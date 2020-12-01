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Новости Революция в Украине
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В Киеве прошла акция Нацкорпуса, посвященная 7-й годовщине со дня первых столкновений на Майдане

В Киеве прошла акция Нацкорпуса, посвященная 7-й годовщине со дня первых столкновений на Майдане

1 декабря в Киеве прошли акции, посвященные седьмой годовщине первых столкновений на Майдане во время Революции Достоинства.

Организатором мероприятия выступил Национальный Корпус, представители которого назвали 1 декабря 2013 - потерянным "триумфом" революции.

Массовые мероприятия стартовали в 18:00 сразу на четырех различных локациях в пределах столицы: на мосту у Аллеи Героев Небесной Сотни, Шулявском мосту и наземных пешеходных переходах на пр. Бандеры и по ул. Саперно-Слободской. Представители политсилы растянули баннеры с надписью: "Революция началась на Банковой" и "Революцию начали "провокаторы, зажгли файеры и выступили перед собравшимися.

В Нацкорпусе подчеркнули, что 1 декабря 2013 года является знаковым днем ​​в ходе Революции Достоинства, ведь тогда после избиения студентов 30 ноября украинские националисты захватили Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, здание КГГА, а также попытались установить контроль над Администрацией президента на Банковой .

"Их называли "провокаторами" и "экстремистами". Но именно они стали тем голосом улиц, который дал старт для настоящей революции. Не с песнями и танцами, а с решимостью бороться без оружия против вооруженного "Беркута". Они ясно дали понять - времена Януковича подходят к концу. Многие "провокаторы" впоследствии в рядах ВСУ и Нацгвардии поехали защищать Украину на фронте. Часть из них погибли за Украину. Другие - продолжают борьбу. И наша задача сегодня - довести революцию до конца и не допустить ватного реванша", - написал в своем телеграмм-канале лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Националисты убеждены, если бы в тот момент остаток протестуюющих и украинских политиков поддержали действия патриотов, то свержение режима Януковича произошло бы значительно быстрее. Зато националистов обвинили в радикализме, а Революция, затянулась на долгие месяцы, унесла жизни более сотни людей.

"После избиения студентов "Беркутом", стало понятно, что никакого диалога с Януковичем быть не может. События 1 декабря стали ключевым моментом перерастания немногочисленного протеста в массовое движение за свержение преступного пророссийского режима. Оппозиционно-олигархические СМИ подали штурм Администрации президента как провокацию. Со сцены Майдана националистов поливали грязью и призвали народ не идти на Банковую, там "провокаторы". Если бы 1 декабря большинство людей на Майдане поверили молодым националистам, а не оппозиционным политикам, то режим Януковича уже тогда упал бы. Зато Революция Достоинства продолжалась еще 3 месяца и унесла более сотни жизней - героев Небесной сотни", - отметил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Автор: 

революция (1371) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+18
Революция началась когда встал Киев, когда на Майдан и Михайловскую вышло более миллиона человек.
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01.12.2020 20:06
+13
Мишки и свинки не кидали? Не зачет. Беня не заплатит.
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01.12.2020 20:01
+9
Ходять, чуму водять, а де вони потрібні, там їх нема.
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01.12.2020 20:06
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Революция началась на Банковой! С днем провокатора и слава Корпусу Нации! Наше время пришло!
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01.12.2020 20:01 Ответить
Революция началась когда встал Киев, когда на Майдан и Михайловскую вышло более миллиона человек.
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01.12.2020 20:06 Ответить
А автозаки - це ви про автобуси біля стадіону Лобановського?
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01.12.2020 20:23 Ответить
Я там був. Хотілось би звірити версії подій.
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01.12.2020 20:24 Ответить
Я тількищо повернулась з акції СЕЙВ ФОП . Два рази спускались по Інституцькій до майдану в Глобус погріться і випити кави. НІЯКОЇ АКЦІЇ НАЦЖОН НЕ БУЛО !!!!!!!!! НАВІЩО ЛЮДЯМ СЦЯТИ В ОЧІ , БУТУСОВ ?????????
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01.12.2020 23:24 Ответить
Ми пройшли по Грушевського маршем через Європейську , Хрещатиком і через Бесарабку до "Кабінки Зелоха" - НЕ БУЛО НАЦЖОН !!!!!!
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01.12.2020 23:27 Ответить
БОЖе , журнафлісти, навіщо ви брешете людям ?????
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01.12.2020 23:28 Ответить
Кончені ублюдки ....
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01.12.2020 23:30 Ответить
У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані - Цензор.НЕТ 4631
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02.12.2020 16:35 Ответить
Мишки и свинки не кидали? Не зачет. Беня не заплатит.
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01.12.2020 20:01 Ответить
Про Белую Вошь и его ближайшее окружение рашенских агентов. Доходчиво
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
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01.12.2020 20:03 Ответить
Какой-то кремлевский сайт. Патриотов Азова обзывает нацистами.
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01.12.2020 20:17 Ответить
Ну, если Коротких-Боцман -- патриот, а bellingcat -- кремлевские слуги, то тогда можно с такой-же уверенностью назвать Белю балериной.
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01.12.2020 20:59 Ответить
У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані - Цензор.НЕТ 2947
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02.12.2020 00:37 Ответить
Рашенский нацбол и Бенин с Аваковым ручной холуй. "Патриоты", твою дивизию ...
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02.12.2020 09:35 Ответить
Крутость этих парней затмевает Эверест, слава героям нации!
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01.12.2020 20:17 Ответить
Як же довго ти тримавсь, шоб кацапський ресурс вивалити.
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01.12.2020 20:28 Ответить
Bellingcat -- кремлёвский ресурс? В какой реальности?
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01.12.2020 21:00 Ответить
Надо у шмария спросить - он его любит.
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01.12.2020 21:31 Ответить
Врешь. Когда Bellingcat расследовали МН17 и агрессию Раши на востоке и выкладывали свои обстоятельные отчёты, то они значит были "правильные" пацаны. За нас. А как написали правду про Белую вошь и его ближайшее окружение из рашенских нацболов, то сразу стали прокацапскими? Или трусы надень, или крестик сними.
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01.12.2020 21:37 Ответить
У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані - Цензор.НЕТ 2892

У него спрашивай.
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01.12.2020 22:00 Ответить
Ну и что? Ты хоть сам читал написанное? Так про Коротких, Левкина и других рашенских нацболов Bellingcat врет? Или не врет?
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01.12.2020 22:04 Ответить
Откуда я знаю, для многих и шмарий не врет.
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01.12.2020 22:26 Ответить
А если не знаешь, чего пишешь что попало? Абы ляпнуть?
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02.12.2020 09:33 Ответить
Ходять, чуму водять, а де вони потрібні, там їх нема.
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01.12.2020 20:06 Ответить
За что платят. Работа такая.
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01.12.2020 21:02 Ответить
Так.Пацанчики Бєлєцкого-майстри з усіляких акцій .(Особливо з добре оплачуваних.)
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01.12.2020 20:18 Ответить
Так уже узколобая жопотня из нацкорпуса избрала себе зеленого вошьдя.Шо снова не так?
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01.12.2020 20:25 Ответить
Цензор,не бань,объективность превыше,chernovrsy.ukr.net и последние новости на "Украина"...без мата...
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01.12.2020 20:52 Ответить
Черновцы...
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01.12.2020 20:53 Ответить
Сегодня 08.45...
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01.12.2020 20:55 Ответить
...и тут уже убрали, епрст...
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01.12.2020 21:02 Ответить
гопніки
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01.12.2020 20:54 Ответить
к Мертвечуку и Портнову загляните ? или опять такие акции чтоб выпустить пар а на серьезное яиц нет где вы были когда автомайдан в феофанию ездил последовательными надо быть кидались свинками так почему же не кидаетесь игрушечными зелеными жабами ?где вы были когда конституц суд митинг когда звали все проукраинские силы и возле судилища Антоненко ни разу вас не было не было реакции к поездке Мертвечука в москву
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01.12.2020 20:58 Ответить
поменяли национальную идею на деньги авакова? ню-ню
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01.12.2020 21:20 Ответить
типа заявили, что горем сАбакова еще не разогнали.
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02.12.2020 11:43 Ответить
 
 