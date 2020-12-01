Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье, - МИД
В Министерство иностранных дел 1 декабря вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре призвал венгерскую сторону избегать заявлений, которые искривляют истинное положение и создают деструктивное напряжение в двусторонних отношениях.
Глава МИД также вспомнил недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТГ на Закарпатье.
В то же время он подчеркнул, что обыски СБУ в Закарпатской области никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.
"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивание" венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - добавил Кулеба.
По его словам, все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.
Напомним, в соцсетях опубликовали видео того, как местные депутаты Сюртовской ОТО исполняют гимн Венгрии.
Позже ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии. Сейчас видео уже удалено с YouTube.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что Украина защитить своих граждан венгерского происхождения от экстремистов. Нацполиция начала против создателей ролика производство по статье о разжигании национальной ненависти.
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Мадьяры на Закарпатье раздают паспорта-все молчат.
Поняли,что реакции не будет,идут дальше,уже и сепаратисткая литература появилась-наши оправдываються,вместо наступления.
Разыгрываеться сценарий,как на Донбассе-и язык,и паспорта,и флаги уже развесили мадьярские,осталрсь провести референдум и признать себя частью Венгрии.
Вот так разорвут Украину по частям.И другие соседи,видя на бездействие властей,наглеть начнут.
Почему никто не действует?
А мадьяры могут все это блокировать, вот и пользуются этим по полной.