Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье, - МИД

В Министерство иностранных дел 1 декабря вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре призвал венгерскую сторону избегать заявлений, которые искривляют истинное положение и создают деструктивное напряжение в двусторонних отношениях.

Глава МИД также вспомнил недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТГ на Закарпатье.

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В то же время он подчеркнул, что обыски СБУ в Закарпатской области никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивание" венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - добавил Кулеба.

По его словам, все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Напомним, в соцсетях опубликовали видео того, как местные депутаты Сюртовской ОТО исполняют гимн Венгрии.

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Позже ряд закарпатских ресурсов опубликовал провокационный ролик с якобы членом "Правого сектора", который угрожает сторонникам венгерской автономии. Сейчас видео уже удалено с YouTube.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что Украина защитить своих граждан венгерского происхождения от экстремистов. Нацполиция начала против создателей ролика производство по статье о разжигании национальной ненависти.