Норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной, - "слуга народа" Совгиря
Норма о заключении за недостоверное декларирование состояния должностных лиц оказалась неэффективной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в комментарии Радио Свобода.
"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания - лишение свободы - по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет", - сказала Совгиря.
По ее словам, рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы - "это будет более эффективный способ воздействия на ту категорию, к которой планируется применять статью".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/20/7270499/
Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки
Вместо того, чтобы внести изменения в Конституцию и устранить коллизии с законами о коррупции, НАБУ..., завершить судовую реформу...Они тупо решили устранить причину недовольства коррупционеров (в т.ч. судей) которая и была причиной известного решения КСУ. Это пипец какой то!!!!
Поймите, наконец, что Проблема не в президентах, а в НАС. Пока не поумнее так и будем биться головой о стену, которую выстроили («посадили») мы сами.
А почему тогда я не вижу тебя рядом,в моей бригаде?
Я только слышу со всех сторон нравоучительные поучения вот таких дроцефалов,которые в стопятьдесят тысяч раз пережовываеют прописные истины, сидя на диване с бутылочкой пива в руках, после тяжелого трудового дня - ведь бизнес отнимает много времени и сил. А страной пусть занимаются те,кому надо.
Какой то дебил мне читает мне нравоучения? А пошел ты на, копрофил.
Да,я очень злой. Потому что зап шесть лет мне жутко надоело
В США мафиози в тюрьмы садились за сокрытие налогов
А в Украине - виллу купил, 10 квартир купил - А гроши откуда ? Где налоги ?
Вот так элита и привыкла , а за налоги гоняют простого фермера или СПД
Стадион так стадион..
уборка общественных туалетов
Этим нужно двухсоткратный штраф от рыночной стоимости незадекларированного!
А если нехватает,жаба душит, то можно заменить сроком.
Или главное расстрелять и поделить, а то, что в целом это никак не влияет на коррупцию пофиг?
И все Антикорупционные окупаться начнут. При повторной попытке ****. только срок, и конфискация имущества на сумму погашения штрафа.
Просто надо добавить норму о тюремном сроке для такого судьи
Ни каких дебатов - только кнут.
Эти твари любой закон извратят до не узнаваемости к обязательной к пользе преступника.
Если охотник не нажимает на курок, видя цель, это говорит про неэффективность ружья?
Что у ЗЕленых имбицилов за мозг такой интересный?