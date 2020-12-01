За три месяца на Донбассе двое гражданских погибли и 22 получили ранения в результате инцидентов, связанных с минами, - Миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ ООН) не зафиксировала жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, также не зафиксированы повреждения гражданских объектов, за исключением гражданского жилья, которое миссия не документирует.

"Похвальное сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить введением усиленного режима прекращения огня, принятого Трехсторонней контактной группой в Минске, который вступил в силу с 27 июля", - говорится в обновленной информации ММПЧУ о ситуации в сфере прав человека в Украине, опубликованной во вторник.

Однако были зафиксированы жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами и обращением с взрывоопасными пережитками войны.

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"С 1 августа по 31 октября ММПЧУ зафиксировала 24 такие жертвы: двое убитых (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, четыре мальчика и две женщины). Девять из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, а 15 - на территории, подконтрольной вооруженным группам", - отмечается в докладе.

В ММПЧУ указали на то, что трудности, с которыми сталкивается пострадавшее от конфликта население на Востоке Украины, как и ранее, осложняются из-за Covid-19, в частности из-за ограничений свободы передвижения в зоне конфликта и через линию соприкосновения. В течение отчетного периода только два контрольных пункта выезда-выезда (КПВВ) были частично функционирующими: в Станице Луганской (Луганская область) и в Новотроицком (Донецкая область).

"Количество переходов через КПВВ в обоих направлениях уменьшилось со среднемесячного 1 млн в январе и феврале 2020 года до 81 тыс. в августе 2020 года и 86 тыс. в сентябре 2020 года. Из-за закрытия КПВВ в Станице Луганской во второй половине октября общее количество переходов сократилось до 21 300", - проинформировали в ММПЧУ.

В Миссии отметили, что такое существенное сокращение фактически препятствует доступу уже уязвимых категорий населения к образованию, семье, трудоустройству и пенсиям, и сказывается на реализации не только права на свободу передвижения, но и прав на семейную жизнь, образование, труд, здравоохранение и социальную защиту.

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Обновленная информация касается ключевых изменений в ситуации в области прав человека в Украине, в частности на территории, контролируемой вооруженными группами, а также в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина, временно оккупированными Российской Федерацией. Информация касается периода с 1 августа по 31 октября 2020 года.