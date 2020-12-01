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Новости Агрессия России против Украины
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Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович

Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович

Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы до окончания срока прошлогодних договоренностей лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, действительно ли собирается ТКГ на этой неделе, Арестович ответил: "Нет. Ответа от российской стороны нет, хотя и мы, и ОБСЕ стремимся к проведению такой встречи… Мы будем настаивать на этом на очередном заседании, которое будет на следующей неделе".

Напомним, на заседании ТКГ 25 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую делегацию определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года. На эту просьбу глава делегации РФ Борис Грызлов заявил, что это будет вмешательством России во внутренние дела Украины.

Кравчук также инициировал дополнительные заседания, чтобы обсудить обмен удерживаемыми лицами, открытие российской стороной КПВВ, о разведении на новых участках и другое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ТКГ сменила тактику - мы начали требовать, чтобы РФ признала ответственность за происходящее, - Гармаш

Автор: 

россия (95352) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+9
А в глаза ***** заглядывал?
А на колени становился?
А войска обещал ещё дальше отвести?!
- Ну тогда просто не знаю... Может, начать убивать врага? Не?
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01.12.2020 21:49
+6
преЗедент да себе год с «парижской встречи», которая состоялась 09.12.19.
После этого предоставит свой(?) «гениальный» план.....
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01.12.2020 21:21
+5
Тут до 09.12. осталось уже не много (8 дней).......
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01.12.2020 21:05
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Тут до 09.12. осталось уже не много (8 дней).......
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01.12.2020 21:05 Ответить
а шо трапится 9.12?
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01.12.2020 21:17 Ответить
преЗедент да себе год с «парижской встречи», которая состоялась 09.12.19.
После этого предоставит свой(?) «гениальный» план.....
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01.12.2020 21:21 Ответить
Извиняюсь: дал(!)
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01.12.2020 21:24 Ответить
думаете рачкинцы ему больше не поверят?
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01.12.2020 21:29 Ответить
этот вопрос должен «волновать» самого преЗедента.......
Лично я в «чудеса» от преЗедента не верила и не верю......
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01.12.2020 21:35 Ответить
можите верить, можите не верить, а год прошел относительно тихо, а тут и падмога не за горами нарисовывается, так что палегше будет.
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01.12.2020 21:37 Ответить
Помощь? От кого?
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01.12.2020 21:41 Ответить
как от кого, от пендосов ненавистных, ани фсе помнят и жаждут крови.
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01.12.2020 21:46 Ответить
Если Вы здесь комментируете только для стёба, то это не ко мне.......
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01.12.2020 21:51 Ответить
так надеюсь пендосы не Вашей крови жаждут.
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01.12.2020 22:06 Ответить
немного
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02.12.2020 18:32 Ответить
Напорством , НАСТОЙЧИВОСТЬЮ и БЕЗКОМПРОМИСТНОСТЬЮ - --гоните валянков на НЕМЫТУЮ !..НИКАКИХ больше "договоренностей " !!! - --ОБМАНУТ ! . ....!11.
Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович - Цензор.НЕТ 7142
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01.12.2020 21:07 Ответить
Чому потрібно щоб пройшло 7 років, а то і не одна сотня років, щоб зрозуміти, що тебе тримають за лоха, ідіота і терпілу? І чому потрібно постійно робити з себе лоха, ідіота і терпілу? Земляки, хто дасть на це питання відповідь?
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01.12.2020 21:11 Ответить
Россия игнорирует/ после распада СССР на защите Украины стояли 176 межконтинентальных ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, 1270 ядерных боеголовок. После передачи этого РФ Кравчук стал ей не нужен.
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01.12.2020 21:13 Ответить
Но зато богаче на сумму порядка 300млн.!))
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01.12.2020 21:56 Ответить
Эй вы маструбанты из группы Кравчука давайте уже кончайте.
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01.12.2020 21:19 Ответить
Кравчук такий нудний що надоїв навіть кацапам .......
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01.12.2020 21:21 Ответить
Макарыч хочет спросить...,а правда что Белорусь и Армения это РАБссия?
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01.12.2020 21:37 Ответить
Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович - Цензор.НЕТ 2750
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01.12.2020 21:46 Ответить
А в глаза ***** заглядывал?
А на колени становился?
А войска обещал ещё дальше отвести?!
- Ну тогда просто не знаю... Может, начать убивать врага? Не?
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01.12.2020 21:49 Ответить
Так Петя УЖЕ всех давно ПОБЕДИЛ!!!!!!!!!!!!!
Что не?!!!
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01.12.2020 22:19 Ответить
Ну, судя по твоему высеру, дебилов в стране ешё хватает. Увы, пока не победил(
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01.12.2020 22:24 Ответить
Ну со мной все понятно, а что насчет Пети?
Слабо? Не?!!!
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01.12.2020 22:25 Ответить
А что с Петей не так?! При нём ВСУ отвоёвывало Украину, при шмаркле - отступает. ВСУ укреплялось, ракетные программы разрабатывались и поступало новое вооружение. Ч уж не говорю об улучшеном питании, экипировке, обмундировании.
При Пете об Украаине говорили только в присутствии Украины. Петя сейчас за свой кошт привёз оборудования для больниц на десятки миллионов, в то время, когда из госфонда не закуплено ни одного ШВЛ. Хватит тебе для начала, ущербное? Может. Расскажешь об "успехах" твоего потерпевшего?)))
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01.12.2020 22:36 Ответить
Ну ак что, Вася! Как насчёт потерпевшего?)
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01.12.2020 23:51 Ответить
Та це троль, ось ще його екаунти
https://censor.net/ru/user/443060
https://censor.net/ru/user/476856
https://censor.net/user/403837
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02.12.2020 08:19 Ответить
Два останніх вже деактивовані.
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02.12.2020 08:20 Ответить
расЧленинград таки действует на психику

Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович - Цензор.НЕТ 4183 Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович - Цензор.НЕТ 5186
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01.12.2020 21:54 Ответить
А где блестящий сравнительный анализ Минских соглашений по Карабаху с РФ, Францией и США? Когда озабоченное мировое сообщество 30 лет пинало пенисы и морочило голову Азербайджану? И почему наши Минские угоды один в один то же самое веселое траханье потерпевшей стороны?
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01.12.2020 22:22 Ответить
Потому что европейские "партнеры" ***** хотят у него покупать газ и продавать ему автомобили и продукты.
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01.12.2020 22:27 Ответить
Росія ігнорує пропозицію України про проведення позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, - Арестович - Цензор.НЕТ 6442
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01.12.2020 22:32 Ответить
Не понял,у люси арестовича уже две должности в верхах? ТКГ и ермаку советовать-как бы не надорвался Он,думаю,в курсе,что наш верховный главком дал кремлёвскому мяснику задание до 9-го декабря убраться с нашей территории,а иначе он...,введёт план "Б" и мордорфюреру,вместе с его шоблой,кирдык Так на фига сегодня эти посиделки нужны?
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01.12.2020 23:22 Ответить
Россия БОИТСЯ, а не "игнорирует" трёхстороннюю встречу.
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01.12.2020 23:56 Ответить
да пуйло 95 квартал и по телеку посмотрит, нах ему скоморохи за столом.
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02.12.2020 11:39 Ответить
 
 