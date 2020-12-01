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В "Суспильном" заявили о задержании менеджера филиала в Ивано-Франковске. СБУ утверждает, что он задержан за вымогательство

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В Ивано-Франковском филиале "Суспильного" сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 1 декабря, провели обыски, был задержан менеджер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба вещателя.

"По информации следователей, менеджеру филиала готовится объявление подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного Кодекса Украины. Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, "Суспильне" примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушения закона кем-либо", - сказано в заявлении на сайте "Супильного".

Отмечается, что "Суспильне" ожидает объективного, законного расследования со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию.

"Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. "Суспильному" небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное", - говорится в заявлении.

В свою очередь СБУ в Фейсбуке сообщила о разоблачении на вымогательстве взяток менеджера Ивано-Франковского филиала телеканала, который частично находится в государственной собственности.

"По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате. В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали осенью текущего года факт получения от подчиненных неправомерной выгоды. Для прекращения противоправной деятельности, менеджер задержан "на горячем" после получения очередной взятки в служебном кабинете", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что готовится объявление подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Автор: 

Ивано-Франковск (827) СБУ (19851) общественное вещание (126)


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І нах. нам те суспільне мовлення, постійні скандали і розкрадання. Жеруть народні гроші ще й хабарі друть, і їм все мало. Краще запустити в Україну Голос Америки, Дойче Веле, БіБіСі, АльДжазіру - годуватимуться самі і за рашку не будуть кочегарити
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01.12.2020 22:38 Ответить
у держави вороги скінчилися?чи багато коллаборантів у тюрмах?якого хєра сбу займається хабарниками?
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01.12.2020 22:39 Ответить
 
 