В матче Лиги чемпионов "Шахтер" во второй раз победил мадридский "Реал"
Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0.
Первый тайм встречи получился безголевым, но с заметным игровым преимуществом мадридской команды. Один раз "Шахтер" спасла штанга.
Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.
Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрик, 85), Марлос (Майкон), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 85)
Реал: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Лукас Васкес, Модрич, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Бензема (Диас, 77), Родриго (Винисиус, 77)
Предупреждения: Варан
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Суцільні українці.
Виграти у Інтера за таких умов практично нереально. Втім, поточний розіграш Ліги чемпіонів показав, що всі можуть переграти всіх. Робити якісь прогнози на гру просто немає сенсу до її початку, та і протягом матчу все може змінитися триста разів. М'яч круглий, поле квадратне.
https://football24.ua/liga_chempioniv_tag50824/