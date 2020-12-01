За годы оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений, - исследование КрымSOS

За 6,5 лет российской оккупации 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений в Крыму. О судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего не известно.

Такие данные озвучила общественная организация КрымSOS во время презентации второго исследования, посвященного 15 жертвам насильственных исчезновений в оккупированном Россией Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Исследование подготовлено на основе информации родственников и адвокатов пропавших, прямых и косвенных свидетелей этих преступлений, украинских правоохранительных органов, а также данных из открытых источников.

По данным исследования, в 11 из 15 упомянутых случаев есть доказательства причастности государственных органов РФ или подконтрольных ей формирований к насильственным исчезновениям. Речь идет о Валерии Ващуке, Иване Бондарце, Василии Черныше, Тимуре Шаймарданове, Сейране Зинединове, Исляме Джеппарове, Джевдете Ислямове, Федоре Костенко, Мухтаре Арисланове, Арсене Алиеве, Эрвине Ибрагимове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму, - Кулеба

Кроме того, исследование говорит об обстоятельствах, свидетельствующих, что эти 11 случаев подпадают под определение преступления против человечности, которое является частью широкомасштабных или систематических нападений на проукраинских активистов и крымских татар или их родственников.

В четырех случаях насильственных исчезновений на данный момент нет прямых доказательств участия государственных органов РФ или подконтрольных им групп. Речь идет о Эскендере Ибраимове, Эскендере Апселямове, Руслане Ганиеве, Арлене Терехове.

15 жертв насильственных исчезновений - это проукраинские и крымскотатарские активисты или родственники одного из них. Де-факто крымская власть оказывает давление на представителей данных групп, поскольку они воспринимаются ими как явные или скрытые оппоненты оккупации Крыма. Такое мнение высказали организаторы события.

Россия не является государством-участником Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений и Римского статута Международного уголовного суда, однако на нее как на государство-оккупанта Крыма распространяется запрет на насильственные исчезновения. Также у РФ есть обязательства соблюдать права жителей Крыма, вытекающие из международного права, в частности, права человека на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного обращения, права на свободу и личную неприкосновенность, права на уважение частной жизни, права на эффективные средства защиты.

Также читайте: Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных производств по фактам исчезновения 18 человек после оккупации полуострова