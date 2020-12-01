Гослесагентство планирует продать 500 тысяч елок и назвало цену на новогодний атрибут

После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесных хозяйствах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.



Лесхозы планируют реализовать в 2020 году более 500 тыс. хвойных деревьев разных пород.



"Популярностью у украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская, ель белая. Средняя цена на елки в этом году – 75 грн", – сказано в сообщении.



Хвойные деревья для Нового года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередач.



По информации Гослесагентства, самые дешевые елки в этом году будут в Харькове – их цена будет стартовать от 48 грн., в Полтаве – от 55 грн. Самые дорогие – в Черновцах (109 грн) и Ивано-Франковске (120 грн).





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