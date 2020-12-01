В матче Лиги чемпионов "Шахтер" во второй раз победил мадридский "Реал"

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм встречи получился безголевым, но с заметным игровым преимуществом мадридской команды. Один раз "Шахтер" спасла штанга.

Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрик, 85), Марлос (Майкон), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 85)

Реал: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Лукас Васкес, Модрич, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Бензема (Диас, 77), Родриго (Винисиус, 77)

Предупреждения: Варан

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