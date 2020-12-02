Действия команды Зеленского помогли НАБУ заставить Микитася сдать коррупционеров Татарова, Мойсака и Дубоноса, - Бутусов

Застройщик Максим Микитась дал показания о том, как замглавы Офиса Президента Олег Татаров подкупил эксперта МВД Константина Дубоноса для фальсификации уголовного дела.

Об этом говорится в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Эта история потрясает! Впервые в истории Украины слаженная работа антикоррупционных органов заставила одного из крупных бизнесменов Максима Микитася, обвиненного в коррупции, идти на сделку со следствием и сдавать всех, кому он давал взятки, всех, кто помогал ему нарушать закон. Раньше такое мы только смотрели в голливудских фильмах", - отметил он.

Бутусов напомнил, что в 2018 году журналисты сняли сюжет о том, что командующий Нацгвардией генерал-полковник Юрий Аллеров подписал в 2016-2017 годах договор с компанией "Укрбуд", которая обменяла квартиры в элитном доме на Печерске на квартиры на улице Бориспольской на окраине Киева. Тогда НАБУ открыло дело. Расследование не имело большого резонанса, потому что улики против Аллерова и Микитася были слабыми.

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"Микитась был близок к команде Петра Порошенко, и после смены власти команда Зеленского вполне логично решила превратить это дело в показательный процесс над "бывшими". И поначалу казалось, что так и произойдет, честно, по закону. На пресс-конференции в октября 2019 года президент Владимир Зеленский сказал так: "Кто такой "бывший" г-н Микитась? Мы знаем, что очень много проблем, криминальных дел связаны с этим человеком".

Тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан проявил большой личный интерес к делу. И вскоре работа "Укрбуда" была остановлена, активы компании стали переходить из рук в руки, а адвокатом подельника Микитася - директора компании Олега Майбороды - стал… Олег Татаров. Личный адвокат друга и партнера Богдана - Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации Януковича", - пишет журналист.

Он указывает, что таким образом "люди из команды Зеленского на словах боролись с людьми Порошенко", а на деле - "начали их защищать, и, разумеется, "обилечивать". Например, изначально судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал Микитасю меру пресечения - с правом выхода под залог за 5,5 млн грн. Это возмутило Зеленского, и апелляционная палата ВАКС увеличила залог до 80 миллионов. Микитася взяли под стражу.

"Тем временем активы "Укрбуда" разобрали на части, и власти поменяли отношение к делу. И глава ОП Богдан позвонил в НАБУ и просил принять бизнесмена. С Микитасем провели беседу, но поскольку никого сдавать он не собирался, общение закончилось ничем", - сообщает Бутусов.

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Детективы НАБУ начали очень жестко контролировать перемещения Микитася. Обнаружили, что он нарушает условия пребывания под залогом. Это дало основания снова арестовать застройщика и увеличить залог до 100 млн. грн.

"Этих денег у Микитася уже не было. Многочисленные "друзья" и адвокаты "выжали" его полностью, он потерял многие активы и "живые" деньги. И в результате бизнесмену пришлось сесть под стражу на период следствия.

В августе 2020-го адвокат по делу "Укрбуда" и адвокат Портнова Олег Татаров был назначен заместителем главы Офиса Президента по вопросам правоохранительных органов. Но поскольку Микитась уже не имел никаких средств, Татаров не проявлял к судьбе "укрбудовца" необходимый интерес.

И как только фигуранты дела поняли, что все их многочисленные связи не способны их защитить от НАБУ, САП и ВАКС, произошел перелом.

Максим Микитась, а также оформлявшие сделку его доверенные лица - оценщицы Елена Солома и Алиса Гринчук, впервые в истории решили пойти на полное сотрудничество со следствием по коррупционному делу на условиях НАБУ и САП", - сообщил Бутусов.

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По его данным, Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 миллиона гривен плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 миллионов, а также передать государству активы на 750 миллионов гривен в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание - но срок все равно получит.

Застройщик и оценщицы дали полные показания обо всех обстоятельствах дела, разоблачив Аллерова и всех, кто пытался в его интересах сфальсифицировать уголовное дело.

"Микитась назвал большое количество людей, но самым сенсационным является факт, что застройщик обвинил в коррупции замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Якобы именно Олег Татаров получил от Микитася крупную сумму денег для передачи взятки… судье Высшего антикоррупционного суда Мойсаку - да, тому самому, который выдвинул такой небольшой залог в октябре 2019 года. Якобы именно Татаров передал взятку замглавы экспертного центра МВД Дубоносу за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в мизерные семь миллионов гривен. В обмен за решение Дубонос получил в собственность объект недвижимости. В переписке, которая попала в руки следствия, Татаров поторапливает экспертизу потому что дело потребовало НАБУ. Свои слова Микитась подтвердил перепиской в телефоне, присланными ему документами", - заявляет журналист.

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