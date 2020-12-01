ГБР возбудило дело против следователей Нацполиции, которые проводили обыски в "Порше Украина"
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело для расследования возможных противоправных действий следователей Национальной полиции в отношении крупного автомобильного импортера "Порше Украина" и его клиентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выписке из ЕРДР, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.
Как следует из выписки, дело возбуждено по признакам служебного подлога и превышения полномочий представителем правоохранительных органов.
В заявлении в ГБР, поданном адвокатами одного из сотрудников компании "Порше Украина", приводятся факты многочисленных нарушений следователями Национальной полиции для давления на компанию и ее должностных лиц.
Правоохранительные органы должны будут проанализировать действия следователей, которые вероятно, не без подделки документов, изменили квалификацию статьи на более тяжкую, а также с грубым нарушением процессуальных требований зарегистрировали дополнительное уголовное производство.
В компании отмечают, что эти действия позволили следователю оказывать противозаконное процессуальное давление на руководство "Порше Украина", запугивать представителя компании арестом, а также осуществлять негласные следственные действия, нарушая основные конституционные права человека.
На данный момент процессуальные действия квалифицированы как служебный подлог путем внесения неправдивых сведений в официальные документы (ст. 366 УК Украины), а также как превышение полномочий представителем правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины).
Напомним, как сообщалось ранее, крупный автомобильный импортер "Порше Украина" пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на действия следователей и попросил взять под контроль расследование уголовного дела против них, возбужденного Государственным бюро расследований.
В письме компания подробно описала, как следователи с целью оказать давление на компанию "Порше Украина" якобы устроили прессинг ее клиентам - владельцам автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска. Их вызывают на допросы, следователи ставят под сомнение правомерность индивидуальной сертификации автомобилей и даже пытались инициировать отмену регистрации авто.
"Количество уголовных дел, искусственно созданных следователями, поражает, - сегодня нам известно о нескольких различных уголовных производствах в отношении одних и тех же лиц по одним и тем же обстоятельствам, что ярко подтверждает злоупотребление [со стороны следователей] процессуальными правами", - говорится в письме автоимпортера.
Компания просит власть обратить внимание на эту ситуацию, выступить гарантом соблюдения прав и законных интересов собственников более чем 2 700 автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска и принять меры по прекращению процессуального давления на "Порше Украина" и владельцев автомобилей.
В сентябре компания уже обращалась с этой проблемой к украинским органам государственной власти, но впоследствии давление следователей на компанию и ее топ-менеджмент лишь усилилось: в октябре в офис пришли с обысками, угрожали руководителям компании, провели обыски дома у иностранных топ-менеджеров.
"Порше Украина" предложила урегулировать сложившуюся проблемную ситуацию посредством организации совместного совещания с участием представителей Офиса генпрокурора, Нацполиции, МВД Украины, Главного сервисного центра МВД.
В противном случае компания не исключает, что будет обращаться в судебные и международные арбитражные органы для получения возмещения за причиненный финансовый и репутационный ущерб, обращаться с иском к государству Украина о возмещении убытков, причиненных нарушением государством Украина международных обязательств в соответствии с Соглашением между Украиной и Республикой Австрия о содействии и взаимной защите инвестиций от 08.11.1996 года.
Как известно, "Порше Украина" - "дочка" Porsche Holding Salzburg, входящей в состав международного автомобильного концерна Volkswagen AG. В Украине компания является официальным импортером автомобилей брендов Audi, Volkswagen, Seat.
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Ви дійсно вірите, що ******** новенький Фольксваген Гольф не відповідає нормам сертифікації? Ну блін, це ж не Запорожець!
І тому дивно, що машини спочатку ніби сертифікували і власники цілком законно отримали на них номери і техпаспорти, а потім скасували їх сертифікацію заднім числом. Тому так, я більше повірю, що напартачили наші митники. Бо якби була вина Порше, то ці Фольксвагени не змогли б отримати номери і техпаспорти - без сертифікації це неможливо, комп'ютерна система МВС не дозволила б це!
І так, я краще буду пішоходом, ніж на Запорожці чи Таврії без кондиціонера їздитиму))
Найбільший пакет акцій концерну Фольксваген мають нащадки Фердинанда Порше і його племінника Фердинанда Пієха. Пієх з родини Порше очолював концерн Фольксваген аж до 2015 року, коли пішов на пенсію!
Тим більше, от погуглив - заснували Porsche Holding Salzburg аж у 1949 році - коли Фердинанд Порше був ще живий.
Ви дійсно вірите, що у Австрії в 1949 лишилися юдеї?
Це вам не зебілів паплюжити)
Ото як не знаєте матчастини, то краще жувати, ніж говорити!
https://autogeek.com.ua/lokalnyiy-dizelgeyt-deshevyie-volkswagen-oformlyali-v-ukraine-po-lipovyim-dokumentam/
З ліками, до речі, так само - і Супрун ж пропонувала відмінила ліцензування для тих препаратів, які вже зареєстровані в Європі чи США...