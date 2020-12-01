За годы оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений, - исследование КрымSOS
За 6,5 лет российской оккупации 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений в Крыму. О судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего не известно.
Такие данные озвучила общественная организация КрымSOS во время презентации второго исследования, посвященного 15 жертвам насильственных исчезновений в оккупированном Россией Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
Исследование подготовлено на основе информации родственников и адвокатов пропавших, прямых и косвенных свидетелей этих преступлений, украинских правоохранительных органов, а также данных из открытых источников.
По данным исследования, в 11 из 15 упомянутых случаев есть доказательства причастности государственных органов РФ или подконтрольных ей формирований к насильственным исчезновениям. Речь идет о Валерии Ващуке, Иване Бондарце, Василии Черныше, Тимуре Шаймарданове, Сейране Зинединове, Исляме Джеппарове, Джевдете Ислямове, Федоре Костенко, Мухтаре Арисланове, Арсене Алиеве, Эрвине Ибрагимове.
Кроме того, исследование говорит об обстоятельствах, свидетельствующих, что эти 11 случаев подпадают под определение преступления против человечности, которое является частью широкомасштабных или систематических нападений на проукраинских активистов и крымских татар или их родственников.
В четырех случаях насильственных исчезновений на данный момент нет прямых доказательств участия государственных органов РФ или подконтрольных им групп. Речь идет о Эскендере Ибраимове, Эскендере Апселямове, Руслане Ганиеве, Арлене Терехове.
15 жертв насильственных исчезновений - это проукраинские и крымскотатарские активисты или родственники одного из них. Де-факто крымская власть оказывает давление на представителей данных групп, поскольку они воспринимаются ими как явные или скрытые оппоненты оккупации Крыма. Такое мнение высказали организаторы события.
Россия не является государством-участником Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений и Римского статута Международного уголовного суда, однако на нее как на государство-оккупанта Крыма распространяется запрет на насильственные исчезновения. Также у РФ есть обязательства соблюдать права жителей Крыма, вытекающие из международного права, в частности, права человека на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного обращения, права на свободу и личную неприкосновенность, права на уважение частной жизни, права на эффективные средства защиты.
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