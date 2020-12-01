РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10765 посетителей онлайн
Новости
5 122 32

Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия

Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия

Комиссия департамента здравоохранения Львовской ОГА обнародовала предварительные выводы относительно смерти двух находившихся на ИВЛ пациентов больнице в Жовкве при отключении электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники на дежурстве предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", - рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Читайте на Цензор.НЕТ: Два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электричества в больнице на Львовщине, - полиция

На владельца больницы - Жовковский райсовет - подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.

"Работа департамента на этом не закончится. Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, были ли эти случаи смерти связаны с отключением энергии", - отметил председатель комиссии Андрей Голдун.

Также на Цензор.НЕТ: Замглавы ОП Тимошенко о трагедии в реанимации на Львовщине: Это недопустимо. Будем разбираться и делать кадровые выводы

Напомним, 27 ноября в больнице г. Жовква скончались двое пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. В больнице на 2 часа отключали электричество, и пациенты умерли от дыхательной недостаточности. Полиция открыла уголовное производство.

Министр здравоохранения Максим Степанов поручил провести по всей стране проверку оборудования.

Автор: 

больница (1436) Комиссия (147) смерть (9212) электроэнергия (772) Львовская область (2895)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия - Цензор.НЕТ 1550
показать весь комментарий
01.12.2020 23:29
+6
Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия - Цензор.НЕТ 2727
показать весь комментарий
01.12.2020 23:30
+6
А причина отключения то в чем? Кому там обленерго суркису принадлежит? Не он случайно должен обеспечивать бесперебойную подачу електроэнергии, а в больничке той электрик хоть есть дежурный? Сильно сомневаюсь про наличие дежурного электрика в ЦРБ, произошло то все вечером, вообще то толи инфу у нас так подают толи все через жопу делается, провели расследование так огласите результаты, расследование это когда во столько то отключилось электричество, такие то причины, тому то и туда то позвонили то и то делали, а не вот это ваше провели расследование и наказали администрацию, я откуда знаю мож у вас уже электрики из больниц поувольнялись а суровая реальность показала что реанимационная бригада без электрика дяди Пети могут только смерти констатировать
показать весь комментарий
01.12.2020 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где там скулеж ЗеПлесени о том, как он любит людей и что за людей он готов весь асфальт мира отдать?
показать весь комментарий
01.12.2020 23:13 Ответить
Все таки проще простого виновных найти и привлечь к ответственности.
показать весь комментарий
01.12.2020 23:14 Ответить
ЗеМародер уже записал очередной веселый видосик?
показать весь комментарий
01.12.2020 23:14 Ответить
Это называется служебная халатность со стороны работников больницы повлекшие смерти пациентов
показать весь комментарий
01.12.2020 23:15 Ответить
Сколько можно было ИВЛ купить хотя бы на 5% от 60 ярдов ковидного фонда?
показать весь комментарий
01.12.2020 23:17 Ответить
Мозги себе купи вначале.
показать весь комментарий
01.12.2020 23:27 Ответить
Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия - Цензор.НЕТ 1550
показать весь комментарий
01.12.2020 23:29 Ответить
Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия - Цензор.НЕТ 2727
показать весь комментарий
01.12.2020 23:30 Ответить
Резервне живлення це що, генератор?
показать весь комментарий
01.12.2020 23:37 Ответить
Казали в теленовинах, що у тій лікарні є генератор (мабуть, бензиновий) але ніхто його не запустив у роботу. Це відношення до своїх обов'язків декількох людей (головний лікар, електрик чи технік). Ніхто з цих людей не вважає, що частина відповідальністі за роботу генератора лежить саме на ньому. Головний (чи хто там) відповідає за те, щоб генератор мав необхідні підключення (заказати кабелі, вимикачі, бензин), а електрик відповідає за те, щоб виконати підключення, а також знати інструкцію з експлуатації генератора. Кожен думає, що то не його відповідальніть, а когось іншого. Спихотехніка. Настав день розплати.
показать весь комментарий
02.12.2020 00:23 Ответить
Біля мого будинку є торгівельна фірма, так там коли зникає напруга в мережі, то автоматично запускається такий генератор і чути як він гуде.
показать весь комментарий
02.12.2020 08:14 Ответить
Автоматичний запуск електрогенератора можливий, якщо цей генератор має вбудовані єлектростартер + акумулятор. Це більш дорогі моделі. Потрібно також реле, яке буде спрацьовувати при падінні напруги у мережі 220 В і замикати контакти, що подають напругу від акумулятора до електростартера. Також потрібне ще одне реле, яке підключає споживачів не відразу, а через 2-3 хвилини після запуску бензинового двигуна, коли він досягне стабільної роботи.
Автоматика не вирішує головної проблеми - хтось має її замовити і хтось має за нею слідкувати. Слідкувати треба також за рівнем масла, бензину і напругою акумулятора.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:40 Ответить
У Латвії страхові компанії відмовляються страхувати рибоводні установки з замкнутим циклом водопостачання, якщо вони не мають резервного генератора, що вмикається АВТОМАТИЧНО при відсутності напруги в електромережі.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:35 Ответить
Дивись мій комент вище.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:41 Ответить
А причина отключения то в чем? Кому там обленерго суркису принадлежит? Не он случайно должен обеспечивать бесперебойную подачу електроэнергии, а в больничке той электрик хоть есть дежурный? Сильно сомневаюсь про наличие дежурного электрика в ЦРБ, произошло то все вечером, вообще то толи инфу у нас так подают толи все через жопу делается, провели расследование так огласите результаты, расследование это когда во столько то отключилось электричество, такие то причины, тому то и туда то позвонили то и то делали, а не вот это ваше провели расследование и наказали администрацию, я откуда знаю мож у вас уже электрики из больниц поувольнялись а суровая реальность показала что реанимационная бригада без электрика дяди Пети могут только смерти констатировать
показать весь комментарий
01.12.2020 23:44 Ответить
Електрики не було 2год 10хв. Про все уже писали. В них був аварійний генератор, тільки стояв в гаражі не підключений, бо не вважали за потрібне.
показать весь комментарий
01.12.2020 23:59 Ответить
Про что все писали что электричества два часа небыло? Причина отключения раз, кто куда и во сколько доложил два, кто должен подключать генератор в случае аварии? Уж точно не медработники это три? Как по вашему отключение электричества в реанимации это черезвычайная ситуация? Почему не вызвали МЧС которые подключили бы временно свой генератор за 15 я думаю минут? Про это писали или я пропустил, там ответственный медик прощелкал но сейчас медиков наказывать нельзя во избежание недовольств чтоб последние неразбежались так что спишут на завхоза хотя и его вина наверное есть
показать весь комментарий
02.12.2020 00:12 Ответить
Почему не вызвали МЧС которые подключили бы временно свой генератор за 15 я думаю минут?Смерть пацієнтів через відключення електрики: медики спрацювали правильно, а адміністрація - ні, - комісія - Цензор.НЕТ 930
показать весь комментарий
02.12.2020 08:39 Ответить
ВИ ПРАВІ,НЕ ТАМ ШУКАЮТЬ,ЛІКАР ЛІКУЄ, СУРКІС ПРОДАЄ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, КОЖЕН ВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЮ СПРАВУ.
показать весь комментарий
02.12.2020 03:25 Ответить
То есть виноват НИКТО! Родственники погибших ,за жизнь ваших родных Чиновник в управлении больницы , не ответит так как ему важнее было думать только о себе? Если Вам ваши родители не чего не стоят, то пойдите и поблагодарите чинушу. Пусть продолжают в том же духе...
показать весь комментарий
01.12.2020 23:46 Ответить
О чём вы все спорите, какой генератор? В комплекте каждого аппарата ШВЛ входит аккумулятор. Он находится в середине аппарата и автоматически подзаряжается. Но если аккумулятор старый, он теряет емкость и ШВЛ от него работать не может. Проверка аккумулятора прямая обязанность штатного медтехника или инженера метролога. Вот они и есть ответственные за произошедшее. Ну а генератор это само собой провтык.
показать весь комментарий
02.12.2020 00:35 Ответить
акумулятор розрахований не на години автономної робот а на час підключення до генератора
показать весь комментарий
02.12.2020 08:43 Ответить
У паспорті пишуть про 1-2 години безперервної роботи від акумулятора. Будь-який генератор за цей час можна підключити.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:52 Ответить
З акумуляторами стара , як світ історія. У 80 роках, гроза,вирубило електрику. Є резервні безтіньові , пересувні лампи, Посажені акумулятори, працювали з керосиновими лампами. А шо було робити.Зробили.
показать весь комментарий
02.12.2020 09:33 Ответить
С случае подачи кислорода от концентратора, при обесточивании, кислородоподача прекращается.. Закупка концентраторов - тупиковый путь, т.к. необходима централизованная система подачи кислорода от криоцилиндра, или, на крайний случай, от кислородной рампы (закольцованных 5 или 10 баллонов).
показать весь комментарий
02.12.2020 09:46 Ответить
чушь пишите, все больницы по протоколу должны иметь резервные автономные источники энергообеспечения, а приборы поддерживающие жизнение функции организма человека еще и отдельные бесперебойники (как минимум на 30 минут работы)!
показать весь комментарий
02.12.2020 12:03 Ответить
чушевый грамотей, уясни плотнейшим образом - концентраторы предназначены для форсмажорных обстоятельств (напр., катастрофы), когда разворачиваются мобильные госпитали. Стационары в цивилизованных странах запитаны сжатым кислородом. И на умняк не падай, когда не в теме.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:09 Ответить
Это не тупиковый путь у каждого способа обеспечения есть плюсы и минусы. Мало кто даже из врачей знает о том, что Украина присоединилась к Европейским нормам и правилам обеспечения кислородом. Так вот там прописано тройное дублирование систем: газ из баллонов, газ из криоцилиндра и газ из адсорбера, он же концентратор кислорода в разных модификациях.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:57 Ответить
Все ли госпитали Украины обеспечены надежной электросистемой, способной выдержать (в ICU, в частности) , например, нагрузку 6 концентраторов, по киловатту каждый? При срабатывании защиты от перегрузки включение концентратора произойдет через 3-5 мин по возобновлении электроподачи. Вопрос - сколько времени тяжелой гипоксемии выдержат кислородозависимые пациенты?
показать весь комментарий
02.12.2020 16:25 Ответить
находящиеся на ИВЛ..
показать весь комментарий
02.12.2020 16:27 Ответить
Взагалі то лікарні є об'єктами 1 категорії по надійности електропостачання, всі вони при совдепії будувались з двома незалежними джерелами живлення Простіше кажучи, до щитової підходять два кабелі від різних трансформаторів, що підключені до різних високовольтних ліній. Але все те господарство не ремонтувалося на протязі десятиріч.Ніякої чергової служби персоналу немає Я не здивувався б якщо електрик там по сумісництву, або на пів ставки. Не кажучи щоб тримати бригаду електриків. Матеріального забезпечення ніякого - бо грошей нема.Підключити окремо реанімацію коли десь стоїть на складі генератор то не таке просте діло.Не підключите ви його переносками. Він повинен бути підключений до окремого резервного кабеля що йде до реанімації Якщо немає автоматичного підключення при відсутності основного живлення (до речі система не така вже й дорога - приблизно з тисячу гривень) то потрібно тримати чергового щоб запускав той генератор. Я до чого веду, Це не тільки і скільки недоробки адмістрації конкретної лікарні як результат багаторічного недофінансування всієї системи МОЗ. Практично в будь якій лікарні міг би статись подібний випадок.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:19 Ответить
 
 