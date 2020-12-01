Глава Закарпатской ОГА Петров призвал СБУ провести брифинг по обыскам в венгерском фонде, чтобы не было "политических инсинуаций"
В демократической европейской стране глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Закарпатской ОГА Алексей Петров написал в Фейсбуке, комментируя обыски, проведенные СБУ в венгерском фонде.
"Когда мне приписывают инициативу в следственных действиях и обысках, которые проводились по венгерских фондах в Закарпатье, это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии: я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила – не аргумент, особенно в политике", – отметил он.
Петров выразил надежду, что действия СБУ были мотивированы законами Украины.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы знаем каждого", - провенгерские СМИ Закарпатья распространяют провокационный ролик с угрозами "зигующего правосека" сторонникам автономии. ВИДЕО
"У меня, как председателя ОГА, депутата Закарпатского областного совета, нет мотивации расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, привести Украину к скандалу международного уровня точно нет", – подчеркнул глава ОГА.
Петров призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, "чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шпили-вили
....
ова просто ижи ******
В этой связи следует сразу сказать, что наиболее ярким маркером эффективности и успешности той или иной российской ИПСО, реализуемой против Украины, следует всегда иметь ввиду определенные ДЕЙСТВИЯ\БЕЗДЕЙСТВИЕ со стороны, собственно, военно-политического руководства нашей страны.
Побудить его что-то сделать или наоборот - побудить ничего не делать в том, или ином направлении, собственно это и является главной целью той или иной ИПСО, которые агрессор РЕГУЛЯРНО запускает против нашей страны.
И да… На месте местного СБУ, я бы заинтересовался двумя вопросами.
- Кто подбил депутатов тамошней ОТГ петь венгерский гимн…?
- И кто вел съемку этого «торжественного» момента…?