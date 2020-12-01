В Киеве прошла акция Нацкорпуса, посвященная 7-й годовщине со дня первых столкновений на Майдане

1 декабря в Киеве прошли акции, посвященные седьмой годовщине первых столкновений на Майдане во время Революции Достоинства.

Организатором мероприятия выступил Национальный Корпус, представители которого назвали 1 декабря 2013 - потерянным "триумфом" революции.

Массовые мероприятия стартовали в 18:00 сразу на четырех различных локациях в пределах столицы: на мосту у Аллеи Героев Небесной Сотни, Шулявском мосту и наземных пешеходных переходах на пр. Бандеры и по ул. Саперно-Слободской. Представители политсилы растянули баннеры с надписью: "Революция началась на Банковой" и "Революцию начали "провокаторы, зажгли файеры и выступили перед собравшимися.

В Нацкорпусе подчеркнули, что 1 декабря 2013 года является знаковым днем ​​в ходе Революции Достоинства, ведь тогда после избиения студентов 30 ноября украинские националисты захватили Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, здание КГГА, а также попытались установить контроль над Администрацией президента на Банковой .

"Их называли "провокаторами" и "экстремистами". Но именно они стали тем голосом улиц, который дал старт для настоящей революции. Не с песнями и танцами, а с решимостью бороться без оружия против вооруженного "Беркута". Они ясно дали понять - времена Януковича подходят к концу. Многие "провокаторы" впоследствии в рядах ВСУ и Нацгвардии поехали защищать Украину на фронте. Часть из них погибли за Украину. Другие - продолжают борьбу. И наша задача сегодня - довести революцию до конца и не допустить ватного реванша", - написал в своем телеграмм-канале лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Националисты убеждены, если бы в тот момент остаток протестуюющих и украинских политиков поддержали действия патриотов, то свержение режима Януковича произошло бы значительно быстрее. Зато националистов обвинили в радикализме, а Революция, затянулась на долгие месяцы, унесла жизни более сотни людей.

"После избиения студентов "Беркутом", стало понятно, что никакого диалога с Януковичем быть не может. События 1 декабря стали ключевым моментом перерастания немногочисленного протеста в массовое движение за свержение преступного пророссийского режима. Оппозиционно-олигархические СМИ подали штурм Администрации президента как провокацию. Со сцены Майдана националистов поливали грязью и призвали народ не идти на Банковую, там "провокаторы". Если бы 1 декабря большинство людей на Майдане поверили молодым националистам, а не оппозиционным политикам, то режим Януковича уже тогда упал бы. Зато Революция Достоинства продолжалась еще 3 месяца и унесла более сотни жизней - героев Небесной сотни", - отметил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.