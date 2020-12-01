Первых европейцев могут вакцинировать от COVID-19 еще до Нового года, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что вакцинация граждан Евросоюза от COVID-19 начнется до конца декабря.

Об этом она заявила на видеоконференции европейских парламентариев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время государства-члены (ЕС) работают над планами вакцинации и над логистикой распределения десятков миллионов доз вакцины", - сказал фон дер Ляйен.

"Так что, если все пойдет хорошо, первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. И это будет огромный шаг вперед к нормальной жизни. Иными словами, я просто хочу сказать: в конце туннеля есть свет. Но мы еще должны быть дисциплинированы, пока, наконец, не добьемся вакцинации, способной искоренить этот вирус", - добавила глава Еврокомиссии.

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Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия зарезервировала около 2 миллиардов доз потенциальной вакцины против COVID-19, заключив контракты с шестью фармацевтическими компаниями. По ее словам, они работают над наиболее перспективными вакцинами-кандидатами, пока дела идут хорошо, и все эти вакцины производятся в Европе.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС с самого начала организовал "глобальный ответ" на коронавирус: "ни национальный, ни европейский, а глобальный ответ".

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"Принцип таков - страны с высоким уровнем доходов инвестируют в так называемый "механизм COVAX", чтобы страны с низким и средним уровнем доходов имели справедливый и недорогой доступ к вакцинам. И ни одна страна не смогла бы добиться этого в одиночку. И это еще раз демонстрирует красоту глобального сотрудничества", - пояснила она.