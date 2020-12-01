Гослесагентство планирует продать 500 тысяч елок и назвало цену на новогодний атрибут
После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесных хозяйствах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Лесхозы планируют реализовать в 2020 году более 500 тыс. хвойных деревьев разных пород.
"Популярностью у украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская, ель белая. Средняя цена на елки в этом году – 75 грн", – сказано в сообщении.
Хвойные деревья для Нового года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередач.
По информации Гослесагентства, самые дешевые елки в этом году будут в Харькове – их цена будет стартовать от 48 грн., в Полтаве – от 55 грн. Самые дорогие – в Черновцах (109 грн) и Ивано-Франковске (120 грн).
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Это сейчас модно и в тренде - бережно относиться к природе.
Но только не у нас, мы как варвары, только бы что уничтожить, вообще не думая о завтрашнем дне, просто нечем думать.
Созидать мы не умеем и не хотим, потому что жлобье.
К сожалению у нас в стране большОй процент быдла и от этого не уйти, по крайней мере сейчас.
та и цена какая-то нереально низкая. не верю. разве что за 1 см
Да, плохо еще у нас работает инквизиция....
Что-то типа этого