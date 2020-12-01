Смерть пациентов от отключения электричества: медики сработали правильно, а администрация - нет, - комиссия
Комиссия департамента здравоохранения Львовской ОГА обнародовала предварительные выводы относительно смерти двух находившихся на ИВЛ пациентов больнице в Жовкве при отключении электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники на дежурстве предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", - рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.
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На владельца больницы - Жовковский райсовет - подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.
"Работа департамента на этом не закончится. Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, были ли эти случаи смерти связаны с отключением энергии", - отметил председатель комиссии Андрей Голдун.
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Напомним, 27 ноября в больнице г. Жовква скончались двое пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. В больнице на 2 часа отключали электричество, и пациенты умерли от дыхательной недостаточности. Полиция открыла уголовное производство.
Министр здравоохранения Максим Степанов поручил провести по всей стране проверку оборудования.
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