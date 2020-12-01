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Новости Агрессия России против Украины
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Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу

Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу

В Одессу прибыла делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США в Украине Питером Мэллори.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Военно-морской атташе Мэллори посетил главную базу Военно-морских сил Украины, где провел ряд двусторонних встреч с представителями командования ВМС Украины. Стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества.

"У нас есть большой опыт многолетнего сотрудничества с нашими партнерами, есть сотрудничество, касающееся как подготовки наших экипажей кораблей, органов управления, так и комплектования и повышения возможностей ВМС на море. Сегодняшний день был посвящен сотрудничеству в разных направлениях - это и подготовка личного состава, это и пополнение корабельным составом ВМС", - отметил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа по результатам встречи.

Также на Цензор.НЕТ: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе из-за РФ, - Столтенберг

По его словам, также обсуждался вопрос безопасности в Черном и Азовском морях.

"Это сотрудничество очень полезно и необходимо для ВМС Украины", - добавил он.

Автор: 

Минобороны (9285) посольство (1079) США (26381) Неижпапа Алексей (74) атташе (7)


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+15
Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу - Цензор.НЕТ 9453

Ударний БПЛА США перевіряє українську ППО
Ударний БПЛА США MQ-9 Reaper перевіряє українську ППО на західному кордоні нашої держави. Про це https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2941593799452014 повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Після навчання «Чисте небо» це вже другий раз коли безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper тренується з українськими Повітряними Силами.
Сьогоднішні спільні тренування вперше стосуються саме випробувань системи протиповітряної оборони нашої держави.Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ здійснюватимуть виявлення, відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛАhttps://mil.in.ua/uk/tag/mq-9-reaper/ MQ-9 Reaper .

Украина и США, вместе к Успеху!
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01.12.2020 21:09
+8
НАТО в Хату, Слава Украини!.
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01.12.2020 21:31
+5
Welcome, American brothers!
Friend is known in *******.
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01.12.2020 21:12
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Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу - Цензор.НЕТ 9453

Ударний БПЛА США перевіряє українську ППО
Ударний БПЛА США MQ-9 Reaper перевіряє українську ППО на західному кордоні нашої держави. Про це https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2941593799452014 повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Після навчання «Чисте небо» це вже другий раз коли безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper тренується з українськими Повітряними Силами.
Сьогоднішні спільні тренування вперше стосуються саме випробувань системи протиповітряної оборони нашої держави.Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ здійснюватимуть виявлення, відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛАhttps://mil.in.ua/uk/tag/mq-9-reaper/ MQ-9 Reaper .

Украина и США, вместе к Успеху!
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01.12.2020 21:09 Ответить
Спроси у Байдена .
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01.12.2020 21:14 Ответить
Welcome, American brothers!
Friend is known in *******.
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01.12.2020 21:12 Ответить
А что насчёт ударных БПЛА Украины ? Или умеем только бюджет дербанить под прикрытием ?
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01.12.2020 21:13 Ответить
На НЕМЫТОЙ ,
в моцкве - - -ЗАСТРЕЛЕН личный охранник двойника ПУКина !---.
.

.-

-
https://www.youtube.com/watch?v=zn1H_uHa6ps . .

.

.
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01.12.2020 21:23 Ответить
Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 8579Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 7766Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 9928
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01.12.2020 22:43 Ответить
"Камуфляжна розмальовка" має назву "Сибір"...
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01.12.2020 23:55 Ответить
НАТО в Хату, Слава Украини!.
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01.12.2020 21:31 Ответить
Крысы Мавзолейные рвут и мечут,Грузия в НАТО,Украина в НАТО,сирота Казанская сиротская гневно осуждам-с Машка Захерова рвет и мечет бисер..
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01.12.2020 21:35 Ответить
Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 6285Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 9986
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01.12.2020 22:41 Ответить
Байден по факту начал работу...,так что следующий визит стратегические бомбардировщики недавно летавшие над Украиной...
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01.12.2020 21:40 Ответить
Ну вообще-то его даже победителем официально не объявили, а заниматься он может только своей ногой, которую повредил на прогулке.
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01.12.2020 22:13 Ответить
Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 5635
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01.12.2020 22:03 Ответить
Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 7822
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01.12.2020 22:40 Ответить
 
 