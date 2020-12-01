"Зрада" национального масштаба: более 1 млн чиновников могут избежать электронного декларирования, - Арахамия

Если ответственность чиновников за недостоверные декларации не вернуть до конца, то более миллиона госслужащих смогут избежать необходимости вообще подавать электронные декларации.

Об этом глава фракции СН Давид Арахамия заявил журналистам по окончании заседании парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, есть риск, что соответствующий законопроект не будет принят вообще.

"У нас есть проблема. Большинство фракций, включая "Слугу народа", поддерживают жесткое наказание (за неправдивые данные в декларации. - Ред.), но есть коллеги в других фракциях, которые не поддерживают... Нам крайне необходимо принять закон до Нового года, но если мы зайдем в процесс - первое, второе чтение, поправки, - то мы его не примем вообще... Если мы не примем его вообще, то больше миллиона человек могут не декларироваться... Это будет "зрада" национального масштаба", - убежден Арахамия.

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