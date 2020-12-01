Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу
В Одессу прибыла делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США в Украине Питером Мэллори.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Военно-морской атташе Мэллори посетил главную базу Военно-морских сил Украины, где провел ряд двусторонних встреч с представителями командования ВМС Украины. Стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества.
"У нас есть большой опыт многолетнего сотрудничества с нашими партнерами, есть сотрудничество, касающееся как подготовки наших экипажей кораблей, органов управления, так и комплектования и повышения возможностей ВМС на море. Сегодняшний день был посвящен сотрудничеству в разных направлениях - это и подготовка личного состава, это и пополнение корабельным составом ВМС", - отметил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа по результатам встречи.
Также на Цензор.НЕТ: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе из-за РФ, - Столтенберг
По его словам, также обсуждался вопрос безопасности в Черном и Азовском морях.
"Это сотрудничество очень полезно и необходимо для ВМС Украины", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ударний БПЛА США перевіряє українську ППО
Ударний БПЛА США MQ-9 Reaper перевіряє українську ППО на західному кордоні нашої держави. Про це https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2941593799452014 повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Після навчання «Чисте небо» це вже другий раз коли безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper тренується з українськими Повітряними Силами.
Сьогоднішні спільні тренування вперше стосуються саме випробувань системи протиповітряної оборони нашої держави.Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ здійснюватимуть виявлення, відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛАhttps://mil.in.ua/uk/tag/mq-9-reaper/ MQ-9 Reaper .
Украина и США, вместе к Успеху!
Friend is known in *******.
в моцкве - - -ЗАСТРЕЛЕН личный охранник двойника ПУКина !---.
.
.-
-
https://www.youtube.com/watch?v=zn1H_uHa6ps . .
.
.