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Новости Коронавирус и карантин
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Первых европейцев могут вакцинировать от COVID-19 еще до Нового года, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Первых европейцев могут вакцинировать от COVID-19 еще до Нового года, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что вакцинация граждан Евросоюза от COVID-19 начнется до конца декабря.

Об этом она заявила на видеоконференции европейских парламентариев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время государства-члены (ЕС) работают над планами вакцинации и над логистикой распределения десятков миллионов доз вакцины", - сказал фон дер Ляйен.

"Так что, если все пойдет хорошо, первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. И это будет огромный шаг вперед к нормальной жизни. Иными словами, я просто хочу сказать: в конце туннеля есть свет. Но мы еще должны быть дисциплинированы, пока, наконец, не добьемся вакцинации, способной искоренить этот вирус", - добавила глава Еврокомиссии.

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Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия зарезервировала около 2 миллиардов доз потенциальной вакцины против COVID-19, заключив контракты с шестью фармацевтическими компаниями. По ее словам, они работают над наиболее перспективными вакцинами-кандидатами, пока дела идут хорошо, и все эти вакцины производятся в Европе.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС с самого начала организовал "глобальный ответ" на коронавирус: "ни национальный, ни европейский, а глобальный ответ".

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"Принцип таков - страны с высоким уровнем доходов инвестируют в так называемый "механизм COVAX", чтобы страны с низким и средним уровнем доходов имели справедливый и недорогой доступ к вакцинам. И ни одна страна не смогла бы добиться этого в одиночку. И это еще раз демонстрирует красоту глобального сотрудничества", - пояснила она.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17060) Урсула фон дер Ляйен (509) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Надеюсь, что первой будет сама Урсула фон дер Ляйен.
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01.12.2020 19:32
+2
Африканці і азіати - вони також вже європейці.
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01.12.2020 19:34
+2
Красота глобального сотрудничества понятна Миссис фон дер Ляйен, впарили несуществующую и безобидную болячку всему миру. За хорошие деньги
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01.12.2020 19:54
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Надеюсь, что первой будет сама Урсула фон дер Ляйен.
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01.12.2020 19:32 Ответить
Вакцинувати всю шоблу євросоюзу в три ***** спочатку ,відчекати 1-1,5 року і регулярно питати їх "ві ґєйт ес дір?"
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01.12.2020 22:21 Ответить
Африканці і азіати - вони також вже європейці.
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01.12.2020 19:34 Ответить
Хорошая тетка.
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01.12.2020 19:42 Ответить
Европейцы , - вы уже не первые , россияне придумали не имеющого Аналога в Мире . А Украину так заставляют , что подключили ОПЗЖ оповцев и те стараются , а прививатся не хотят.
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01.12.2020 19:46 Ответить
Они ж говорят о европейцах, а не о мокшанцах болотных.
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01.12.2020 21:34 Ответить
ага, як дадуть по рогах упертим мадярам
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01.12.2020 19:53 Ответить
з Польщею якось то домовляться
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01.12.2020 19:54 Ответить
Красота глобального сотрудничества понятна Миссис фон дер Ляйен, впарили несуществующую и безобидную болячку всему миру. За хорошие деньги
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01.12.2020 19:54 Ответить
Я казав і знову кажу,першими повинні вакцинуватися керманичі.Провести при цьому онлайн стрім.Вакцинам вірити не можна.А говорять тільки за вакцину,а за ліки ні.
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01.12.2020 20:11 Ответить
Вколять фізрозчин в стрімі, і шо?
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01.12.2020 20:18 Ответить
От як хтось з перших вирве шприца з рук медика, та штиркне того, в стрімі...
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01.12.2020 20:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 Можна підготуватися так,щоб не збрехали.
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01.12.2020 21:52 Ответить
Ничто так не меняет отношение антиваксеров к вакцинам, как укус бешеной собаки.
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01.12.2020 21:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 Я свою думку не міняв.І ніколи не казав.що вірусу немає.Я вже говорив вам це.А ще я ніколи не був проти вакцин.Але вакцини довго тестувалися,а ця дуже швидко готова.Так що тестерами повинні бути керманичі.
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01.12.2020 21:50 Ответить
Світ змінюється досить швидко. На розшифрування геному людини було витрачено 5 млрд доларів (закінчили в 2003), а вже в 2017 мій знайомий за 55 тис гривень одержав повне секвенування. Зараз ряд компаній працює, щою за 100 доларів це робити.
Так що ті, методи та терміни розробки, які існували 60-х роках минулого сторіччя зараз неактуальні.
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02.12.2020 07:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 Цей вірус новий.Потрібно довго досліджувати його,на вплив організму.Вже подивимось,що до якості вакцин.
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02.12.2020 14:02 Ответить
Нащо довго досліджувати його вплив на організм, якщо ясно, що це явний патоген і летальність в нього в рази вища, ніж у звичайного грипу, проти якого вже давно роблять цілі "коктейлі" з вакцин? А якість вакцин проти ковіду вже випробовували. Останню - на 15 тис добровольців проти 15 тис плацебо по подвійному сліпому методу.
Що Вас не влаштовує?
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02.12.2020 14:42 Ответить
Усусла злая,дер ее...
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01.12.2020 20:42 Ответить
Ніхто не буде вакцинуватися, поки не пройде достатньо часу, та не не буде перевірена вакцина на людях-добровольцях. Може про добровольців вона і каже.
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01.12.2020 22:03 Ответить
 
 