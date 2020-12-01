Лавров - Санду: Москва "едва ли сможет принять требование" о выводе российских военных из Приднестровья
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слова избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских военнослужащих из Приднестровья "безответственными" и заявил, что Россия "едва ли сможет принять такое требование".
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - заявил Лавров.
Глава МИД РФ утверждает, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье с одобрения ОБСЕ.
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По мнению Лаврова, военнослужащие РФ "обеспечивали сохранение конфликта пусть в замороженном, но не смертельном состоянии с точки зрения гибели людей и тех рисков, которые всегда боевые действия несут с собой".
По его словам, "добрые отношения с любой страной" предполагают "учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде".
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Ранее избранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские "миротворцы" должны уйти из Приднестровья. Она хочет заменить их наблюдателями ОБСЕ.
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Время покажет,есть ли яйца у Санду и Зеленского перекрыть каналы.
Тому тут на сторінці і хамлять і бісяться т.з. "румуни" (під триколором з биком по середині) - вояки нулячі, а на шарика поживитися не проти, як це робили віками. Дякую.
Можливо, Ви праві.
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в такому разі їм треба допомогти вивести московитів або знищити.
Санду,треба поцікавитись його думкою.
Её уничтожили в течение нескольких лет. Экономическими санкциями.
Вырвали зубы и стёрли ластиком с карты планеты…КТО СЛЕДУЮЩАЯ?
Ты сначала выведи своих
бандюков"миротвоцев",а потом будешь гавкать
падает значительная территория анклава и примечательно что инвесторы берутся за обеспе-
чение соблюдения на территории всех прав человека и в равной степени конституционных
именно Молдовы а миротворцев просят навыход.... понятно что расчитывать на нечто ориги-
нальное от масквабада не стоит- тут может быть несколько сценариев от адекватных санкций
перекрытия на проход кацапии в моря-океаны Босфора и до формирования чвк экипирован-
ной в военторгах наты...........
Пусть возят самолётами хлеб и туалетную бумагу.
И вывозят в Московию армейское гуано.
предлагаю 14ти бывшим советским республикам ввести "миротворческие войска" на территорию парашки. скажем, чечню успокоить.
Саме тому погрози пані Санду вигнати московську рать - то пустопорожнє патякання: всі молдавські уряди і президенти "виганяли"... і що?