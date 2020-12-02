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Ученые НАН прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря
В Украине к 11 декабря ожидается более 20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий прогноз опубликовали ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины
В академии отметили, что наибольшее количество инфицированных ожидается в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской областях и Киеве.
Ученые заявили, что до конца нынешней недели суточный прирост превысит 18,3 тыс. случаев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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+4 Super Gut
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+3 Viktor Turchanikov
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Поэтому важно не лохануться со сроками начала так наз. локдауна
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах
А при який шкалі ?!
Яка статитична база в Вас була ?
Й навіть дослідження НАН - суто спекуляція . А ваша цифра можлива лише бути висмоктана з пальця .
До кількість "добово зараженних" залежить на порядок більше від кількості тестів , ніж від реальної цифри реально інфікованних .
Реальна кількість може й зараз 20, може 25 тисяч .
Дуже прикро шо НАН так підставляє свою репутацію не вказуючи базу тестування . Наприклад 35 тисяч на добу .
Продлить график любой школьник сможет, необязательно сосать палец и бить академиком.