Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью

Цензор.НЕТ предлагает вашему вниманию подборку главных событий вторника, 1 декабря.

Верховная Рада перенесла введение РРО для физлиц-предпринимателей на 2022 год. Поставить кассовые аппараты с 1 января 2021 года обязаны только предприниматели рисковых групп: аптеки, сложная бытовая техника и ювелирные изделия.

ФОПы весь день протестовали у здания парламента и устроили столкновения с полицией.





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В Украине выросли прожиточный минимум и пенсия. Прожиточный минимум теперь составляет не 2118 гривен, а 2189, а пенсионеры могут получить как минимум 1769 гривен. От размера прожиточного минимума зависят социальные и трудовые выплаты, соответственно, они тоже увеличатся.

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Локдаун будет введен с вероятностью 100%, но его дата по-прежнему неизвестна. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, его могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается.

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Провенгерские ресурсы опубликовали видео, на котором якобы активист "Правого сектора" угрожает сторонникам венгерской автономии. Министр внутренних дел Аваков пообещал, что Украина защитит своих граждан венгерского происхождения, а Нацполиция начала против создателей ролика производство по статье о разжигании национальной ненависти.

Тем временем СБУ взялась за сельских депутатов, которые после присяги исполнили гимн Венгрии, и выясняет, есть ли в их действиях состав преступления.

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Женатого "Слугу народа" Семинского поймали на переписке с любовницей. "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — писал ей народный избранник прямо во время заседания. "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — отвечал абонент.