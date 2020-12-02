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Из Киева в столицу Черногории Подгорицу запущен первый регулярный авиарейс

Из Киева в столицу Черногории Подгорицу запущен первый регулярный авиарейс

В Подгорице 1 декабря приземлился первый в истории регулярный рейс, который соединил столицы Украины и Черногории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Из Киева в Черногории прибыл самолет Embraer 145 авиакомпании Windrose, которая будет выполнять авиарейсы дважды в неделю - во вторник и субботу. Это расписание полетов будет действовать до последней недели марта.

Почти все места на борту были заполнены: 40 пассажиров прибыли из Украины, в Украину отправились 45.

"Подтверждено, что самолеты на маршруте Киев-Подгорица уже заполнены на следующие две недели, и так как после этого наступают рождественско-новогодние праздники, мы надеемся, что эта линия значительно улучшит динамику воздушного движения и туризма в Черногории", - заявила PR-менеджер "Аэропортов Черногории" Марина Микетич Николич.

Представитель Национальной туристической организации Нина Вукчевич сказала, что интерес украинцев к отдыху в Черногории не угасает в зимний сезон, и организация продолжает промо-акции на украинском рынке.

Временный поверенный в делах Украины в Черногории Наталья Фиялко подчеркнула, что первые регулярные рейсы в истории отношений между двумя странами является положительным шагом вперед как для дипломатии, так и для туризма и экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черногория разрешила украинцам въезд без ограничений, - посольство

Автор: 

Черногория (198) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+1
Там сейчас холодно .так шо не переживайте 😀😀😀
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02.12.2020 01:29
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Ну блин... Первый раз в жизни я не полечу на отдых в Черногорию из-за Коронавируса !!! ..хм. правда я и раньше то не летал - но только из-за денег...
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02.12.2020 01:21 Ответить
Там сейчас холодно .так шо не переживайте 😀😀😀
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02.12.2020 01:29 Ответить
Вот личный перевозчик Шахтера укрепляется в ЕС
А В ТУРЦИИ Уруский какой-то дебош устроил и премьера Шмыгаля опозорил ?
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02.12.2020 01:28 Ответить
Перевозчик Шахтера СкайАП, а не Виндроуз
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02.12.2020 09:19 Ответить
Этому авиаперевозчику нужно выписать премию: "идиот года". Летом когда было полно желающих лететь, они не запускали рейс, а ждали зимы, когда Чг никому и нафиг не нужна
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02.12.2020 06:16 Ответить
Ну правильно, чего можновладцям с пересадками летать???
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02.12.2020 07:20 Ответить
Зебільні можновладці літають не в Чорногорію, а на Мальдіви. Так верещали на Пороха, а як самі літати стали, то вже і про Пороха мовчать.
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02.12.2020 07:56 Ответить
та да..зебили такого гетьмана просралы!!!)))
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02.12.2020 09:23 Ответить
Відповідь у дусі зебілів: будемо робити гамно, бо попєрєднікі таке робили. А то, що бубочка брехун, кого це вже цікавить, так?
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02.12.2020 09:28 Ответить
Гарна новина. Мені здавалося, що в Підгориці немає аеропорту. Там саме місто не більше за Ірпінь. Але виявилось, що є невеличкій біля міста. Туристи в основному в Тіват літають, ближче до куротного узбережжя. Країна маленька і з Підгориці до Будви не далі ніж з Києва до Бориполя. Так що лайк...
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02.12.2020 08:31 Ответить
"з Підгориці до Будви не далі ніж з Києва до Бориполя"

Дальше, почти в два раза.

Так а зачем из Подгорицы ехать в Будву, если из Тивата в два раза ближе? Возможно, авиаперевозчик предложит более интересные цены - узнаем ближе к лету, сейчас туда что-либо бронировать нет смысла.
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02.12.2020 09:03 Ответить
 
 