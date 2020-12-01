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Лавров - Санду: Москва "едва ли сможет принять требование" о выводе российских военных из Приднестровья

Лавров - Санду: Москва

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слова избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских военнослужащих из Приднестровья "безответственными" и заявил, что Россия "едва ли сможет принять такое требование".

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ утверждает, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье с одобрения ОБСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина может учесть опыт Молдовы в Приднестровье в действиях по Донбассу, - Санду

По мнению Лаврова, военнослужащие РФ "обеспечивали сохранение конфликта пусть в замороженном, но не смертельном состоянии с точки зрения гибели людей и тех рисков, которые всегда боевые действия несут с собой".

По его словам, "добрые отношения с любой страной" предполагают "учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде".

Также на Цензор.НЕТ: Новоизбранная президент Молдовы Санду собирается в Украину в январе 2021 года

Ранее избранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские "миротворцы" должны уйти из Приднестровья. Она хочет заменить их наблюдателями ОБСЕ.

Автор: 

Лавров (2290) миротворцы (1139) Молдова (1867) Приднестровье (657) россия (95352) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+48
агресор не хоче виводити своє лайно це все що треба знати про окуповану луганду та анексований крим...
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01.12.2020 18:58
+42
Окупаційні війська свої приберіть, миротворці драні..
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01.12.2020 18:58
+36
Снова русские "миротворцы" показали свое истинное фашисткое рыло?
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01.12.2020 19:00
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агресор не хоче виводити своє лайно це все що треба знати про окуповану луганду та анексований крим...
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01.12.2020 18:58 Ответить
Відтепер і азери заробили такий гемор в Карабасі !!))
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01.12.2020 19:01 Ответить
з айзерами якесь помутніння трапилось... ще б з неділя і вони б звільнили весь Карабах, кацапи Алієва напевне загіпнозували...
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01.12.2020 19:10 Ответить
Реально незрозумілий вчинок азерів !!))
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01.12.2020 19:14 Ответить
им важнее была дорога в Нахичевань и соответственно - в Турцию. Они народ восточный, умеют ждать. И Карабах когда-нибудь заберут.
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01.12.2020 20:23 Ответить
У России есть только две возможности попасть на оккупированные территории в Молдову, или воздушный через саму Молдову, либо воздушный и наземный через Украину.
Время покажет,есть ли яйца у Санду и Зеленского перекрыть каналы.
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01.12.2020 19:28 Ответить
У Санду, не знаю,а у Бубочки лише сметанний омлет !!!))))
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01.12.2020 19:36 Ответить
Окупаційні війська свої приберіть, миротворці драні..
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01.12.2020 18:58 Ответить
их не выводить их в землю сразу бульдозером закапывать, кацапы биомусор и по другому не понимают.
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01.12.2020 19:07 Ответить
У Вас один з найбільш читаємих, поважних і адекватних ніків. Повірте - причина глибинна і не в "миротворцях". Будь вони московські, китайські чи польські... - Придністрянщина споконвічна українська земля з українським населенням і ніколи не сприйме румунізацію і не ляже під Румунію у випадку приєднання Молдови до Румунії. А про це в Румунії і Молдові уже кричать горобці. Особливо після перемоги М.Санду, котра майстерно маскує цей "аншлюс" під солодкі обіцянки "європейського вибору". Зі зміною миротворців проблема не зникне, а, швидш за все лише загостриться: окриляться молдавські і румунські націоналісти, апетити котрих сягають, доречі не лише на Придністрянщину.
Тому тут на сторінці і хамлять і бісяться т.з. "румуни" (під триколором з биком по середині) - вояки нулячі, а на шарика поживитися не проти, як це робили віками. Дякую.
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02.12.2020 18:15 Ответить
І Вам подяка за думку.
Можливо, Ви праві.
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02.12.2020 18:51 Ответить
Моква "едва ли сможет принять требование" о выводе российских военных из Приднестровья

=========================================
в такому разі їм треба допомогти вивести московитів або знищити.
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01.12.2020 18:58 Ответить
Не вивести, а вивезти в трунах!
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01.12.2020 19:02 Ответить
Дороговато и чести много, лучше в мешках.
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01.12.2020 19:15 Ответить
Тільки не в Дністер, тільки не в Дністер! Чорне море і без цього екологічно страждає.
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01.12.2020 20:02 Ответить
Коняка охрєнєл , вже господарі не мают право виставити сторонніх з хати !!! )))
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01.12.2020 18:59 Ответить
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 1039
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01.12.2020 19:44 Ответить
ну как две капли)))
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02.12.2020 12:08 Ответить
Пусти кацапа в огород...
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01.12.2020 19:00 Ответить
...их не пускают- сеами залазят..., на танках
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01.12.2020 19:10 Ответить
Снова русские "миротворцы" показали свое истинное фашисткое рыло?
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01.12.2020 19:00 Ответить
Мерин сказал: "Э нет, вдруг у вас там порядок начнется..."
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01.12.2020 19:01 Ответить
З Європи виходили майже 45 років !!)))
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01.12.2020 19:02 Ответить
Точнее не Моква, а Мокша.
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01.12.2020 19:03 Ответить
Україна,Молдова і Румунія мают домовлятись про блокування цих миротворців !!)))
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01.12.2020 19:04 Ответить
У цьому не зацікавлена міжнародна мафія. Саме ціх країн, про які ви згадали. Плюс мокша.
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01.12.2020 19:10 Ответить
К сожалению так.Что у нас,что у Вас,что в Румынии...слишком много дерьма. Но время наступит,и они не рады будут тому,что творили! Опыт Нюренберга хорошо это иллюстрирует.
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01.12.2020 19:45 Ответить
Значит быдло варварское надо гнать оттуда ссаными тряпками. А если раскроют пасть---дать в харю.
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01.12.2020 19:05 Ответить
Принимать гробы Кремлю привычней, чем дипломатические требования
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01.12.2020 19:08 Ответить
прям симбиоз) И Санду патриот и коцапы при своих
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01.12.2020 19:10 Ответить
Они принимают только такие требования, как выдвигает Азербайджан (Алиев, Эрдоган).
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01.12.2020 19:12 Ответить
А що на цю тему думає Реджеп Тайїп Эрдоган ?
Санду,треба поцікавитись його думкою.
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01.12.2020 19:17 Ответить
А якщо їх заблокувати й лише випускати, але не впускати?
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01.12.2020 19:22 Ответить
Кацапа в дверь, а он-в окно.
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01.12.2020 19:26 Ответить
Московити ,як таргани , по всіх шпаринах нишпорять !!))
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01.12.2020 19:39 Ответить
У Афганістані і Німеччині теж так казали,а тоді швиденько вивели. Треба краще і частіше пропанувати вивести.
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01.12.2020 19:30 Ответить
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 3363
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01.12.2020 19:31 Ответить
Что один,что другой -который не дышит.
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01.12.2020 19:39 Ответить
что плохого тебе сделали ******?
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01.12.2020 20:25 Ответить
Ты принял это в свой адрес?
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02.12.2020 06:13 Ответить
Не переживай! Я не имел ввиду геев или гомосексуалистов.
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02.12.2020 06:15 Ответить
Сильная была империя СССР? Очень сильная.
Её уничтожили в течение нескольких лет. Экономическими санкциями.

Вырвали зубы и стёрли ластиком с карты планеты…КТО СЛЕДУЮЩАЯ?
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01.12.2020 19:35 Ответить
"добрые отношения с любой страной" предполагают "учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", і-го-го , і-го-го, а-ха-ха, а-ха-ха
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01.12.2020 19:36 Ответить
Нехай цей коняка скаже звідки там перед початком конфлікта опинились кацапські кізяки з кубані. А тоді патякає про миротворців. Аналогічна картина була в Криму, Одесі та Донбасі. Перед початком заворушки завжди появляються кізяки з кубані.
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01.12.2020 19:36 Ответить
Вот лошадина... Причем тут твое можешь-не можешь ? Речь о том,что вы изгои мирового масштаба! И вы сами себя загнали в этот капкан,из которого у вас не получится выйти целыми.
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01.12.2020 19:37 Ответить
"Нагорний Карабах" показав, що парашу потрібно мочити у сортирі! Санду вперед!
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01.12.2020 19:39 Ответить
Ну и скотина кацапская.
Ты сначала выведи своих бандюков "миротвоцев",а потом будешь гавкать
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01.12.2020 19:40 Ответить
Це перший дзвіночок для тих, кого понесло на хвилях ейфорій і ілюзій щодо перемоги М.Санду. "Вона зробить", "вона молдавська (нью)-Жанна Д"Арк", "вона покаже всім, як треба ", "нам би таку...". Нічого вона не зробить, як нічого не зробили всі уряди і президенти Молдови за весь час незалежності країни. Причина в непереборних протиріччях між Молдовою і Придністрянщиною, навіть, якщо фактор "третіх сил" вдастся усунути.
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01.12.2020 19:43 Ответить
давно пора ввести миротворцев в россию на тех же основаниях
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01.12.2020 19:43 Ответить
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 4053Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 4500
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01.12.2020 19:44 Ответить
Кацапи не для того окупували частину Молдови, що ось так просто вийти. Тільки спеціально обісцяним ганчір'ям по козломордому іпалу.
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01.12.2020 19:56 Ответить
...Если Украина не поможет Молдове,то "новососию" презервативы из жОПы-построят...
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01.12.2020 20:00 Ответить
Мабуть, скоро Молдова помагатиме Україні.
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01.12.2020 23:10 Ответить
схема не сложная - рисуется достаточно реалистичный инвестиционный проект в который по-
падает значительная территория анклава и примечательно что инвесторы берутся за обеспе-
чение соблюдения на территории всех прав человека и в равной степени конституционных
именно Молдовы а миротворцев просят навыход.... понятно что расчитывать на нечто ориги-
нальное от масквабада не стоит- тут может быть несколько сценариев от адекватных санкций
перекрытия на проход кацапии в моря-океаны Босфора и до формирования чвк экипирован-
ной в военторгах наты...........
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01.12.2020 20:04 Ответить
Кліщ по своїй волі сам не вилізе з тіла.
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01.12.2020 20:04 Ответить
Это ВСЕ, что нужно знать о "миротворцах" с московской *********. Их выкурить из контролируемых территорий так же сложно, как мне избавиться от белокрылки в теплице.
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01.12.2020 20:08 Ответить
Він про інше - російські друзі вірмени,навіть тіла вбитих своїх вояків не забрали з Карабаху...Мабуть теж не змогли прийняти....
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01.12.2020 20:18 Ответить
свинособак никто и спрашивать не будет. Румыния член НАТО, на их территории размещено американское ЯО
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01.12.2020 20:50 Ответить
Надо лишить воинские часи водпровода, канализации, не продавать никакие продукты и товары.
Пусть возят самолётами хлеб и туалетную бумагу.
И вывозят в Московию армейское гуано.
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01.12.2020 20:53 Ответить
Какими самолетами? Кто предоставит коридор?
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01.12.2020 21:37 Ответить
Молдове и Грузии нужно официально на государственном уровне, законодательном и международном уровне оформить " статус" российских " миротворцев" на своей территории в Приднестровье, Абхазии и Юж. Осетии как ОККУПАЦИОННЫЕ войска РФ, а территории признать ОККУПИРОВАННЫМИ РФ. На Украине они пока слава богу не " миротворцы" но тоже с "неофициальным статусом", поэтому Украине тоже нужно признать российские войска на территории Крыма, Севастополя и ОРДЛО как оккупационными, а территории оккупированными ( на всех указанных территориях) и внести это на законодательном уровне. Хватит всем играть в рашен игру, пора ставить точки над " и", пускай хоть для самих себя.
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01.12.2020 21:08 Ответить
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 9862
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01.12.2020 21:09 Ответить
Ну тут понятно. Паразиты сами никогда не уходили. Дустом их надо, макак макшанских, вытравливать. А может и новичком.
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01.12.2020 21:36 Ответить
Лавруша не понимает дипломатического языка. Не для того его назначили. Ему прямо надо сказать "с@бались гниды" и дерьмо свое прихватили.
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01.12.2020 21:42 Ответить
прикольные такие "гости" - их открытым текстом более 20 лет просят уйти, а они на морозе "едва ли сможем принять ваши требования".

предлагаю 14ти бывшим советским республикам ввести "миротворческие войска" на территорию парашки. скажем, чечню успокоить.
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01.12.2020 22:13 Ответить
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 1476
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01.12.2020 22:15 Ответить
Блокировать казламордых !!!
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02.12.2020 01:28 Ответить
По мнению Лаврова, военнослужащие РФ "обеспечивали сохранение конфликтаИсточник: https://censor.net/ru/n3234378
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02.12.2020 05:00 Ответить
Нерозуміння елементарних речей - причина Придністрянської проблеми не в московських чи чиїхось інших миротворцях. Заведіть туди ОБСЄ, миротворців з Конго чи зулусів - проблема залишиться. Придністрянщина - то українські землі споконвіків заселені українцями. Ці землі були придані Молдавії як ПМР, штучно. Українці Придністрянщини не хочуть до Румунії і не сприймають румунізацію і ніколи її не приймуть, тим більше після свого часу силового сценарію від Мірчи Снєгура навести "конституційний лад" , коли Бендери були залиті кров"ю.
Саме тому погрози пані Санду вигнати московську рать - то пустопорожнє патякання: всі молдавські уряди і президенти "виганяли"... і що?
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02.12.2020 11:48 Ответить
Федерашку почали пердолити на всіх фронтах.Навіть Молдавани вирішили їх поставити в позу Зю. А в цей час Зе сам стоїть в позі Зю у Коломойші і Ахмета
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02.12.2020 12:20 Ответить
 
 