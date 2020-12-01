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Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования "оскорбления в адрес венгерской общины"

Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования

На встрече с членами НАТО 1 декабря Венгрия поставила вопрос действий украинских правоохранителей и властей в отношении закарпатских венгров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Перший.com.ua.

После заседания НАТО министр внешней экономики Петер Сийярто провел телефонный разговор с Гентом Какаем, заместителем министра иностранных дел Албании, который также возглавляет ОБСЕ: "Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине поехала на Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины. Коллега министра иностранных дел также принял меры, поэтому наблюдатели будут проинформированы о том, что произошло вчера, и свяжутся с представителями венгров Закарпатья".

По данным издания, представители ОБСЕ прибудут на Закарпатье 2 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье, - МИД

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.

В связи с прошедшими обысками правительство Венгрии выразило протест в МИД Украины, а в Будапеште вызвали посла Украины. Глава ведомства Петер Сийярто также заявил, что планирует поднять вопрос об обысках на Закарпатье на встрече министров иностранных дел стран НАТО во вторник.

Также читайте: Глава Закарпатской ОГА Петров призвал СБУ провести брифинг по обыскам в венгерском фонде, чтобы не было "политических инсинуаций"

Автор: 

ОБСЕ (4871) Сийярто Петер (320) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+41
Украина должна обратиться в ОБСЕ по поводу вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины
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01.12.2020 22:31
+32
Началось.......дал же ж Бог «соседей».......
При Порошенко также были попытки(!) мадяров повыпендриваться, НО обламывались, а сейчас, видя слабое «руководство» - сели на голову и свесили ноги......😡
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01.12.2020 22:34
+26
А блазні ще хочуть оновити Угоду про асоціацію з ЄС за таких обставин...

Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования "оскорбления в адрес венгерской общины" - Цензор.НЕТ 9089
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01.12.2020 22:44
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Правила форума Совет форумчан
при порохе венгры начинали тоже буровать.
а дело было так: сиярто начал раскачивать автономию, мовный закон и так далее.
В ответ наши ВСУ отправили мотопехотную бригаду у границ мадьярщины на закарпатье провести учения. Файершоу получился на славу.
На следующий день командование нато позванили орбану и выписали про*п*здона, че за херня, что у границ нато масштабные учения сухопутных войск?
орбан начал мямлить мол "я.. мы.. закон.. мова"... орбану сказали, что еще раз он будет провоцировать Украину, они дадут зеленый свет на взятие силами ВСУ Бухареста. чтоб не вые*бывался.
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01.12.2020 22:44 Ответить
причем тут бухарест к венграм?
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01.12.2020 22:48 Ответить
Шоб два раза не ходить.
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01.12.2020 22:54 Ответить
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01.12.2020 22:56 Ответить
Ачапетка в методичке
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02.12.2020 07:46 Ответить
в смысле будапешта?
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01.12.2020 22:48 Ответить
Я вас умоляю - такие мелочи в таком потоке бреда...а то, что командование НАТО якобы обещало дать зеленый свет на вторжение ВСУ в государство НАТО - вам удивительным не показалось?
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01.12.2020 23:02 Ответить
та то такой стратег...без привязки к географии
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01.12.2020 23:08 Ответить
Просто человек искренне любит Порошенко. А вы тут такие мелочи... Бухарест или Будапешт? Какая разница?
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02.12.2020 00:55 Ответить
Бухареста ой да ладно а где тогда румуны делись ...****они дадут зеленый свет на взятие силами ВСУ Бухареста. чтоб не вые*бывался.***** Наверное Буда-Пешта так правильней всего Буда пешт мы говорим вместе и пишем слитно.... хотя по сути это два города-создали один Столицу Венгрии на разных берегах Дуная Буда и Пешт...
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01.12.2020 22:50 Ответить
Что за глупости ? Ни Порошенко ни Генштаб никогда не планировали войну с Венгрией. Зачем такие дешёвые мифы придумывать ?
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01.12.2020 22:50 Ответить
Війну не планували, а навчання було по захисту кордонів від вторження угорців.
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01.12.2020 22:57 Ответить
Ну учения и "зелёный цвет на взятие Будапешта" это совсем разные вещи. Учения проводят многие государства когда захотят и где захотят на своей территории. Подобные выдуманные мифы о том, что Порошенко (Украина) нападёт на Венгрию или на кого-то другого потом используют ФСБ РФ и КГБ Беларуси в своей еженедельной пропаганде.
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01.12.2020 23:05 Ответить
Хорошая сказка, но глупая...очень.
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01.12.2020 23:01 Ответить
Я там бы дивизию бы в Закарпатской области развернул бы так на тысяч 8 человек
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01.12.2020 23:06 Ответить
https://twitter.com/crockets_theme

https://twitter.com/crockets_theme Сонні Крокет @crockets_theme

https://twitter.com/crockets_theme https://twitter.com/crockets_theme



А в Угорщині на даний момент лише дві бригади, і тільки одна з них - 25-та - приблизно нагадує наші бригади за структурою. При цьому Угорщина може змінити свій територіальний склад... якщо вийде з ЄС. Тобто, багато хто знає, що це не найбільший в економічному плані розвитку регіон, тому втрата підтримки ЄС буде дуже відчутною для мадярів. Мало не забув, якщо угорці підуть на нас зі зброєю - то НАТО їм не помагатиме, бо в їх статуті, допомога має бути "тільки у разі нападу на країну-члена альянсу". Тож я думаю, що угорці просто видзьобуються на кацапські гроші. Шатають "човник", як каже русня. Зараз 128-ма на навчання піде - і на Дунаї буде тихо. Бо я гадаю, що в них теж розуміють, що амбіції - амбіціями, а копняка дати Україна може, тим паче після Донбасу.
ПС. Будапешт брати не треба, будь ласка. Stay calm, please.
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01.12.2020 23:15 Ответить
Мечтать и фантазировать, конечно, не вредно; но матчасть при этом стоит изучить: Бухарест - столица Румынии, у венгров, вообще-то, - Будапешт. И кому ж как не венграм знать, что Украина самая лохмандейская страна, которую под неправоустанавливающий (никого ни к чему не обязывающий) Будапештский меморандум (вместо договора) развели на третий в мире по мощности ядерный арсенал.
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01.12.2020 23:15 Ответить
говнюк еще и стукач до кучи
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01.12.2020 22:30 Ответить
там 2 рот ПС хватит все разрулить,венгры по уровню армии ничтожны.
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01.12.2020 22:31 Ответить
Украина должна обратиться в ОБСЕ по поводу вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины
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01.12.2020 22:31 Ответить
Не треба.
Це - звичайний кримінал.
Треба заарештувати, зібрати докази та судити на відкритому процесі.
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01.12.2020 22:38 Ответить
Не не не за гимн это чисто эмоционально хотя я как и ты тоже противник этого. Просто СБУ и должнен усилить контрразведывательный режим и я уверен что где то стрельнит и тогда можно посадить.
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01.12.2020 22:42 Ответить
Одно другому не мешает. И как ты арестуешь ссуярто?
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01.12.2020 22:43 Ответить
Сиярто - ніяк.
А агентурну мережу - треба розкрити та судити. Вони працюють відкрито, без дипломатичних паспортів, бо розуміють, що це буде шкандаль рівня ЄС, бо міжнародну політику ЄС веде в координації всіх членів, а утворення "Великої Угорщини" в плани Ради закордонних міністрів євроспільноти не йде.
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02.12.2020 00:31 Ответить
я думаю даже не в ОБСЕ, а сразу в международный суд....тут даже агитаций изьятых не нужно...какого художника венгров вообще интересует внутреннее украинское раследование против сепаров закарпатья? Какое они вообще имеют право на это кукарекать? На лицо вмешательство.
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02.12.2020 09:01 Ответить
а все потому, что СБУ (да и МИД) долго телились и не давали никакой правовой оценки исполнению гимна Венгрии на территории Украины (и не просто людьми на улице или у себя на кухне)
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01.12.2020 22:34 Ответить
Не так уж и долго - 1 день на реакцию от СБУ - достаточно оперативно.
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01.12.2020 23:03 Ответить
похоже надо было в тот же день...
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01.12.2020 23:06 Ответить
Началось.......дал же ж Бог «соседей».......
При Порошенко также были попытки(!) мадяров повыпендриваться, НО обламывались, а сейчас, видя слабое «руководство» - сели на голову и свесили ноги......😡
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01.12.2020 22:34 Ответить
Да и при порохе мадяры выпендрыаплись
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01.12.2020 22:48 Ответить
Так я и написала: пытались и обламывались.....
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01.12.2020 23:14 Ответить
Нифига они не обламывались - точно также гадили напостой...
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01.12.2020 23:03 Ответить
Согласна, что гадили (и продолжают гадить), но чтобы так🤷‍♀️
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01.12.2020 23:16 Ответить
Да ладно тебе началось. Не сгущай краски ,венгры всех соседей ,имеющих с ней границу подобными выходками достают ,фантомные имперские боли дают о себе знать,да и на большее они не способны
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01.12.2020 23:52 Ответить
При Порошенке и Солнце светило солнечней, и ветер дул ветренней, и луна была луннее
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02.12.2020 07:56 Ответить
Если я не ошибаюсь есть договор об организации сотрудничества и безопасности в Европе подписанный в Хельсинки где четко написано никто не имеет право вмешиваться во внутренние дела другой страны.
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01.12.2020 22:35 Ответить
Совсем оборзели, сволочи!
Вот что значит слабая власть, даже ссаные венгры пасть на Украину разевают.
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01.12.2020 22:35 Ответить
Какой-то буйный у вас сосед, ещё один, мало нам с вами России, так и ещё и эти с имперскими замашками.
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01.12.2020 22:35 Ответить
Їхній президент на зарплаті Кремля. Як і чехів. Французам Лепен підсовували.
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01.12.2020 23:01 Ответить
Сисяндра никак не успокоится, дайте ему Мендель!
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01.12.2020 22:37 Ответить
Отрабатывает кацапский кеш
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01.12.2020 23:08 Ответить
Не моё конечно дело, но как мне кажется таких руководителей как Сийярто можно поставить на место только разрывом дипломатических отношений и высылкой посла в Будапешт. Правда это радикальные меры и Венгрия будет многие проукраинские проекты стараться блокировать в НАТО и ЕС, но Венгрия и до этого везде ставила палки в колёса.
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01.12.2020 22:38 Ответить
Вчера, позавчера наш министр обороны заявил, что Украина собирается, вот-вот, получить пдч на вступление в НАТО. Собственно весь этот венгерский цирк, видимо из-за этого.
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01.12.2020 22:47 Ответить
Как интересно получается. - собирались в НАТО, но тут каким то лохобанам приспичило спеть мадярский гимн и все накрылось медным тазиком. Какое удачное совпадение)
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01.12.2020 23:01 Ответить
сами сиярты вместе с кацапами и создали провокационный фэйк.
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01.12.2020 22:40 Ответить
просто логично подумать - депутатам сельсовета нехер делать, только петь венгерские гимны и выкладывать видео в интернет. Вот зачем реальному сельскому дядьке такой геморой?
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01.12.2020 22:58 Ответить
За окрему плату.
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01.12.2020 23:02 Ответить
І звісно серед ОБСЄ переважаюча кількість кадрових військових РФ
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01.12.2020 22:41 Ответить
Все больше убеждаюсь какое дерьмо сейчас рулит в Венгрии. От этих скотов Украине чуть меньше вреда, чем от Мокшании. Хотя в историческом плане это одни и те жеупыри болотные
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01.12.2020 22:41 Ответить
Кулеба, ты язык из зеленой жопы собираешься доставать...?
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01.12.2020 22:43 Ответить
Він у нього в заду Сійярто, як свідчать його спічі останніми місяцями...
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01.12.2020 22:45 Ответить
кулебе не разрешает завхоз .
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01.12.2020 22:47 Ответить
Коли угорщина почне співати гімн України,тоді сіярта зможе щось казати а поки що пнх.
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01.12.2020 22:43 Ответить
А блазні ще хочуть оновити Угоду про асоціацію з ЄС за таких обставин...

Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования "оскорбления в адрес венгерской общины" - Цензор.НЕТ 9089
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01.12.2020 22:44 Ответить
СБУ уже отправило депутатов венгерской общины куда нужно за коллаборационизм?
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01.12.2020 22:46 Ответить
сіярто разом зі своїм фюрером - дегенерати. Можете це вважати офіційним аскарблєнієм.
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01.12.2020 22:50 Ответить
В даному випадку - нам своє робить! Як можна довше ігнорувати цих пришелепкуватих ******** і тупо спростовувати всі їхні висєри в стилі "сам дурак", одночасно посилюючи присутність нацгвардії та ЗС на Закарпатті. Всі провокації, накшталт пєнія вєнхєрского гімна в стінах державної установи, розслідувати за статею " посягання на державний суверенітет та територіальну цілісність".
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01.12.2020 22:51 Ответить
Сами мадьяры считают, что их древние предки - это гунны с их вождями Бендегузом и Аттилой. Имя Аттила очень распространено у мадьяр. Но арабские и персидские историки в средние века назвали мадьяр "башкиртами", то есть башкирами. По любому пришельцы из Азии
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01.12.2020 22:52 Ответить
Їх близькі родичі по крові, ханти і мансі.
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01.12.2020 23:05 Ответить
По языку - да, родичи. Но самоназвание венгров восходит к башкирскому слову "медьер", так называлась часть башкир. И в Европу венгры пришли на конях, как кочевники. Для финно-угорских народов не было характерно кочевать на конях. Видимо, угры смешались с башкирами
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01.12.2020 23:12 Ответить
Так воно й є.
В поході на захід брали участь багато племен, включаючи тюрків: башкир та булгар, але ядром був саме уральський етнос - угри. Мадьярами (угорцями, hungar, ungar) вони стали піздніше, саме в Європі, проживши декілька поколінь без зв'язку з первинним древом.
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02.12.2020 01:05 Ответить
Как это Сийярто уже достал, чмо мадьярское.
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01.12.2020 22:55 Ответить
Як же дістали ці довбані цигани!
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01.12.2020 23:10 Ответить
У кожної провокації є ціль. Ніяка мадярія жодного сантиметра території України не отримає - їм не дадуть ні НАТО ні ЕС, навіть якщо всі там будуть за. Значить ціль інша.
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01.12.2020 23:11 Ответить
Ціль одна-напхати в кармани побільше грошей,які кацапи дають за провокації.
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01.12.2020 23:54 Ответить
цель - реализация кремлевской стратегии управляемого конфликта
с последующей миротворческой миссией
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01.12.2020 23:58 Ответить
Думаю, у НАТО с мадярами больше гембеля, чем пользы, а сийярто тем временем, пиариится перед мадярами, как защитник от внешней угрозы, плюс его подкармливает бес путлер, скорее он искусственно создает напряжерие, так он на слуху.
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01.12.2020 23:35 Ответить
У нас что,режиссеров мало? Ну снимите ролик где какой-то нацик-мадьяр угрожает жителям Винницкой области например. И выложите в инет. Пусть наслаждаются.
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01.12.2020 23:53 Ответить
Такие ролики от от партии нилашистов-******** вообще-то есть. Только на венгерском. Жители Винницкой области не поймут)
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02.12.2020 00:04 Ответить
палата номер 6
в смысле кремлевская
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01.12.2020 23:56 Ответить
Судя по событиям в Крыму и на востоке страны , в первую очередь должны быть полностью заменены все руководители ( с заместителям ) ВСЕХ силовых структур - немедленно.
Весь руководящий состав должен быть из других областей - там такой гадюшник , что ни один год прийдется распутывать и полная переаттестация "нижнего звена" .
Это появилось не на пустом месте и все прекрасно знают , кто и чем та "дышит" .
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02.12.2020 00:08 Ответить
Закрийте генконсульство ******* в Закарпатті поки не пізно!
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02.12.2020 01:01 Ответить
******* давно пора ставить на место !!!!!! Военную бригаду на границу !!!
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02.12.2020 01:25 Ответить
Ну й і нагородив Бог Україну сусідами. Не хватало щоб і румуни ще "закіпішували" за Буковину.
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02.12.2020 06:23 Ответить
Очередное осенне зимнее обострение шизофрении. Скорее всего получили свежую порцию бабла от кремлядской своры.
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02.12.2020 07:22 Ответить
А НА ГЕЙ-ВЕЧЕРИНКУ В БЕЛЬГИЮ! СЛАБО, ПРИГЛАСИТЬ ОБСЕ, ИЛИ ПОКА СТЕСНЯЮТСЯ?!
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02.12.2020 07:30 Ответить
Такие высказывания мадьяра еще раз подтверждают, что он сосёт из двух сисек, или писек. Пора дяде Сэму приструнить этого зарвавшегося чмошника.
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02.12.2020 08:30 Ответить
И когда же эти потомки бродячих цыган угомоняться? Зря их праотцов и прабабок Святослав через Киевские земли пропустил. Такую мадьярскую свинью потомкам подложил. А догнали бы их монголы, и как говориться, - нет мадьяров нет проблемы.
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02.12.2020 09:30 Ответить
Реформа децентрализации нужна, но также необходимо было предусмотреть "предохранители" в самом Законе децентрализации.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
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02.12.2020 13:59 Ответить
 
 