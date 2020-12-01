В рамках существующих законов нет оснований для увольнения Сытника с должности главы НАБУ, - Разумков
На данный момент нет процедуры отстранения главы Бюро, кроме перечня оснований, прописанного в законе о НАБУ, потому Сытник остается в своей должности
Об этом шла речь во время интервью спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова в эфире "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Нет процедуры его отстранения. Указ, который был издан и признан неконституционным, свою функцию выполнил, он назначил Сытника в должность. Сегодня даже после решения КС это не является основанием для его увольнения, так как в законе о НАБУ четко выписан перечень оснований, которые являются таковыми для увольнения главы такой структуры", - заявил Разумкова в ответ на вопрос о том, имеет ли право Сытник работать в должности главы НАБУ.
Глава парламента добавил, что если исходить с правовой точки зрения, то на сегодняшний момент Артем Сытник продолжает исполнять свои функции.
Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.
Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.
На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.
Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
В ответ в Офисе Президента заявили, что заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента Украины Зеленского.
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Как же мешают всем НАБУ и Сытник...
А сколько дел НАБУ дошли до суда и получили приговор за 7 последних лет ?!
Токо не рассказывайте сказочку , мол не было специального суда ... А кто мешал Порошенку этот суд создать и проголосовать .
Замечу токо , шо против этого суда голосовало больше всего даже не из Жопы , а из БПП .
А вот демоппозиция к Пете : "Батькивщина", "Самопомочь" , "Радикалы Ляшка" голосовали обомя руками за . Как ввпрочем и НФ дал токо один голос проти .
А в БПП проти антикоррупционного суда голосовали почти 48 мандатов .
Да и растянул процесс создание такого суда именно Петя и его депутаты .
Да и вообще вся просранная т.н. "судебная РЫГформа" это всё Пепина работа .
Потому шо ему не нужны были доброчестчестные судьи , а он с радостью пользовался услугами судей заведомо известных коррупционеров через разные дела , заведенные на них ручными силовиками .
Порошенко вёл ся 6 лет на Банковой как типичны правитель византийского типа . И методы управления были чисто византийскими . Лишь гасла и антураж был "проевропейский" .
Поэтому терь жрёт сам , что породил и что не захотел модернизировать на реально европейский лад .
Ему предлагали ввести выборных судей хотя бы на первичке . Но зачем византийщику судьи , которые ориентируются не на правителя , а на народ , который их выбрал ?!
Реформа суда - это ключ к ликвидации коррупии на корню и Петя её просрал .
А НАБУ , Сытник -- это декор и антураж . Симмуляторы борьбы с коррупцией ... И эмуляторы избирательного правосудия под заказ .
лучше молчи или порви свой диплом. правоведа.