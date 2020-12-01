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Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье, - МИД

Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о

В Министерство иностранных дел 1 декабря вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре призвал венгерскую сторону избегать заявлений, которые искривляют истинное положение и создают деструктивное напряжение в двусторонних отношениях.

Глава МИД также вспомнил недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТГ на Закарпатье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Закарпатской ОГА Петров призвал СБУ провести брифинг по обыскам в венгерском фонде, чтобы не было "политических инсинуаций"

В то же время он подчеркнул, что обыски СБУ в Закарпатской области никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивание" венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - добавил Кулеба.

По его словам, все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Напомним, в соцсетях опубликовали видео того, как местные депутаты Сюртовской ОТО исполняют гимн Венгрии.

Читайте также: СБУ взялась за певших гимн Венгрии закарпатских депутатов

Позже ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии. Сейчас видео уже удалено с YouTube.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что Украина защитить своих граждан венгерского происхождения от экстремистов. Нацполиция начала против создателей ролика производство по статье о разжигании национальной ненависти.

Автор: 

Венгрия (1932) Кулеба Дмитрий (2880) Ийдярто Иштван (22) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+8
Эти "цыганские хоры" пора прекращать жестко, иначе добром это не кончится!
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01.12.2020 22:20
+4
Небогатый на ум политикан,в Украине НЕТ венгров есть УКРАИНЦЫ венгерского происхождения. Все ,кто ОТРИЦАЮТ Украину ДОЛЖНЫ быть лицами БЕЗ УКРАИНСКОГО гражданства,и тем более занимать госдолжности.
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01.12.2020 22:23
+3
Потомушто большинству какаяразніца. Вони підуть під Раду мітінгавать про євробляхи, про убійствєнниє касові апарати... Але ніхто не підніме свою сраку ( із тих, хто голосував поприколу) і не стане відстоювати державні інтереси. Ніхто не скаже," хлопці, як то так, що ворюги- казнокради не можуть бути притягнуті до відповідальності...? " Бальшиинство ждьот пріхода тих, які "і самі кралі, і нам давалі".
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01.12.2020 22:33
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ну поляков ты уже "дожал" пустомеля. за метлой следить надо и меньше базикать без мозгов.
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01.12.2020 22:09 Ответить
не мети пил... поляків "дотискав" язиком криклій...
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02.12.2020 01:44 Ответить
На Донбассе Мордор раздает паспорта-все возмущаються
Мадьяры на Закарпатье раздают паспорта-все молчат.
Поняли,что реакции не будет,идут дальше,уже и сепаратисткая литература появилась-наши оправдываються,вместо наступления.
Разыгрываеться сценарий,как на Донбассе-и язык,и паспорта,и флаги уже развесили мадьярские,осталрсь провести референдум и признать себя частью Венгрии.
Вот так разорвут Украину по частям.И другие соседи,видя на бездействие властей,наглеть начнут.
Почему никто не действует?
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01.12.2020 22:18 Ответить
Потому что Венгрия член НАТО и ЕС, с которыми Украина пытается наладить отношения.
А мадьяры могут все это блокировать, вот и пользуются этим по полной.
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01.12.2020 22:24 Ответить
Потомушто большинству какаяразніца. Вони підуть під Раду мітінгавать про євробляхи, про убійствєнниє касові апарати... Але ніхто не підніме свою сраку ( із тих, хто голосував поприколу) і не стане відстоювати державні інтереси. Ніхто не скаже," хлопці, як то так, що ворюги- казнокради не можуть бути притягнуті до відповідальності...? " Бальшиинство ждьот пріхода тих, які "і самі кралі, і нам давалі".
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01.12.2020 22:33 Ответить
А ты, наверняка, уже на баррикадах, или в окопе над Тисой, готовишься в наступление на мадяр?
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02.12.2020 07:42 Ответить
Навєрняка ти голосував за членограя. Тебе мабуть концом епохи зубожіння контузило? Вилазь, туши свій горящій танк і наслаждайся краєвидами.
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02.12.2020 08:31 Ответить
Эти "цыганские хоры" пора прекращать жестко, иначе добром это не кончится!
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01.12.2020 22:20 Ответить
Небогатый на ум политикан,в Украине НЕТ венгров есть УКРАИНЦЫ венгерского происхождения. Все ,кто ОТРИЦАЮТ Украину ДОЛЖНЫ быть лицами БЕЗ УКРАИНСКОГО гражданства,и тем более занимать госдолжности.
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01.12.2020 22:23 Ответить
Если по нормальному срать на маляров. Украина должна сама проводить реформы ( только те которые не для галочки а для улучшения эффективности системы) на пути интеграции НАТО и ЕС.
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01.12.2020 22:29 Ответить
Верно заявил.
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01.12.2020 22:39 Ответить
Пошли нахер их.
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01.12.2020 22:49 Ответить
Самі мадяри ці ролики і наштампували. Хто знає цей народець, - то уже далеко не перші антиукраїнські випади мадярів на Закарпатті.
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02.12.2020 08:10 Ответить
 
 