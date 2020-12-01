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В матче Лиги чемпионов "Шахтер" во второй раз победил мадридский "Реал"

В матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм встречи получился безголевым, но с заметным игровым преимуществом мадридской команды. Один раз "Шахтер" спасла штанга.

Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрик, 85), Марлос (Майкон), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 85)

Реал: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Лукас Васкес, Модрич, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Бензема (Диас, 77), Родриго (Винисиус, 77)

Предупреждения: Варан

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде обыграл мадридский "Реал"

Автор: 

Лига чемпионов (282) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+25
з тварями ти перегнув хлопче,я хочай вболівальник Динамо але суперника потрібно поважати!!!Шахта сьогодні молодці!!!!
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01.12.2020 22:34
+11
а мокшане до сих пор у всех отсасуют в ЛЧ ))))))))))))
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01.12.2020 22:28
+11
я болельщик Динамо. Но какие шансы у ДК на весну в лиге чемпионов? 0. А для ЛЕ надо еще венгров взуть. На международной арене надо болеть за своих. Ведь бразилы Шахтера не виноваты, что долбасяне умом тронулись
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01.12.2020 23:01
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Красавчики
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01.12.2020 22:16 Ответить
Похоже клизма за 0:10 подействовала.
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01.12.2020 22:16 Ответить
очень нестабильная команда..надеюсь кроты уже вылетели с лиги. Динамо реальный чемпион!!! кроты в норы твари.
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01.12.2020 22:18 Ответить
Ну в чемпіонаті лідирує саме Динамо!
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01.12.2020 22:32 Ответить
з тварями ти перегнув хлопче,я хочай вболівальник Динамо але суперника потрібно поважати!!!Шахта сьогодні молодці!!!!
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01.12.2020 22:34 Ответить
я болельщик Динамо. Но какие шансы у ДК на весну в лиге чемпионов? 0. А для ЛЕ надо еще венгров взуть. На международной арене надо болеть за своих. Ведь бразилы Шахтера не виноваты, что долбасяне умом тронулись
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01.12.2020 23:01 Ответить
Дурень, что тьі несешь, проспись. Шахтер сейчас играет хреново, согласен, но Динамо уже на протяжении многих лет єто позорное днище без какой либо надеждьі на улучшение.
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01.12.2020 23:23 Ответить
Во что превратился Реал...? Днииище...
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01.12.2020 22:19 Ответить
после 0:10 от Менхенгладбаха, им надо ещё раз пять обыграть Реал, потом Баварию, Ман Сити и т.д. чтобы отмыться...
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01.12.2020 22:20 Ответить
а мокшане до сих пор у всех отсасуют в ЛЧ ))))))))))))
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01.12.2020 22:28 Ответить
Ага, Локо у галімого Зальцбурга))
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01.12.2020 22:32 Ответить
А Гязмясовский "Закат" из Расчленинграда

1https://sport.ua/football/teams/54-borussiya-d Боруссия Д м. 19-3 Очков 9
2 https://sport.ua/football/teams/39-latsio Лацио 8-4 8
3 https://sport.ua/football/teams/142-bryugge Брюгге 3-8 4
4 https://sport.ua/football/teams/18-zenit Зенит 3-8 1
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01.12.2020 23:10 Ответить
профессия такая(с)
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01.12.2020 23:02 Ответить
всем трудно...другого реала у меня для вас нет
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01.12.2020 22:32 Ответить
Реал з Інтером зараз демонструють слабшу гру від Борусії М. Цікаво чи зможе Інтер в паралельному матчі виграти у Борусії. Нам вигідно щоб Інтер програв, тоді ми 100% будемо в Лізі Європи, а також матимемо шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього треба буде виграти в італійців
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01.12.2020 22:43 Ответить
Поки Інтер виграє...
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01.12.2020 22:52 Ответить
и при ничье они 100% будут в ле
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01.12.2020 23:06 Ответить
Кротам респект...что тут можно еще сказать?
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01.12.2020 23:25 Ответить
Молодцы, если так. Реал все таки...
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01.12.2020 23:32 Ответить
Лететь какому-то Мёнхенгладбаху в одну калитку и обыгрывать Реал. Хрен этот Шахтер поймёшь.
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01.12.2020 23:46 Ответить
Наступна неділя все розставить на місце.
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02.12.2020 00:43 Ответить
Витао, Додо, (Алан Патрик, 85), Марлос (Майкон), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 85)

Суцільні українці.
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02.12.2020 00:57 Ответить
Да, Марлос и Мораес не суцільні украЇнці, хотя и имеют украинские паспорта. А вот Трубин, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Коваленко скорее всего суцільні. Кстати, в Реале половина состава не суцільні испанцы. Всякие Куртуа, Вараны, Модричи, Кроосы и далее по списку.
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02.12.2020 03:09 Ответить
Браво,Шахтер!
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02.12.2020 06:37 Ответить
Все це вносить тривогу в матч Шахтаря проти Інтера. Українцям необхідно атакувати великими силами та на топовому рівні, але "гірники" заточені лишень на контратаки. Донеччанам потрібно агресивно пресингувати в середині поля та на чужій третині, але вони не вміють цього робити навіть в УПЛ. У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" вдруге переміг мадридський "Реал" - Цензор.НЕТ 2016 При цьому потрібно зіграти в захисті ідеально, але це точно не про Шахтар. При всіх цих мінусах і "помаранчево-чорним", і "нерадзуррі" необхідно перемагати.
Виграти у Інтера за таких умов практично нереально. Втім, поточний розіграш Ліги чемпіонів показав, що всі можуть переграти всіх. Робити якісь прогнози на гру просто немає сенсу до її початку, та і протягом матчу все може змінитися триста разів. М'яч круглий, поле квадратне.
https://football24.ua/liga_chempioniv_tag50824/
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02.12.2020 09:07 Ответить
 
 