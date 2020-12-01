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ГБР возбудило дело против следователей Нацполиции, которые проводили обыски в "Порше Украина"

ГБР возбудило дело против следователей Нацполиции, которые проводили обыски в

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело для расследования возможных противоправных действий следователей Национальной полиции в отношении крупного автомобильного импортера "Порше Украина" и его клиентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выписке из ЕРДР, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Как следует из выписки, дело возбуждено по признакам служебного подлога и превышения полномочий представителем правоохранительных органов.

В заявлении в ГБР, поданном адвокатами одного из сотрудников компании "Порше Украина", приводятся факты многочисленных нарушений следователями Национальной полиции для давления на компанию и ее должностных лиц.

Правоохранительные органы должны будут проанализировать действия следователей, которые вероятно, не без подделки документов, изменили квалификацию статьи на более тяжкую, а также с грубым нарушением процессуальных требований зарегистрировали дополнительное уголовное производство.

В компании отмечают, что эти действия позволили следователю оказывать противозаконное процессуальное давление на руководство "Порше Украина", запугивать представителя компании арестом, а также осуществлять негласные следственные действия, нарушая основные конституционные права человека.

На данный момент процессуальные действия квалифицированы как служебный подлог путем внесения неправдивых сведений в официальные документы (ст. 366 УК Украины), а также как превышение полномочий представителем правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины).

Напомним, как сообщалось ранее, крупный автомобильный импортер "Порше Украина" пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на действия следователей и попросил взять под контроль расследование уголовного дела против них, возбужденного Государственным бюро расследований.

В письме компания подробно описала, как следователи с целью оказать давление на компанию "Порше Украина" якобы устроили прессинг ее клиентам - владельцам автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска. Их вызывают на допросы, следователи ставят под сомнение правомерность индивидуальной сертификации автомобилей и даже пытались инициировать отмену регистрации авто.

"Количество уголовных дел, искусственно созданных следователями, поражает, - сегодня нам известно о нескольких различных уголовных производствах в отношении одних и тех же лиц по одним и тем же обстоятельствам, что ярко подтверждает злоупотребление [со стороны следователей] процессуальными правами", - говорится в письме автоимпортера.

Компания просит власть обратить внимание на эту ситуацию, выступить гарантом соблюдения прав и законных интересов собственников более чем 2 700 автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска и принять меры по прекращению процессуального давления на "Порше Украина" и владельцев автомобилей.

В сентябре компания уже обращалась с этой проблемой к украинским органам государственной власти, но впоследствии давление следователей на компанию и ее топ-менеджмент лишь усилилось: в октябре в офис пришли с обысками, угрожали руководителям компании, провели обыски дома у иностранных топ-менеджеров.

"Порше Украина" предложила урегулировать сложившуюся проблемную ситуацию посредством организации совместного совещания с участием представителей Офиса генпрокурора, Нацполиции, МВД Украины, Главного сервисного центра МВД.

В противном случае компания не исключает, что будет обращаться в судебные и международные арбитражные органы для получения возмещения за причиненный финансовый и репутационный ущерб, обращаться с иском к государству Украина о возмещении убытков, причиненных нарушением государством Украина международных обязательств в соответствии с Соглашением между Украиной и Республикой Австрия о содействии и взаимной защите инвестиций от 08.11.1996 года.

Как известно, "Порше Украина" - "дочка" Porsche Holding Salzburg, входящей в состав международного автомобильного концерна Volkswagen AG. В Украине компания является официальным импортером автомобилей брендов Audi, Volkswagen, Seat.

Автор: 

обыск (1895) Нацполиция (16425) Porsche (2) ГБР (2970)


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Топ комментарии
+5
Фердинанд Порше юдей?? Ха-ха-Ха! Порше розробляв танки Тигр для гітлерівців і за співпрацю з ними навіть півтора року в тюрмі відсидів. Ти хоча б тему вивчив, а то ляпнув єресь!
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01.12.2020 19:19
+4
Вивчіть тему для початку, там була ситуація, що наші доблесні митники скасували якогось біса сертифікацію для одразу 2700 штук Фольксваген Гольф в 2016 році. Причому, на момент скасування сертифікації більшість машин були вже розпродані.

Ви дійсно вірите, що ******** новенький Фольксваген Гольф не відповідає нормам сертифікації? Ну блін, це ж не Запорожець!
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01.12.2020 19:21
+3
Більш вірогідно, що митники опам'яталися і їм до голови прийшло, що мабуть продешевили вони аж на 2700 авто, от і скасували сертифікацію. Це все корупційні розборки з бізнесом чиновничої мафії на печерських пагорбах. Для чого взагалі потрібна та сертифікація відомих автомобільних брендів? Це ж не в гаражі зібрано з нуля.
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01.12.2020 19:39
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А що австрійським юдеям закони України вже неписані?
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01.12.2020 19:12 Ответить
У них адвокаты дороже машин!
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01.12.2020 19:13 Ответить
це торгаші, а не виробники, то пох ті адвокати, які несподіванно зникають та закінчуються, коли смаженим запахне
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01.12.2020 19:17 Ответить
Вивчіть тему для початку, там була ситуація, що наші доблесні митники скасували якогось біса сертифікацію для одразу 2700 штук Фольксваген Гольф в 2016 році. Причому, на момент скасування сертифікації більшість машин були вже розпродані.

Ви дійсно вірите, що ******** новенький Фольксваген Гольф не відповідає нормам сертифікації? Ну блін, це ж не Запорожець!
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01.12.2020 19:21 Ответить
питання в том, як була проведена сертифікація, чи не була вона фіктивной чи корупційной
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01.12.2020 19:24 Ответить
А навіщо фіктивну сертифікацію робити для новеньких Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI??? І навіщо скасовувати сертифікацію лише для цих 2700 Гольфів, а не для всіх Гольфів 7 покоління, які продали в Україні??? Чим ці Гольфи особливі?
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01.12.2020 19:27 Ответить
дійсно, чим?
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01.12.2020 19:42 Ответить
я, наприклад вважаю, що сертифікаційний бізнес в Україні має не меньш корупційний характер, ніж митний
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01.12.2020 19:45 Ответить
А я більше повірю в корумпованість нашої митниці, ніж у корумпованість Порше і Фольксвагена - вірогідність вища!
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01.12.2020 19:46 Ответить
ви мабуть віруючий у безгріховність Порша і його послідовників, вибачте за образу ваших релігійних почуттів, але і адептів Христа були зрадники
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01.12.2020 19:49 Ответить
Дивіться, я почитав про ситуацію... Ці 2700 Фольксваген Гольф приїхали в Україну із США. Про Дизельгейт чули? Так от, після Дизельгейту їх в Америці заборонили продавати і вони рік чи скільки там пилилися на складі. В Україні ж еко-стандарти не такі суворі, як у США, і Гольфи ці повністю їм відповідають, а отже продавати їх можна!

І тому дивно, що машини спочатку ніби сертифікували і власники цілком законно отримали на них номери і техпаспорти, а потім скасували їх сертифікацію заднім числом. Тому так, я більше повірю, що напартачили наші митники. Бо якби була вина Порше, то ці Фольксвагени не змогли б отримати номери і техпаспорти - без сертифікації це неможливо, комп'ютерна система МВС не дозволила б це!
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01.12.2020 19:53 Ответить
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01.12.2020 21:17 Ответить
Эти фольксвагены были выпущены для рынка сша, в мексике. Когда прогремел дизельгейт, машины оказались невостребованными в америке. Поэтому их начали распродавать по миру. Так как это машины для американского рынка, у них многое не соответствует европейским нормам (освещение и тд). Поэтому сравнивать американские с немецким гольф7 - это некомпетентность в теме.
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02.12.2020 06:37 Ответить
Емм, у нас битки із США легко отримують сертифікат...
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02.12.2020 10:07 Ответить
І хто сказав, що тут дилер їм ліхтарі не поміняв на європейські? По Києву повно цих Гольфів, поворотники ззаду в них здається оранжеві, а не червоні...
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02.12.2020 10:09 Ответить
Більш вірогідно, що митники опам'яталися і їм до голови прийшло, що мабуть продешевили вони аж на 2700 авто, от і скасували сертифікацію. Це все корупційні розборки з бізнесом чиновничої мафії на печерських пагорбах. Для чого взагалі потрібна та сертифікація відомих автомобільних брендів? Це ж не в гаражі зібрано з нуля.
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01.12.2020 19:39 Ответить
саме для того, мабуть, щоб "бренди" не складали по гаражах
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01.12.2020 19:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/140860 Це підтримки вітчизняного виробника.І так зазіки кращі.
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01.12.2020 20:17 Ответить
Ви почитайте, що таке ******* зазіки - Васадзе там збирає кацапські Лади і прикручує колеса до Рено з московського заводу!

І так, я краще буду пішоходом, ніж на Запорожці чи Таврії без кондиціонера їздитиму))
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01.12.2020 20:27 Ответить
ще треба подивитись, хто в той "дочці" кінцевий бенефіциар, скоріш за все якась курва з рашкійськой *********, що ху№лу ********
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01.12.2020 19:15 Ответить
Фердинанд Порше юдей?? Ха-ха-Ха! Порше розробляв танки Тигр для гітлерівців і за співпрацю з ними навіть півтора року в тюрмі відсидів. Ти хоча б тему вивчив, а то ляпнув єресь!
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01.12.2020 19:19 Ответить
де ви бачили там Порша, окрім назви?
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01.12.2020 19:20 Ответить
знаю я такі "австрійські" суспільні підприємства та фіктивні "дочки"
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01.12.2020 19:22 Ответить
"Порше Украина" - "дочка" Porsche Holding Salzburg, входящей в состав международного автомобильного концерна Volkswagen AG

Найбільший пакет акцій концерну Фольксваген мають нащадки Фердинанда Порше і його племінника Фердинанда Пієха. Пієх з родини Порше очолював концерн Фольксваген аж до 2015 року, коли пішов на пенсію!
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01.12.2020 19:23 Ответить
Porsche Holding Salzburg може і якимсь боком і входить до складу концерну, але не його дочка в Україні. Це юдейський блеф.
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01.12.2020 19:26 Ответить
Чувак, ну визнай, що ти не в темі... Ну реально некрасиво і смішно зі сторони виглядаєш!
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01.12.2020 19:28 Ответить
чувак, ти правий, я не в темі, але теж маю свої сумніви і погляди, і от навіщо, чуваче, я тут з тобою сперечаюсь, та не буду, нах ту юдейську дочку холдінговой дочки, хай з ними менти розбираються та суд
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01.12.2020 19:36 Ответить
Останній раз розжовую - Порше - австрієць, він тривалий час прожив у Зальцбургу, був почесним громадянином міста. Тому недивно, що у Щальцбургу офіційне представництво Фольксвагена називається Porsche Holding Salzburg - очевидно родина Порше так вирішила.

Тим більше, от погуглив - заснували Porsche Holding Salzburg аж у 1949 році - коли Фердинанд Порше був ще живий.

Ви дійсно вірите, що у Австрії в 1949 лишилися юдеї?
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01.12.2020 19:49 Ответить
Дочірнє підприємтво входить до складу холдингу материнської компанії, яка є його власником.
Це вам не зебілів паплюжити)
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01.12.2020 19:42 Ответить
І так, для довідки, марка Порше входить у концерн Фольксваген, а перші Порше були створені на базі Фольксваген Жук!

Ото як не знаєте матчастини, то краще жувати, ніж говорити!
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01.12.2020 19:25 Ответить
А Фольксваген Жук створив Фердинанд Порше. От так от!
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01.12.2020 19:25 Ответить
до чого той Жук ф взагалі Порш, як мова йде про якусь дочку холдінговой дочки і так далі...
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01.12.2020 19:28 Ответить
Тому що автоконцерни мають звичку створювати дочірні компанії для прямого продажу своєї продукції!
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01.12.2020 19:29 Ответить
Ви такий обізнаний в корпоративній сфері і стосунках різних дочок дочок та інших бастардів від великого бізнесу
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01.12.2020 19:33 Ответить
Я певний час пропрацював у автомобільній сфері просто...
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01.12.2020 19:49 Ответить
У кого ж крыша круче.
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01.12.2020 19:15 Ответить
як вони апелюють до зелі, то не така вже в них могутня "криша", тобто дах
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01.12.2020 19:19 Ответить
Эх не удалось бабулетов срубить!Эврупейцы йоханые!
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01.12.2020 19:20 Ответить
це не європейці, це скоріш за все хітродупі еуреї
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01.12.2020 19:30 Ответить
А клієнти Порше в Україні дууууже, ну прямо дуже ранімиє....
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01.12.2020 19:31 Ответить
Читай про що мова йде, про клієнтів-власників автомобілів VW Golf 2015 р.в., а не Порше.
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01.12.2020 19:46 Ответить
Вот из за этих **********,в Украину и не поступила вторая партия дизельгейтных Ауди А6.
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01.12.2020 19:36 Ответить
я дуже засмучений тим
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01.12.2020 19:37 Ответить
Не знаю як ви,а я з тим пролетів....
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01.12.2020 19:39 Ответить
опажоповская кацапня уже и на авакяна начинает голос повышать?
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01.12.2020 19:42 Ответить
а чего с ним церемониться. Сейчас информ. волну разгонят, а к Авакову у народа и так к нулю стремится и все. А зеленый дуралей может и захарченко с Ростова вернуть. У него же мозгов нет.
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01.12.2020 19:50 Ответить
Жаба задавила ! Такая зеленая
ГБР возбудило дело против следователей Нацполиции, которые проводили обыски в "Порше Украина" - Цензор.НЕТ 9790
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01.12.2020 19:46 Ответить
Ну хорошо, компания огромная-официальный импортер Фольсваген. Но! В стране таких из пальца высосаных уголовных процессов-десятки тысяч! И все эти середнячки и мелюзга исправно носит регулярные взносы правоохранителям.. Зеленский все эти тысячи случаев тоже возьмет "на контроль"? Или пусть следователи покормятся?
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01.12.2020 19:49 Ответить
хорошая тема .мусора у мусоров деньги отжимают ))
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01.12.2020 19:52 Ответить
Покажіть мені чесного мусора!
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01.12.2020 22:51 Ответить
Міжнародні махінатори, що ввезли в Україну некондиційні авто, нарвались на наших ментів-бєспрєдєльщиків. @бала жаба гадюку. Але мені цікаво ось що - якого біса вони звертаються не в суд, а до Зеленського? У президента немає ЖОДНИХ повноважень для вирішення подібних питань, ЖОДНИХ! Тобто або махінатори знають про хронічне перевищення Зеленським своїх повноважень, а також мають в ОП "волохату руку" лобіста, або вони не знають українського законодавства, навіть нахабно нехтують ним. Вони що, вирішили, що Україна "бананова республіка"?
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01.12.2020 20:15 Ответить
руководитель порше украина на совещании, захлопывая туго набитый баксами чемодан, спросил у присутствующих напоследок - главней ДБР говорите?
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01.12.2020 20:47 Ответить
Там была подделка сертификатов Порше Украина , таможня ни причём , выявили при регистрации в сервисном центре и начали раскручивать.
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01.12.2020 22:19 Ответить
Чергові мусорки трусили чергову компанію на бабло, мусорські будні.
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01.12.2020 22:49 Ответить
Здесь всё досупно и честно
https://autogeek.com.ua/lokalnyiy-dizelgeyt-deshevyie-volkswagen-oformlyali-v-ukraine-po-lipovyim-dokumentam/
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01.12.2020 23:02 Ответить
Якщо чесно, то тупим є сам факт, що машини, які офіційно продаються в ЄС чи США, мають отримувати сертифікат в Україні... Навіщо??? Особливо у даному випадку, коли Гольф німецького виробництва сертифікований!

З ліками, до речі, так само - і Супрун ж пропонувала відмінила ліцензування для тих препаратів, які вже зареєстровані в Європі чи США...
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02.12.2020 10:13 Ответить
 
 