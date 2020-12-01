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Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью

Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью

Цензор.НЕТ предлагает вашему вниманию подборку главных событий вторника, 1 декабря.

Верховная Рада перенесла введение РРО для физлиц-предпринимателей на 2022 год. Поставить кассовые аппараты с 1 января 2021 года обязаны только предприниматели рисковых групп: аптеки, сложная бытовая техника и ювелирные изделия.

ФОПы весь день протестовали у здания парламента и устроили столкновения с полицией.

Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью 01
Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью 02

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В Украине выросли прожиточный минимум и пенсия. Прожиточный минимум теперь составляет не 2118 гривен, а 2189, а пенсионеры могут получить как минимум 1769 гривен. От размера прожиточного минимума зависят социальные и трудовые выплаты, соответственно, они тоже увеличатся.

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Локдаун будет введен с вероятностью 100%, но его дата по-прежнему неизвестна. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, его могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается.

***

Провенгерские ресурсы опубликовали видео, на котором якобы активист "Правого сектора" угрожает сторонникам венгерской автономии. Министр внутренних дел Аваков пообещал, что Украина защитит своих граждан венгерского происхождения, а Нацполиция начала против создателей ролика производство по статье о разжигании национальной ненависти.

Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью 03

Тем временем СБУ взялась за сельских депутатов, которые после присяги исполнили гимн Венгрии, и выясняет, есть ли в их действиях состав преступления.

***

Женатого "Слугу народа" Семинского поймали на переписке с любовницей. "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — писал ей народный избранник прямо во время заседания. "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — отвечал абонент.

Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью 04

Автор: 

Аваков Арсен (3444) пенсия (2159) предприниматели (1234) прожиточный минимум (181) Семинский Олег (45) локдаун (294) любовница (2) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+5
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Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття - Цензор.НЕТ 6064
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01.12.2020 23:28
+4
"Он нагнулся и нежно поцеловал ее в розовые губки
Она, сжав ноги, раздавила ему очки"
(с)
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01.12.2020 22:11
+3
"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз"

Какая тяжёлая работа у депутатов
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01.12.2020 22:06
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"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз"

Какая тяжёлая работа у депутатов
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01.12.2020 22:06 Ответить
"Он нагнулся и нежно поцеловал ее в розовые губки
Она, сжав ноги, раздавила ему очки"
(с)
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01.12.2020 22:11 Ответить
Это да... Но глобально - такое постить себя не уважать... Цензор -дно.....
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01.12.2020 23:40 Ответить
по поводу возросшего прожиточного минимума...

Главные новости 1 декабря - Цензор.НЕТ 5569
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01.12.2020 22:16 Ответить
https://censor.net/ru/news/3234407/glavnye_novosti_1_dekabrya, а местные депутаты пообещали поставить концерт венгерской народной песни для министра МВД Авакова
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01.12.2020 22:23 Ответить
А для СБУ станцевать по венгерски
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01.12.2020 22:24 Ответить
Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью - Цензор.НЕТ 742
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01.12.2020 22:47 Ответить
В Украине https://censor.net/ru/news/3234197/s_segodnyashnego_dnya_v_ukraine_vyrosli_projitochnyyi_minimum_i_minimalnaya_pensiya. Прожиточный минимум теперь составляет не 2118 гривен, а 2189, а пенсионеры могут получить как минимум 1769 гривен. От размера прожиточного минимума зависят социальные и трудовые выплаты, соответственно, они тоже увеличатся.

Спасибо за конец эпохи бедности. Ауууу, Саакашвили...... это уже в 3 раза выросла пенсия или в четыре?
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01.12.2020 23:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/112014 - "Ауууу, Саакашвили...... "

Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття - Цензор.НЕТ 4965
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01.12.2020 23:26 Ответить
Додам ще:
Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття - Цензор.НЕТ 6064
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01.12.2020 23:28 Ответить
 
 