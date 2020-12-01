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Глава Закарпатской ОГА Петров призвал СБУ провести брифинг по обыскам в венгерском фонде, чтобы не было "политических инсинуаций"

Глава Закарпатской ОГА Петров призвал СБУ провести брифинг по обыскам в венгерском фонде, чтобы не было

В демократической европейской стране глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Закарпатской ОГА Алексей Петров написал в Фейсбуке, комментируя обыски, проведенные СБУ в венгерском фонде.

"Когда мне приписывают инициативу в следственных действиях и обысках, которые проводились по венгерских фондах в Закарпатье, это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии: я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила – не аргумент, особенно в политике", – отметил он.

Петров выразил надежду, что действия СБУ были мотивированы законами Украины.

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"У меня, как председателя ОГА, депутата Закарпатского областного совета, нет мотивации расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, привести Украину к скандалу международного уровня точно нет", – подчеркнул глава ОГА.

Петров призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, "чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о провокационном ролике с угрозами сторонникам венгерской автономии: Украина защитит своих граждан от экстремистов

Автор: 

Венгрия (1932) обыск (1895) СБУ (19851) сепаратизм (11311) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+13
Цим циганським співунів анулювати депутатство і в тюрячку посадити, за сепаратизм.
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01.12.2020 21:13
+10
Депутата Європарламенту від партії угорського прем'єра Орбана, який виступає проти прав ЛГБТ, заскочили на незаконній секс-вечірці у Брюсселі з 25 оголеними чоловіками - він тікав від поліції по водостічній трубі

Голова Закарпатської ОДА Петров закликав СБУ провести брифінг щодо обшуків в угорському фонді, щоб не було "політичних інсинуацій" - Цензор.НЕТ 2028
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01.12.2020 21:40
+8
В Венгрии эти депутаты уже бы без мандатов остались, а на рашке уже нары грели бы
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01.12.2020 21:24
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Петров - чисто Закарпаский патриот, судя по фамилии !
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01.12.2020 21:08 Ответить
А блогер Алексей Петров судя по твоей логике не патриот, или только изображает?
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01.12.2020 23:25 Ответить
Цим циганським співунів анулювати депутатство і в тюрячку посадити, за сепаратизм.
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01.12.2020 21:13 Ответить
Баширов у Петрова секретарь, как я понимаю.
Шпили-вили
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01.12.2020 21:17 Ответить
Вофка иди... клип надодо
....
ова просто ижи ******
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01.12.2020 21:23 Ответить
В Венгрии эти депутаты уже бы без мандатов остались, а на рашке уже нары грели бы
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01.12.2020 21:24 Ответить
У мадярщині вони вже не були б громадянами мадярії, а у расєї їх просто не було б...)))
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02.12.2020 00:06 Ответить
виднл шо я праволабенный а твкккичи
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01.12.2020 21:24 Ответить
чкт понесло, извиняюст ьо выпил боярочки
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01.12.2020 21:26 Ответить
а давай те вообще извинимся перед бравыми сепаратистами мадярями, что соизволили потревожить их планы по разрушению территориальной целестности страны-
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01.12.2020 21:27 Ответить
Анулювати угорцям українські паспорти і вислати на історичну батьківщину.
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01.12.2020 21:33 Ответить
Это, как я понимаю, в Приуралье? Тогда согласен!
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02.12.2020 07:36 Ответить
Депутата Європарламенту від партії угорського прем'єра Орбана, який виступає проти прав ЛГБТ, заскочили на незаконній секс-вечірці у Брюсселі з 25 оголеними чоловіками - він тікав від поліції по водостічній трубі

Голова Закарпатської ОДА Петров закликав СБУ провести брифінг щодо обшуків в угорському фонді, щоб не було "політичних інсинуацій" - Цензор.НЕТ 2028
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01.12.2020 21:40 Ответить
Так ще не хтів посвідчення показати , але це не пройшло непоміченним .
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01.12.2020 21:49 Ответить
Вивчав досвід поводження в прайді так би мовити з середини))
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01.12.2020 21:51 Ответить
тебя забыли спросить....
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01.12.2020 21:42 Ответить
В общем, очередной виток «нагнетания страстей» в Закарпатье свершился. Чего, собственно, и добивались организаторы данной ИПСО.

В этой связи следует сразу сказать, что наиболее ярким маркером эффективности и успешности той или иной российской ИПСО, реализуемой против Украины, следует всегда иметь ввиду определенные ДЕЙСТВИЯ\БЕЗДЕЙСТВИЕ со стороны, собственно, военно-политического руководства нашей страны.
Побудить его что-то сделать или наоборот - побудить ничего не делать в том, или ином направлении, собственно это и является главной целью той или иной ИПСО, которые агрессор РЕГУЛЯРНО запускает против нашей страны.

И да… На месте местного СБУ, я бы заинтересовался двумя вопросами.

- Кто подбил депутатов тамошней ОТГ петь венгерский гимн…?

- И кто вел съемку этого «торжественного» момента…?
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01.12.2020 21:50 Ответить
Съемку явно вели либо из-за стола главы этого сборища, либо кто-то стоял прямо перед ним. Но Петров вроде не об этом, а про обыск в венгерском фонде.
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01.12.2020 21:59 Ответить
Какую доказательную базу? Тебе что - видео на флешке прислать?
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01.12.2020 21:52 Ответить
Ісе бувший контрозвідник Петров, яка тут ще доказова база...))
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02.12.2020 00:08 Ответить
 
 