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Действия команды Зеленского помогли НАБУ заставить Микитася сдать коррупционеров Татарова, Мойсака и Дубоноса, - Бутусов

Действия команды Зеленского помогли НАБУ заставить Микитася сдать коррупционеров Татарова, Мойсака и Дубоноса, - Бутусов

Застройщик Максим Микитась дал показания о том, как замглавы Офиса Президента Олег Татаров подкупил эксперта МВД Константина Дубоноса для фальсификации уголовного дела.

Об этом говорится в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Эта история потрясает! Впервые в истории Украины слаженная работа антикоррупционных органов заставила одного из крупных бизнесменов Максима Микитася, обвиненного в коррупции, идти на сделку со следствием и сдавать всех, кому он давал взятки, всех, кто помогал ему нарушать закон. Раньше такое мы только смотрели в голливудских фильмах", - отметил он.

Бутусов напомнил, что в 2018 году журналисты сняли сюжет о том, что командующий Нацгвардией генерал-полковник Юрий Аллеров подписал в 2016-2017 годах договор с компанией "Укрбуд", которая обменяла квартиры в элитном доме на Печерске на квартиры на улице Бориспольской на окраине Киева. Тогда НАБУ открыло дело. Расследование не имело большого резонанса, потому что улики против Аллерова и Микитася были слабыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о новом подозрении экс-нардепу Микитасю в деле о завладении квартирами Нацгвардии

"Микитась был близок к команде Петра Порошенко, и после смены власти команда Зеленского вполне логично решила превратить это дело в показательный процесс над "бывшими". И поначалу казалось, что так и произойдет, честно, по закону. На пресс-конференции в октября 2019 года президент Владимир Зеленский сказал так: "Кто такой "бывший" г-н Микитась? Мы знаем, что очень много проблем, криминальных дел связаны с этим человеком".

Тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан проявил большой личный интерес к делу. И вскоре работа "Укрбуда" была остановлена, активы компании стали переходить из рук в руки, а адвокатом подельника Микитася - директора компании Олега Майбороды - стал… Олег Татаров. Личный адвокат друга и партнера Богдана - Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации Януковича", - пишет журналист.

Он указывает, что таким образом "люди из команды Зеленского на словах боролись с людьми Порошенко", а на деле - "начали их защищать, и, разумеется, "обилечивать". Например, изначально судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал Микитасю меру пресечения - с правом выхода под залог за 5,5 млн грн. Это возмутило Зеленского, и апелляционная палата ВАКС увеличила залог до 80 миллионов. Микитася взяли под стражу.

"Тем временем активы "Укрбуда" разобрали на части, и власти поменяли отношение к делу. И глава ОП Богдан позвонил в НАБУ и просил принять бизнесмена. С Микитасем провели беседу, но поскольку никого сдавать он не собирался, общение закончилось ничем", - сообщает Бутусов.

Также читайте: Дело о квартирах для Нацгвардии: Микитась сотрудничает со следствием и дружит со "слугами народа", чтобы смягчить свой приговор, - Бутусов

Детективы НАБУ начали очень жестко контролировать перемещения Микитася. Обнаружили, что он нарушает условия пребывания под залогом. Это дало основания снова арестовать застройщика и увеличить залог до 100 млн. грн.

"Этих денег у Микитася уже не было. Многочисленные "друзья" и адвокаты "выжали" его полностью, он потерял многие активы и "живые" деньги. И в результате бизнесмену пришлось сесть под стражу на период следствия.

В августе 2020-го адвокат по делу "Укрбуда" и адвокат Портнова Олег Татаров был назначен заместителем главы Офиса Президента по вопросам правоохранительных органов. Но поскольку Микитась уже не имел никаких средств, Татаров не проявлял к судьбе "укрбудовца" необходимый интерес.

И как только фигуранты дела поняли, что все их многочисленные связи не способны их защитить от НАБУ, САП и ВАКС, произошел перелом.

Максим Микитась, а также оформлявшие сделку его доверенные лица - оценщицы Елена Солома и Алиса Гринчук, впервые в истории решили пойти на полное сотрудничество со следствием по коррупционному делу на условиях НАБУ и САП", - сообщил Бутусов.

Читайте также: Офис Президента с Зеленским во главе защищают Татарова от ответственности, - Бутусов

По его данным, Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 миллиона гривен плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 миллионов, а также передать государству активы на 750 миллионов гривен в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание - но срок все равно получит.

Застройщик и оценщицы дали полные показания обо всех обстоятельствах дела, разоблачив Аллерова и всех, кто пытался в его интересах сфальсифицировать уголовное дело.

"Микитась назвал большое количество людей, но самым сенсационным является факт, что застройщик обвинил в коррупции замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Якобы именно Олег Татаров получил от Микитася крупную сумму денег для передачи взятки… судье Высшего антикоррупционного суда Мойсаку - да, тому самому, который выдвинул такой небольшой залог в октябре 2019 года. Якобы именно Татаров передал взятку замглавы экспертного центра МВД Дубоносу за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в мизерные семь миллионов гривен. В обмен за решение Дубонос получил в собственность объект недвижимости. В переписке, которая попала в руки следствия, Татаров поторапливает экспертизу потому что дело потребовало НАБУ. Свои слова Микитась подтвердил перепиской в телефоне, присланными ему документами", - заявляет журналист.

Читайте: Заявление Татарова против НАБУ - это удар на упреждение со стороны Офиса Президента, - Бутусов

Автор: 

НАБУ (4218) Бутусов Юрий (4347) Аллеров Юрий (104) Микитась Максим (153) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+40
Нормально так роют под Порошенко............................ и неожиданно выходят на себя. Вернее Сытник вышел, теперь понятно почему его травить начали. Успехов тебе, Сытник. Очень хочется надеяться, что ты поумнел.
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02.12.2020 00:26
+20
Она там будет вне зависимости от дела Татарова.
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02.12.2020 00:30
+18
И дальше что? Снова занесут кому нужно и никто не сядет. В Украине такие не сидят.
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02.12.2020 00:17
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Правила форума Совет форумчан
И дальше что? Снова занесут кому нужно и никто не сядет. В Украине такие не сидят.
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02.12.2020 00:17 Ответить
А то , что пусть ЗЕбуины видят , что они , лохи и их имеют вдоль и поперёк
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02.12.2020 00:39 Ответить
Вiка! Мабуть Ви експерт по "хто кого имеет".? Цей пост не дуже лiчить дамi.
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02.12.2020 13:17 Ответить
А далі скажуть, що найбільший корупціонерів у цій країні - Порошенко. А ґЬубочька - чесний і принциповий. І Тартаров, коли стикнувся з Бубачька, перестав бути корупціонером і теж став одразу чесним і принциповим. Одним словом, кожен, в тму числі і деякі шановні журналісти, шукають виправдання, чому підтримали Зєлєнского.
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02.12.2020 07:55 Ответить
В альтернативной зелёной реальности Татаров - честный коррупционер-профессионал...
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02.12.2020 00:20 Ответить
Перед послами G7 не стыдно?
Или Венедиктова выпишет ордер на Татарова, или Байден её выкинет, как когда-то Шокина на свалку.
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02.12.2020 00:20 Ответить
Она там будет вне зависимости от дела Татарова.
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02.12.2020 00:30 Ответить
А на счёт стыда просто 😹😂
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02.12.2020 00:41 Ответить
Нормально так роют под Порошенко............................ и неожиданно выходят на себя. Вернее Сытник вышел, теперь понятно почему его травить начали. Успехов тебе, Сытник. Очень хочется надеяться, что ты поумнел.
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02.12.2020 00:26 Ответить
Хорошо подмечено!
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02.12.2020 00:32 Ответить
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02.12.2020 00:40 Ответить
В стране одичалых папуасов это трудно быть нормальным.
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02.12.2020 05:16 Ответить
Долго смеялсо
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02.12.2020 00:27 Ответить
Теперь у Арестовича новая задача - развенчать этот "миф" ? Ото попал к аферистам консультантом - или який йшов таких й надибав ?
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02.12.2020 02:51 Ответить
Что бы спасти украинцев , над Украиной надо американцам или европейцам взять внешние укрепление .
По другому коррупцию и бардак в Украине не победить
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02.12.2020 00:37 Ответить
Що, другий сезон трагікомедії "Одіяло в клітинку або 2 вкрадених лярда" вийшов?
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02.12.2020 00:38 Ответить
А в чому близкість Микитася до команди Порошенка, пане Бутусов?
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02.12.2020 00:41 Ответить
Видимо оба братьев убивали ))))
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02.12.2020 00:58 Ответить
Микитась с Кличко в тёрках,а Кличко с Порошенко. В принципе по подобной цепочке все с Петей "повязаны")
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02.12.2020 01:01 Ответить
ШтТА!?
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02.12.2020 01:04 Ответить
ЧчеЁ?!
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02.12.2020 01:14 Ответить
Nothing. Which Gary Grant are you?
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02.12.2020 01:29 Ответить
Тебе заняться нечем?
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02.12.2020 03:17 Ответить
F off
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02.12.2020 03:37 Ответить
Только мне это свинарчук-гейтс напоминает?)))
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02.12.2020 00:59 Ответить
Навіть близько нічого подібного немає!
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02.12.2020 01:06 Ответить
Больше хайпа!))
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02.12.2020 12:05 Ответить
.. что посоветуете доктор - совсем не вижу без очков,

в очках наоборот все вижу - но не могу потом заснуть..
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02.12.2020 01:08 Ответить
Так все компании так делают
Более дешевые квартиры меняют для выполнения своих ИНВЕСТИЦИОННЫХ забовязань перед коммуной города. А более дорогие просто продают .
Уточню - строит компания дом в престижном месте. По договору она должна городу 5-10 % жилья ( как договорятсься) с этой площадки за землю . Компания берет дешевые квартиры на окраинах для городской очереди. А квартиры в престижном доме продаёт .
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02.12.2020 01:41 Ответить
Не, там изначально был договор на конкретный дом на Печерске. Это они потом подтасовали.
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02.12.2020 06:09 Ответить
А кто-то ещё и зарабатывает
«Этих денег у Микитася уже не было. Многочисленные "друзья" и адвокаты "выжали" его полностью, он потерял многие активы и "живые" деньги. И в результате бизнесмену пришлось сесть под стражу на период следствия.Источник: https://censor.net/ru/n3234421»
То есть такие процессы в интересах группы людей ради зароботка
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02.12.2020 01:45 Ответить
Олег Татаров был назначен заместителем главы Офиса Президента по вопросам правоохранительных орган .
братом Ермака ?
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02.12.2020 01:47 Ответить
Будете поставлена задача Арестовичу, сделать с коррупционера и взяточника Татарова -,патриота Украины. Главное видосик выпустить как Татаров работал под прикрытием и брал взятки для разоблачение взяточничества и Зедебильное население схавает
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02.12.2020 05:36 Ответить
Все набагато простіше, раптом виявиться що вони разом в той самий час на бойові виходи ходили під Іловайськом.
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02.12.2020 08:38 Ответить
Цензор, исправьте текст: "Это дало основания снова арестовать застройщика и увеличить залог до 100 тыс. грн. Этих денег у Микитася уже не было."

Может, все-таки 100 млн Микитась не наскреб, а не 100 тыс?
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02.12.2020 06:08 Ответить
а какая разница,- пусть теперь кричат, что и этот фейк Бутусов у россиянских прологандистов слямзил, пусть Леша это развенчает , как и операцию с вагнеровцами,,,
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02.12.2020 06:22 Ответить
А это уже интересно!
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02.12.2020 06:21 Ответить
Какой текст, какие слова!
Это лохи должны проверить, что все виновные наказаны и безобразия в системе МВД творились без ведома авакова и его правой руки чеботаря?
Лохи, вас опять имеют!
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02.12.2020 06:23 Ответить
Вполне вероятно что те руки и правые и левые и аваковские и его помощников еще лохматее и страшнее, в своих делах крутятся, но это не значит, что не надо с кого-то начинать. А звездой сияет сейчас именно Ермак со своими замами, помами, эксперДами и прочими братанами...
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02.12.2020 06:32 Ответить
С точностью наоборот.
Главных коррупционеров опять отмазали и всю вину возложили на шестерок.
А этих шестерок у авакова - воз и маленькая тележка.
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02.12.2020 06:54 Ответить
Может опять какой-то "дядя" поможет? - Америка смертную казнь применяет!!!
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02.12.2020 08:10 Ответить
Меня хвалили великое множество раз, и я всегда смущался; я каждый раз чувствовал, что можно было сказать больше. Марк Твен
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02.12.2020 08:11 Ответить
Зелені альфонси лише відібрали нажите корупційним способом.
А для держави знову нічого.
Отакі борці з корупцією. Вирішили її очолити.
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02.12.2020 08:15 Ответить
Як і Порошенко свого часу. Корупційна олігархічна система, проти якої народ виходив на Майдани, нікуди не поділась.
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02.12.2020 09:28 Ответить
При Порошенку не трапилось такого занепаду.
До того ж, всі експерти зазначали що олігархів усунули від влади.
Зараз вони повернулись.
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02.12.2020 09:33 Ответить
Ксеню, знову Ви на вахтi ! Та всi думки за альфонсiв. Не треба переносити статевi проблеми до полiтики.
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02.12.2020 13:23 Ответить
а як назвати особин чоловічої статі, які грабують державу ?
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02.12.2020 13:26 Ответить
Может опять какой-то "дядя" поможет? - Америка смертную казнь применяет!!!
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02.12.2020 08:15 Ответить
Бред ШО он там "сдал" ?
1. Пустой ТРЕП, ни чем не подтвержденный.
2. Переписка в "тилифоне".
Любой адвокат "на расслабоне" развалит эти "дАкАзы"

А вот за "мутки" этого "пЫрсонажа" должны посадить, надолго. попривыкали красть так, словно не рот, а пасть бегемота.
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02.12.2020 08:53 Ответить
Далекий ты валянок от уголовной юриспруденции
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02.12.2020 09:26 Ответить
А це вже текст вироку суду, який вступив в законну силу? Ні, це черговий злив матеріалів кримінального провадження під виглядом сенсаційного інсайду (посилання в статті на джерела відсутні). Це буде використано захистом для уникнення від відповідальності. Поки в Україні таємниця слідства не стане таємницею, а журналісти не перестануть піаритись на недоведених до кінця справах, вироків корупціонерам не буде.
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02.12.2020 08:59 Ответить
всі таємниці слідства нам не розкрили.
будьте спокійні.
та і справа не в сенсаційних репортажах, а в корумпованих суддях.
якщо злочин є - немає жодних обставин , окрім суддів, які б дозволили запобігти покаранню.
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02.12.2020 09:11 Ответить
1. "всі таємниці слідства нам не розкрили" - достатньо одноразового розголошення таємниці слідства, щоб повністю дискредитувати розслідування.
2. "немає жодних обставин, окрім суддів, які б дозволили запобігти покаранню" - є безліч обставин в правових розвинутих державах. Наприклад, грубі порушення під час досудового розслідування, що призводять до визнання доказів недопустимими або порушення права на захист.
І наостанок, "невдобно получилось", коли сайт розміщує статтю автора, у якій є ознаки недостовірної інформації, при цьому не може написати, що "редакція може не розділяти думку автора", бо автор - головний редактор.
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02.12.2020 12:24 Ответить
при коррумпированных судах мы будем узнавать постфактум о всех коррупционерах, которых отловили, доказали их вину, но суд их отпустил, и как при этом обществу поможет ваша тайна следствия?, журналисты это - четвертая власть в стране, где 3 предыдущие прогнили и не выполняют свои функции....
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02.12.2020 09:12 Ответить
Команда пришла с конкретными задачами разграбления страны. И это не только бюджет через "велике крадівництво", таможню, ковидный фонд ... Это ещё и отъем бизнеса, грабить награбленное. И кто же как не "азаровский антикоррупционер" Богдан лучше всех подготовился к этой миссии: базы данных, имена, явки. Вот и начали доить сначала тех, кто каким-то боком имел отношение к Пороху. Но отсидеться в сторонке не удастся никому и пересічному украинцу тоже
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02.12.2020 09:41 Ответить
Зеленський окружив себе шоблом корупціонерів!!!Тому їм і Ситник стоїть як кістка в горлі!. Коломойша і Ахмет не дурно затиснули в тіски яйця чи то жолуді Зеленського Безхребетного!
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02.12.2020 11:59 Ответить
Пане, Орест! Де Ви корупцiю побачили, безхребетний лобуряка! До Зеленського багато питань, але не з цього ряду.Закiнчуйте побрехеньки!
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02.12.2020 13:29 Ответить
То чий той Микитась тепер? Мабуть Зеленського.
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02.12.2020 12:53 Ответить
 
 