Глава Закарпатской ОГА Петров призвал СБУ провести брифинг по обыскам в венгерском фонде, чтобы не было "политических инсинуаций"

В демократической европейской стране глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Закарпатской ОГА Алексей Петров написал в Фейсбуке, комментируя обыски, проведенные СБУ в венгерском фонде.



"Когда мне приписывают инициативу в следственных действиях и обысках, которые проводились по венгерских фондах в Закарпатье, это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии: я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила – не аргумент, особенно в политике", – отметил он.



Петров выразил надежду, что действия СБУ были мотивированы законами Украины.

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"У меня, как председателя ОГА, депутата Закарпатского областного совета, нет мотивации расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, привести Украину к скандалу международного уровня точно нет", – подчеркнул глава ОГА.



Петров призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, "чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций".

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