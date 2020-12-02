Ученые НАН прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря...

В Украине к 11 декабря ожидается более 20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий прогноз опубликовали ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины



В академии отметили, что наибольшее количество инфицированных ожидается в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской областях и Киеве.



Ученые заявили, что до конца нынешней недели суточный прирост превысит 18,3 тыс. случаев.



Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE