?
показать весь комментарий
02.12.2020 00:12 Ответить
Гы-гы
Прикольно общатся с таки, хм... недотепами
Кстати, о школьной программе. Там этого тягомотинного придурка Достоевского никогда не учили. Предлагалось просто,летом, факультативно, прочитать или "Преступление и наказание" или "Идиот"
Ясен пень,что нормальный человек в здравом уме этого читать не будет
Я его в армейской библиотеке взял почитать Ну это что, я там и "Историю ВКП(б)" прочитал. Больше нечего было
показать весь комментарий
02.12.2020 00:22 Ответить
сруть наліво і направо
показать весь комментарий
01.12.2020 18:44 Ответить
вот я бы еще на Венгрию санкции наложил.. размером так с 5% ВВП..
и пусть кряхтят невыдыхая!
показать весь комментарий
01.12.2020 18:37 Ответить
Рашкованы с радостью возьмут их на содержание
У них пенсионеры терпеливые
показать весь комментарий
01.12.2020 18:39 Ответить
ну, финансово, ****** , и поляки, неплохо устроились в ЕС...- это факт, а теперь уже еще и буреют...
показать весь комментарий
01.12.2020 18:39 Ответить
Ога, вспомнили что Украина це Европа. ЕС вторую неделю бурлит.
показать весь комментарий
01.12.2020 18:44 Ответить
Если бы не последние события на Закарпатье, то эту новость(которой уже больше недели) вообще бы не напечатали. Политика редакторов вилять хвостом, тут вижу а тут вижу когда выгодно - никто не отменял)) завтра турки чего нибудь начудят, и лохам расскажут про лиру, про их ставку цб, про готовящиеся санкции против турок)
показать весь комментарий
01.12.2020 19:01 Ответить
Причина воплей этой Урсулы очень проста: евроинтеграторам очень не нравится, что Польша и Венгрия, волей их правительств, закрыта для потока биомусора и не дает разрешения на даже временно пребывание бездельников-беженцев из Сирии, Марокко, и всяких-разных Африк и Ближних Востоков. Это большое счастье, что в этих странах еще можно находиться "как в Европе" и не чувствовать разочарование от карманников арабов и прочего сброда.
Европа хочет поставить в вину Венгрии и Польше, что они хотят сохранить свою идентичность. Но это временно, придет время и они тоже сдадутся, и толпы ублюдков-варваров со своими выводками ломанутся, чтобы уничтожить остатки европейской цивилизации.
показать весь комментарий
01.12.2020 18:49 Ответить
а может пронесет?
показать весь комментарий
01.12.2020 19:07 Ответить
Хотелось бы. Сейчас в ЕС разные раздоры, сама по себе идея хорошая, но вот то, что размываются всякие границы (и не только географические), теряется национальная идентичность, устанавливаются общие правила и стандарты поведения, чуждые и неприемлемые людьми, желающими сохранить историю и культуру своих предков.
Н а то, то баба Макрель приняла решение (непонятно зачем?) открыть Европу для полчищ (миллинов!) варварских племен для черненьких и желтеньких и посадить их на шею немецком (=европейскому) налогоплательщику, так это вообще отдельная история.
Есть хорошая книга "Исламизация Европы", там отлично написано и все по полочкам.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:35 Ответить
Может, и не придет такое время.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:11 Ответить
розжигает
показать весь комментарий
01.12.2020 18:50 Ответить
Левачь ЕС бесится. Пусть за счет мигрантов антикризисный бюджет принимают. Один совок развалился, теперь этот на подходе.
показать весь комментарий
01.12.2020 18:58 Ответить
Уже готов, можно вступать.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:12 Ответить
фон дер Ляйен тупая клуша, долбанутая феменистка. Хорошего члена своей партии она не видела давно, вот и нервы
показать весь комментарий
01.12.2020 19:29 Ответить
 
 