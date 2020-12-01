В рамках существующих законов нет оснований для увольнения Сытника с должности главы НАБУ, - Разумков

На данный момент нет процедуры отстранения главы Бюро, кроме перечня оснований, прописанного в законе о НАБУ, потому Сытник остается в своей должности

Об этом шла речь во время интервью спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова в эфире "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет процедуры его отстранения. Указ, который был издан и признан неконституционным, свою функцию выполнил, он назначил Сытника в должность. Сегодня даже после решения КС это не является основанием для его увольнения, так как в законе о НАБУ четко выписан перечень оснований, которые являются таковыми для увольнения главы такой структуры", - заявил Разумкова в ответ на вопрос о том, имеет ли право Сытник работать в должности главы НАБУ.

Глава парламента добавил, что если исходить с правовой точки зрения, то на сегодняшний момент Артем Сытник продолжает исполнять свои функции.

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Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

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В ответ в Офисе Президента заявили, что заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента Украины Зеленского.