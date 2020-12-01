Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович

Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы до окончания срока прошлогодних договоренностей лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, действительно ли собирается ТКГ на этой неделе, Арестович ответил: "Нет. Ответа от российской стороны нет, хотя и мы, и ОБСЕ стремимся к проведению такой встречи… Мы будем настаивать на этом на очередном заседании, которое будет на следующей неделе".

Напомним, на заседании ТКГ 25 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую делегацию определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года. На эту просьбу глава делегации РФ Борис Грызлов заявил, что это будет вмешательством России во внутренние дела Украины.

Кравчук также инициировал дополнительные заседания, чтобы обсудить обмен удерживаемыми лицами, открытие российской стороной КПВВ, о разведении на новых участках и другое.

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