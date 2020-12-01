Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах, - генпрокурор Барр
Министерство юстиции США пока что не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования, заявил во вторник генпрокурор страны Уильям Барр.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом американский генпрокурор заявил в интервью агентству Associated Press.
"На сегодняшний день, мы не обнаружили случаев мошенничества в тех масштабах, которые могли бы привести к изменению результата выборов", - сказал Барр.
Он пояснил, что прокуроры и сотрудники ФБР по-прежнему проверяют жалобы и информацию, которая поступает относительно случаев возможного мошенничества на выборах.
Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишивших его победы.
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Странно все это...
Как там ваш плешивый сморчок? С альцгеймером борется?))) копыто тянет?))
Менше російських блогерів дивіться.
Наконец то я Роза с тобой!
А она ему финкой каленою, в грудь ударила, за упокой!
У вас там явные проблемы с собственным сознанием и с наличием элементарной цивилизованности. Если, конечно, это не ольгинские уроды тут всё контролируют...
Я писала про те саме. Теж коректно.
Тепер - ворог номер 1 для дуже багатьох форумчан.
Таке враження, що українці з Канади винні у всіх бідах України ...
Кидаються на прапорець, як скажені пси.
Скільки довелося вичитати помий на нашу адресу.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_· 6 ч
Ахаха, ахаха, ахаха.
Трамп собрал с наивных лохов 150 миллионов баксов на оспаривание выборов.
При этом мелким шрифтом в запросах было сказано, что 75% перечисленных средств идет в новый фонд Трампа, откуда он может тратить деньги на что угодно
в каком ноябре? - иногда на календарик смотрим...
Башни Кремля начали сносить Путина?
Странные вещи происходят в Кремле последний месяц. И основное - кто-то пытается переформатировать всю охрану Путина, но не только это. Сначала пошли слухи о болезни начальника - Паркинсон и все такое. Затем о «долгой и продолжительной болезни», которая влияет на принятие решений.
5 ноября, вдруг в думу вносят поправки в закон «О гарантиях президенту, прекратившему свои полномочия» дающие ему полный иммунитет и неприкосновенность.
24 ноября сетевое издание «Проект» публикует разоблачительный материал о главном охраннике Путина - Викторе Золотове - руководителе Росгвардии. Фактически из материала следует что бизнес тамбовской ОПГ в Санкт-Петербурге перешёл в собственность Золотова и управляется его подругой Диной Цилевич, которая растит сына с отчеством Викторович, но отец его неизвестен.
25 ноября, тот же «Проект», публикует расследование уже об отношениях Путина с некой, Светланой Кривоногих.
Девушка жившая в конце 90-х в питерской коммуналке, по словам соседей, начала встречаться с чиновником из мэрии. Затем она вдруг стала собственницей элитного жилья в Москве, Сочи и Питере на миллиарды рублей. Сейчас Светлана владеет долей в банке «Россия», который называют личным кошельком Путина. Ей принадлежат горнолыжный курорт, коммерческая недвижимость в самых дорогих локациях. Часть ее покупалась на займы известного виолончелиста Ролдугина.
В 2003 году у Кривоногих родилась дочь, отец которой неизвестен, но отчество она носит Владимировна.
На днях «Собеседник» опубликовал расследование о том, что яхта Кривоногих плавает с эскортом от ВМФ РФ, в виде новейшего противодиверсионного катера и боевой группой флотского спецназа вооруженной до зубов.
В общем 20 лет эта информация не выходила наружу, а теперь вдруг поперло. Что-то происходит.
Будем посмотреть.
https://www.facebook.com/100003673654613/posts/2438207729644992/ Сергей Боженко
ЗМІ завжди все перекручують.