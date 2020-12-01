Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования "оскорбления в адрес венгерской общины"

На встрече с членами НАТО 1 декабря Венгрия поставила вопрос действий украинских правоохранителей и властей в отношении закарпатских венгров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Перший.com.ua.

После заседания НАТО министр внешней экономики Петер Сийярто провел телефонный разговор с Гентом Какаем, заместителем министра иностранных дел Албании, который также возглавляет ОБСЕ: "Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине поехала на Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины. Коллега министра иностранных дел также принял меры, поэтому наблюдатели будут проинформированы о том, что произошло вчера, и свяжутся с представителями венгров Закарпатья".

По данным издания, представители ОБСЕ прибудут на Закарпатье 2 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье, - МИД

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.

В связи с прошедшими обысками правительство Венгрии выразило протест в МИД Украины, а в Будапеште вызвали посла Украины. Глава ведомства Петер Сийярто также заявил, что планирует поднять вопрос об обысках на Закарпатье на встрече министров иностранных дел стран НАТО во вторник.

Также читайте: Глава Закарпатской ОГА Петров призвал СБУ провести брифинг по обыскам в венгерском фонде, чтобы не было "политических инсинуаций"