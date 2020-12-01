Глава ЕС фон дер Ляйен обвинила Польшу и Венгрию в саботаже принятия антикризисного бюджета Евросоюза

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в том, что они за счет миллионов европейцев блокируют принятие антикризисного бюджета Евросоюза, и предложила им обратиться в Суд ЕС, если они сомневаются в законности условий распределения денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Два государства-члена выразили сомнения, - заявила она во вторник на видеоконференции парламентариев, не назвав Венгрию и Польшу по именам. - В июле все 27 глав государств и правительств согласовали новый механизм обусловленности (распределения средств). Фактически, он устраняет нарушения принципа верховенства права, которые угрожают европейскому бюджету, и только это".

"Мы считаем, что механизм обусловленности уместен, соразмерен и необходим, - продолжала фон дер Ляйен. - И трудно представить, чтобы кто-то мог возразить. Но если у кого-то есть юридические сомнения, то есть очень ясный путь: обратиться в Суд ЕС (в Люксембурге). Это место, где мы обычно обсуждаем разногласия относительно юридических текстов. И не за счет миллионов европейцев, которые отчаянно ждут нашей помощи, потому что мы находимся в глубоком кризисе".

Польша и Венгрия перед ноябрьским саммитом ЕС заблокировали принятие союзного бюджета в размере 1,82 трлн евро, предназначенного для преодоления кризиса COVID-19. Разногласия возникли из-за нового механизма распределения союзных средств, который позволит Еврокомиссии блокировать перевод денег из Фонда восстановления, сумма которого составляет 750 млрд евро, странам ЕС, обвиняемым в нарушении принципа верховенства права. В настоящее время чаще всего такие обвинения звучат по адресу Будапешта и Варшавы.

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