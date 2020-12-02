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Норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной, - "слуга народа" Совгиря

Норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной, -

Норма о заключении за недостоверное декларирование состояния должностных лиц оказалась неэффективной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в комментарии Радио Свобода.

"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания - лишение свободы - по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет", - сказала Совгиря.

По ее словам, рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы - "это будет более эффективный способ воздействия на ту категорию, к которой планируется применять статью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали законопроект об ответственности за недостоверное декларирование, в котором не предусматривается лишение свободы, - "слуга народа" Совгиря

Автор: 

декларация (1353) электронное декларирование (1025) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+44
Вот как туда такую слабоумную посадили?
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02.12.2020 00:43
+41
Навіть слів немає... Одні матюки.
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02.12.2020 00:40
+34
Слуги урода чудят не по детски .. ну это капец.. - " ..норма про уголовную ответственность за лож в е-декларировании оказалась неэффективной -- так давай-те ее отменим ваще !!!" пздц как гениально !!
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02.12.2020 00:53
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та ты шо..
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/20/7270499/
Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки
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02.12.2020 00:39 Ответить
Зеленскому, неплохо бы напомнить, еще о его "референдуме" с вопросом про "пожизненное для коррупционеров"! Думаю, не надо объяснять как проголосовали те, кто принял участие в этом фарсе, но Зе ведь прислушивается к воле народа и решил, что даже за ложь в декларации, наказание слишком строгое и нужно лишь штрафовать (******* 1000000, естественно не задекларировал, после чего заплатил штраф 100грн и "работай" дальше - формально, ты уже понес наказание, просто не по той статье. Но у нас ведь не накопительная система!)
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02.12.2020 09:15 Ответить
PS И все это под соусом "С целью преодоления конституционного кризиса".
Вместо того, чтобы внести изменения в Конституцию и устранить коллизии с законами о коррупции, НАБУ..., завершить судовую реформу...Они тупо решили устранить причину недовольства коррупционеров (в т.ч. судей) которая и была причиной известного решения КСУ. Это пипец какой то!!!!
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02.12.2020 09:18 Ответить
Навіть слів немає... Одні матюки.
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02.12.2020 00:40 Ответить
Вот как туда такую слабоумную посадили?
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02.12.2020 00:43 Ответить
Да ещё не посадили.
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02.12.2020 08:35 Ответить
Алексей, пока для Вас и Вам подобным будет неразрешимым вопрос «как ее туда посадили», до тех пор мудрый украинский народ ( составной частью которого мы являемся) будет их туда «сажать»-выбирать. Дважды два равняется четырём. Но главное даже не в том что мы их туда «сажаем», а потом удивляемся откуда они берутся. Главное то, что нам не по силам их оттуда убрать. А Нужно просто каждому десятому киевлянину подойти к офису президента и просто попросить об этом Вову. Полмиллиона человек, которые что-то громко и четко требуют, производят такое впечатление на Вову, что вопрос решится сам собой. Всего два часа Вашего долбаного времени и Эта и любая другая бл@дская власть Вас начнёт уважать и учитывать Ваши интересы. Ни революций, ни столкновений не нужно. Просто покажите наглядно что Вам не все равно. Что Вам не какая разница. А если не сделаем этого, то они сделают нас ещё раз. И ещё много раз по разу.
Поймите, наконец, что Проблема не в президентах, а в НАС. Пока не поумнее так и будем биться головой о стену, которую выстроили («посадили») мы сами.
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02.12.2020 09:11 Ответить
А ты тоже мне подобен?
А почему тогда я не вижу тебя рядом,в моей бригаде?
Я только слышу со всех сторон нравоучительные поучения вот таких дроцефалов,которые в стопятьдесят тысяч раз пережовываеют прописные истины, сидя на диване с бутылочкой пива в руках, после тяжелого трудового дня - ведь бизнес отнимает много времени и сил. А страной пусть занимаются те,кому надо.
Какой то дебил мне читает мне нравоучения? А пошел ты на, копрофил.
Да,я очень злой. Потому что зап шесть лет мне жутко надоело
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02.12.2020 10:31 Ответить
Саме цю істоту "слуги" намагаються проштовхнути в судді КС. А ви слабоумнаЯ. Це найрозумніша серед них.
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02.12.2020 10:24 Ответить
Вот не Фер путать понятия
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02.12.2020 00:44 Ответить
Недостоверное декларирование и уклонение от налогов в больших размерах - разные понятия и разные наказания
В США мафиози в тюрьмы садились за сокрытие налогов
А в Украине - виллу купил, 10 квартир купил - А гроши откуда ? Где налоги ?

Вот так элита и привыкла , а за налоги гоняют простого фермера или СПД
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02.12.2020 00:49 Ответить
Опять не ЛОХИ 42-годичные ВИЛЯЮТ ..
Стадион так стадион..
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02.12.2020 00:44 Ответить
общественные работы..
уборка общественных туалетов
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02.12.2020 00:44 Ответить
Общественная работа на рабочем месте! Наивный.

Этим нужно двухсоткратный штраф от рыночной стоимости незадекларированного!
А если нехватает,жаба душит, то можно заменить сроком.
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02.12.2020 03:34 Ответить
Палата номер шесть
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02.12.2020 00:52 Ответить
Это не сосна а баобаб какой то, общественные работы за незаконное обогащение
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02.12.2020 00:53 Ответить
Слуги урода чудят не по детски .. ну это капец.. - " ..норма про уголовную ответственность за лож в е-декларировании оказалась неэффективной -- так давай-те ее отменим ваще !!!" пздц как гениально !!
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02.12.2020 00:53 Ответить
"судья, оценивая соразмерность..." Судья не должен оценивать или подвергать законы сомнению. Может только применять статью и указанную в ней степень наказания или не применять вовсе, если считает, что не та статья инкриминируется.
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02.12.2020 02:07 Ответить
В тому то і справа що в судді є вибір і він замість тюрми призначає штраф бо сам такий же злодій і хабарник.
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02.12.2020 09:22 Ответить
мда, действительно, все гениальное просто
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02.12.2020 09:17 Ответить
Нельзя сажать таких больших людей, которые не могут недвижимость, авто и деньги по всему миру сосчитать, но и общественные работы - тоже суровое наказание, просто надо поругать и сказать, что так делать нехорошо, может им стыдно станет
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02.12.2020 00:57 Ответить
Урановые рудники будут в самый раз - высокая эффективность...
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02.12.2020 01:03 Ответить
...пора в Степногорске восстанавливать урановый рудник - и будет самое лучшее место для перевоспитания...кто выживет...
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02.12.2020 08:41 Ответить
Не, это тоже слишком. Общественное порицание - в самый раз будет. Ну или выговор..... только без занесения в личное дело. .......... The show must go on/ На них никакого попкорна не хватит.
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02.12.2020 01:05 Ответить
Irada:А ще ножкою топнути і пальчиком помахати.
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02.12.2020 09:48 Ответить
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02.12.2020 12:06 Ответить
а застосовувати цю норму не пробували?
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02.12.2020 01:09 Ответить
НІ..
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02.12.2020 02:45 Ответить
Суда и нет какраз)
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02.12.2020 01:11 Ответить
так и я о том. нет суда и нету коррупции. потому как клерки ониже дети безальтернативных реформ.
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02.12.2020 01:20 Ответить
Подозреваю что нееффективным оказался суд! Уже весь мир прямым текстом указывает а они дурачка включают)
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02.12.2020 01:10 Ответить
цирк продолжает зажигать огни...
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02.12.2020 01:18 Ответить
А судьи - кто? (с)
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02.12.2020 01:27 Ответить
Эта профессор Совгиря то ли тупая, то ли купленная. Ни первый вариант, ни второй нам не подходят.
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02.12.2020 01:30 Ответить
Это советская гиря на ногах Украины
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02.12.2020 09:03 Ответить
Эффективной будет норма - смертная казнь с конфискацией...
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02.12.2020 01:31 Ответить
... и я о том же - китайский опыт для Украины самый подходящий будет...
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02.12.2020 08:44 Ответить
А Китаю оно помогает?
Или главное расстрелять и поделить, а то, что в целом это никак не влияет на коррупцию пофиг?
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02.12.2020 08:54 Ответить
...не беда, бабы еще нарожают олига...ой...олигофренов
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02.12.2020 09:20 Ответить
Не секрет, что кадровый состав олигархического проекта - виртуальной партии "слуга урода" (включая всех депутатов и самого ***********) оказался неэффективным. Предлагаю отменить их полномочия и разогнать это безобразие к чёртовой матери!
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02.12.2020 02:29 Ответить
Очень высокооплачиваемые общественные работы
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02.12.2020 02:32 Ответить
Пока по рыночной стоимости оцененное незадекларированное, умноженное на 200 не погасит Государству, всё имущество и счета под арестом у всей семьи. Так лучше будет.
И все Антикорупционные окупаться начнут. При повторной попытке ****. только срок, и конфискация имущества на сумму погашения штрафа.
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02.12.2020 03:49 Ответить
Та чего уж там может страну тогда переименует в Коруплендию
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02.12.2020 04:51 Ответить
я знаю, що більшість в Україні і посадові особи і політики і державні діячі і рядові громадяни безкарно порушують Конституцію України, тому треба її відмінити. Немає закону, немає порушень - геніально
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02.12.2020 05:18 Ответить
ТВААААРЬ
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02.12.2020 06:10 Ответить
пропоную. конфіскацію. всього того. що не задекларовано..дик.зберемо ще декілька бюджетів..у держави збявляться приміщення для лікарень. для сімей багатодітних. для садочків і шкіл..а землі скільки отримає держава..
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02.12.2020 06:52 Ответить
Неефективна, бо не застосовується. Напевне прийшлось би пару сотень високопоставлених пацанів і леді закрити в тюрми, а віп-камер на всіх не вистарчить.
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02.12.2020 07:10 Ответить
Напрягите репу! Как может быть такая норма эффективной против КУМА! Среди наших правителей нет Ли Куан Ю, который "посадил троих своих друзей"! КУМ у нас, как священное животное корова в Индии! Уж сколько раз говорил - нет у нас коррупции, у нас кумовство, а это аполитичное явление. За него посадить нельзя и от суда оттащат кумовья! Вперед, к верховенству права!
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02.12.2020 07:14 Ответить
Насчет неэффективности вопрос не к закону, а к судьям. Кто бы пояснил дурочке.
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02.12.2020 07:14 Ответить
Чи то Москаль чи то Піскун, на якомусь токшоу на подібну єресь відповів молодій депутатці: "Я вам так заздрю, вам 25 років, а розум у вас як у п'ятирічної дитини"
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02.12.2020 07:30 Ответить
Чи то Москаль чи то Піскун, на якомусь токшоу на подібну єресь відповів молодій депутатці: "Я вам так заздрю, вам 25 років, а розум у вас як у п'ятирічної дитини"
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02.12.2020 07:31 Ответить
казнь на майдане, даст свой эффект....
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02.12.2020 07:44 Ответить
... и много не надо... 5-7, а остальные сами все вернут...
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02.12.2020 08:50 Ответить
5-7... но тысяч...- тогда процес пойдет , как говаривал один ...
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02.12.2020 10:00 Ответить
Это не статья не работает, а судьи саботируют.
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02.12.2020 08:12 Ответить
что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет

Просто надо добавить норму о тюремном сроке для такого судьи
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02.12.2020 08:14 Ответить
Такой неэфективной ,что конституционный суд ,с перепугу ,что посадят половину суда ,быстро ее отменил! Вы хоть понимаете зедебилы ,что вы вообще пишите?
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02.12.2020 08:41 Ответить
Конституцию и уголовный кодекс США на стол и рядом Будулая с кнутом.
Ни каких дебатов - только кнут.
Эти твари любой закон извратят до не узнаваемости к обязательной к пользе преступника.
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02.12.2020 08:44 Ответить
Я так и думал что вопли Зелинского это пустой пиар не предполагающий достижения заявленной цели.
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02.12.2020 08:46 Ответить
Интересная логика.

Если охотник не нажимает на курок, видя цель, это говорит про неэффективность ружья?

Что у ЗЕленых имбицилов за мозг такой интересный?
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02.12.2020 08:56 Ответить
Їхня логіка,щоб не брали хабарів треба підвищувати зарплатню і це не тільки зелені, а всі владні і силові структури.На відміну від бидломас котрі повинні не вилазити з тюрем.
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02.12.2020 09:04 Ответить
Якщо буде єдиний спосіб покарання,довічне ув"язнення з конфіскацією,то буде дуже ефективно.
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02.12.2020 08:57 Ответить
Когда вор может порешать за взятку вопрос в суде, никакая норма работать не будет, вывод один - отменить все нафиг и узаконить взяточничество 😁😁😁😁
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02.12.2020 09:00 Ответить
І чому я аж ніяк не здивований, що саме ,,служка наріду,, ********** ідейку, що лава підсудних - не для них
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02.12.2020 09:07 Ответить
Совєцька гиря.
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02.12.2020 09:11 Ответить
Как по мне так Слуга Народа - ОКЗАЛАСЬ НЕЭФЕКТИВНОЙ.
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02.12.2020 09:12 Ответить
ось саме через таких куплених-перекуплених сук і їй подібних ця країна ніколи не вигрібеться з помийної ями в яку зіштовхнули українців олігархи-покидьки.
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02.12.2020 09:15 Ответить
Не задекларировал миллиард?.. Помаши три дня веником и ты чист!
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02.12.2020 09:19 Ответить
"слуги народа" 100% олигофрены ! более тупорылых людей найти довольно тяжело. Шмаркля-конечно главный имбецил в этой гопкомпании.
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02.12.2020 09:21 Ответить
так і вбивці декілька разів сідають за вбивство і їм теж потрібно замінити на громадські роботи бо не ефективно відсидіти термін.
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02.12.2020 09:29 Ответить
.... что-то напоминает действия некоторых "священников", не важно, что ты совершил, какое преступление, грех, главное, чтобы отстегнул красивую сумму "пожертвы"...и ты чист, как невинное дитя...считай VIPкойко-место в Раю обеспечено
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02.12.2020 09:31 Ответить
Звичайно ж неефективна норма.Значно ефективнішим був би ростріл,починаючи з суддів.
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02.12.2020 09:44 Ответить
Во дебіли ці зебіли! Накрав, збрехав в депутати. Накрав, збрехав, в депутати ....У зелені логіка залізно-злодійська
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02.12.2020 09:53 Ответить
Ну що 73% - Весна пройшла?
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02.12.2020 09:54 Ответить
Как ужи под вилами.
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02.12.2020 10:01 Ответить
При таких високопоставлених шмарах неефективним є весь Карний Кодекс...
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02.12.2020 10:11 Ответить
Не-а. Сажать в тюрьму - не эффективно. А вот морду вареньем помазать - вот это жесть.
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02.12.2020 10:11 Ответить
Почему?
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02.12.2020 10:15 Ответить
Ну а хоча б випороти можна? Норма про тюремний термін за недостовірне декларування виявилася неефективною, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 6858
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02.12.2020 10:16 Ответить
Не працює, мабуть тому що так виписаний закон, що його можна похеріти. Тому що його писали та приймали самі корупціонери!
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02.12.2020 10:20 Ответить
Норма про тюремний термін за недостовірне декларування виявилася неефективною, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 9852Постояти на повітрі і потриматися за мітлу - так це санаторій. Навряд чи їм доручать щось більш суттєве, адже практика лову чиновників показує, що у них тут же різко погіршується здоров'я, і діагнози розмито-страшні.
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02.12.2020 10:20 Ответить
Може справа не в статті КК, а в судді та хабарах?
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02.12.2020 10:49 Ответить
Може так буде простіше: забув задекларувати наприклад маєток та машину на 5-6 мільонів, ці машини та маєткі відходять державі для продажу на аукціоні, та штраф у точно такому же розмірі і це без варіантів. Причому оцінювати будуть по-справжньому, а не так, що свіжий Порш покупають за 50000 гривень та оформлюють на маму, яка "любить скорость". І займатися цим повинні європейські пінкертони, а ні наші продажні прокурори чи різні "антикоррупціонери". Грошей на оплату праці справжніх пінкертонів буде достатньо зі штрафів. Тоді і не треба нікого за грати саджати, тим паче ніхто нікого і не саджав.
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02.12.2020 11:15 Ответить
ржу не могу, ну, что овцы выбрали, то и хавают.
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02.12.2020 11:31 Ответить
"Норма о тюремном сроке за ложь в декларации оказалась неэффективной" - Да такой неэффективной что они кинулись отменять его через КС. И кто? жОппоблок и Бенины прихвостни. Думаю тут уже даже никаких слов не нужно!
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02.12.2020 11:42 Ответить
Ця пані з розпатланою головою мабуть десь під столом в Коломойші працює.А при праці під столом можна і кістку в голові нарушити.
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02.12.2020 11:46 Ответить
Конфискация незадекларируемого имущества и средств будет куда эффективней (и доходней для бюджета)!
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02.12.2020 11:53 Ответить
Треба скасувати покарання за керування автомобілем у нетверезому стані бо воно виявилось не дієвим, так як жодного суддю за це правопорушення не притягнули.
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02.12.2020 13:53 Ответить
 
 