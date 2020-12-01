Лавров - Санду: Москва "едва ли сможет принять требование" о выводе российских военных из Приднестровья

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слова избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских военнослужащих из Приднестровья "безответственными" и заявил, что Россия "едва ли сможет принять такое требование".

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ утверждает, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье с одобрения ОБСЕ.

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По мнению Лаврова, военнослужащие РФ "обеспечивали сохранение конфликта пусть в замороженном, но не смертельном состоянии с точки зрения гибели людей и тех рисков, которые всегда боевые действия несут с собой".

По его словам, "добрые отношения с любой страной" предполагают "учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде".

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Ранее избранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские "миротворцы" должны уйти из Приднестровья. Она хочет заменить их наблюдателями ОБСЕ.