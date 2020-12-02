Норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной, - "слуга народа" Совгиря

Норма о заключении за недостоверное декларирование состояния должностных лиц оказалась неэффективной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в комментарии Радио Свобода.

"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания - лишение свободы - по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет", - сказала Совгиря.

По ее словам, рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы - "это будет более эффективный способ воздействия на ту категорию, к которой планируется применять статью".

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