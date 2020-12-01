РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8438 посетителей онлайн
Новости
2 620 22

Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци"

Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии

ЕС заявил о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметил, что в Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который был опубликован 1 декабря.

"Финансовое состояние нереформированной компании "Укрзализныця" остается критическим", - отмечается в отчете.

В ЕС также акцентируют внимание на том, что в сфере транспорта до сих пор не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Также отмечается, что все еще не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, который важен для обеспечения основания для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

Напомним: В январе-июне 2020 года УЗ получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.

При этом чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (-19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

По итогам 2020 года "Укрзализныця" ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

Автор: 

убытки (392) Укрзализныця (2743)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
А еще недавно, при "барыгах", она была прибыльной. Докерувались зеленые дебилы.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:02
+4
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2345
показать весь комментарий
01.12.2020 19:05
+3
Нагнетают. Нормально всё.
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 8657
показать весь комментарий
01.12.2020 19:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А еще недавно, при "барыгах", она была прибыльной. Докерувались зеленые дебилы.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:02 Ответить
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 5073
показать весь комментарий
01.12.2020 19:03 Ответить
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2345
показать весь комментарий
01.12.2020 19:05 Ответить
та ну прям! - вон сыржуня говорит, что все путем.

ему 600 000 в месяц платят и даже не крякнут.

а он взамен говорит, что "никакой коррупции на железной дороге нет".
и все довольны
показать весь комментарий
01.12.2020 20:53 Ответить
Нагнетают. Нормально всё.
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 8657
показать весь комментарий
01.12.2020 19:02 Ответить
Зато шашечки будут по новому красить. Реформа же !
показать весь комментарий
01.12.2020 19:04 Ответить
в ЄСа зачухалась укрзалізниця, то почешить її як ви такі розумні. А от в нас зачухалась Мадярія.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:05 Ответить
Так при Бальчуне все наладилось.
И кто его выгнал?
показать весь комментарий
01.12.2020 19:08 Ответить
Дык, а вагоны ведь покрасили же. Чем не реформа вам? Придираетесь только.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:09 Ответить
ЕС не заполучив Белорусь , хочет утешительный приз --Укрзализныцю? Пря так они переймаються нашей зализницею! Конкурентами своими...
показать весь комментарий
01.12.2020 19:13 Ответить
Конкурентами чего? В каком бреду такое видится?
показать весь комментарий
01.12.2020 19:17 Ответить
Всего! Нам продавать разрешают в ЕС по списку и в ограниченном количестве! Страны всегда конкурируют! Как с луны свалился! И по перевозкам в том числе...Пример в кока-колов в Израиле, свежайший!
показать весь комментарий
01.12.2020 21:54 Ответить
Горе мордовское ! Писать научись)))))
показать весь комментарий
01.12.2020 19:35 Ответить
Співчуваю, якщо в тебе горе мордовське! Тікай з мордовії...або клепку мордовську налаштуй краще! Критик сраный!
показать весь комментарий
01.12.2020 21:56 Ответить
о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци"/ Это интересно.На запрос о зарплатах директора УЗ Кравцова в 2019 году и в январе 2020-го УЗ прислала ответ о конфиденциальности информации. Хотя мы и не знаем зарплаты главы, приблизительный ее объем можно высчитать из зарплат членов правления. В 2018 году они зарабатывали по полмиллиона гривен в год, в 2019 году, исходя из финансовой отчетности, - 743 тысячи гривен в месяц. Вряд ли Кравцов зарабатывает меньше, чем его прямые подчиненные.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:13 Ответить
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 5953
показать весь комментарий
01.12.2020 19:18 Ответить
Там же Сирожа керует!!!! Брешут эвропейцы,,,
показать весь комментарий
01.12.2020 19:34 Ответить
Так кто же врет? Два дня назад Укрзилизница обратилась в населению Украины с просьбой посоветовать в какой цвет перекрасить все пассажирские ж.д. вагоны. Это же о каких не слабых бабках идет речь, но их же нужно иметь? Значит они где-то есть, но об этом история пока умалчивает - бабки любят тишину! А сколько на этой покраске можно поиметь на карман, никто же никто не проверит сколько слоев краски положено, а сколько вагонов в не рабочем состоянии (?), но они всё равно попадут под покраску(!!!). Короче это готовится очередная финансовая афера, которую потом припишут к имеющимся убыткам. У нас Нафтогаз был очень прибыльным, теперь вдруг с в огромных убытках, ДТЭК Ахметова тоже был прибыльным вдруг тоже стал иметь миллиардные убытки и это всё ляжет на карман населения через тарифы. Никто из оффшоров погашать эти убытки не будет, для этого есть смерд!
показать весь комментарий
01.12.2020 20:59 Ответить
Там где Наглядова Рада приходит .......... и кто ее возглавляет, и сколько плотят? И при каком идиоте они были созданы?
показать весь комментарий
01.12.2020 21:03 Ответить
Да ладно. Серлещ же борцун с корупцией. Неужели угробил?

Странно... Оказывается Серлещ только звиздеть умеет.
показать весь комментарий
01.12.2020 21:20 Ответить
ЖД в Украине вообще неплохая.Кто-то ведет против Укрзализныци информационную войну.Хотят порвать на части.Лучше хоть УЗ не трогать....Не лезть туда.....
показать весь комментарий
01.12.2020 21:27 Ответить
всё посыпалось при зелохе, кухарка управлять государством не может...
показать весь комментарий
01.12.2020 21:29 Ответить
 
 