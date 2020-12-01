Совещательные органы не должны брать на себя государственные полномочия, - зампредседателя Высшего совета правосудия Маловацкий

При формировании органов судейского управления, совещательные органы не должны брать на себя полномочия органов государственной власти.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом сказал заместитель председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий во время второго профессионального обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы".

Он рассказал, что ВСП проанализировала законопроект № 3711 и связанные с ним законопроекты 3711-1 и 3711-2, которые направлены на восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей. При анализе, ВСП обратил внимание на то, что отдельными вариантами законопроекта предлагается предоставить конкурсной исключительные полномочия относительно согласования кандидатур в ВККС. Таким образом вместо того, чтобы выполнять функции совещательного органа, комиссия превращается в орган государственной власти.

"Если определенный орган совещательного характера имеет обязательные к исполнению решения — фактически это является органом государственной власти, который наделен полномочиями на выполнение власти государства", — подчеркнул Алексей Маловацкий.

ВСП считает, что такой подход противоречит Конституции Украины и поэтому считает такими соответствующие положения законопроектов.

В свою очередь доцент кафедры Института международных отношений Александр Серегин убежден, что в этих законопроектах роль международных экспертов в формировании органов судейского управления истолкована с искривлением международных обязательств Украины.

Он обратил внимание на письмо директору-распорядителю МВФ от 2 июня 2020 года, подписанное Президентом Владимиром Зеленским и другими должностными лицами, где сказано, что "Украина обеспечит, что управление и внедрение процесса отбора судей и дисциплинарных механизмов будет осуществляться лицами с высоким уровнем компетентности доверия и добродетели". Но в предложенных законопроектах реализация этих обещаний идет вопреки Конституции Украины.

"Если создается орган с привлечением сторонних лиц, то, по нашему законодательству, этот орган выполняет государственные функции. Поэтому члены этих органов должны подавать декларации. Но вышли из этого вопроса, предоставив этому органу совещательный статус. В то же время, в предложенных законопроектах совещательные функции полностью изменяются и присваиваются функции государственной власти, что вообще противоречит Конституции", — подчеркнул Александр Серегин.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова подчеркнула, что о соответствующих превышениях международных обязательств и искажениях в законопроектах необходимо сообщить профильным комитетам Верховной Рады и ВСП.