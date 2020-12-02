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Новости Коронавирус и карантин
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Ученые НАН прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря

Ученые НАН прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря

В Украине к 11 декабря ожидается более 20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий прогноз опубликовали ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

В академии отметили, что наибольшее количество инфицированных ожидается в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской областях и Киеве.

Ученые заявили, что до конца нынешней недели суточный прирост превысит 18,3 тыс. случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) прогноз (698) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Правда ученым никто не сказал, что если зеДебилы будут тестировать по 5 тыс человек в сутки, то 20тыс выявленных случаев никогда не получится. Поэтому как говорил один дурачек: "нужно просто перестать тестировать"
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02.12.2020 06:07
+3
И дальше начнется естественный спад, который слуги припишут себе как "заслугу своевременного локдауна".
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02.12.2020 03:11
+3
Ученые проблем рынка прогнозируют медицину. Поржал
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02.12.2020 06:15
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Ученые НАН прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря...

Поэтому важно не лохануться со сроками начала так наз. локдауна
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02.12.2020 02:39 Ответить
И дальше начнется естественный спад, который слуги припишут себе как "заслугу своевременного локдауна".
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02.12.2020 03:11 Ответить
Ці вчені - калачі копчені лише роблять видимість роботи за видимість зряплати. 20 000 вже є і не треба чекати середини грудня. Як тестують - стільки і випадків, лише сімейним кажуть не відправляти на тестування легкі та середні випадки. Тепер Степанов разом із своєю медичною мафією, яка витіснила Супрун, відрапоптує, що його "вихідні карантини" діють. Невже не зрозуміло...
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02.12.2020 04:44 Ответить
Так Степанов же заявив, що карантин віхідного дня не працює. Ваш прогноз вже не спрацював.
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02.12.2020 08:04 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах
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02.12.2020 04:52 Ответить
Я єто в сентябре знал, хотя не академик и не получаю зп с бюджета.
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02.12.2020 05:05 Ответить
Йой ?
А при який шкалі ?!
Яка статитична база в Вас була ?

Й навіть дослідження НАН - суто спекуляція . А ваша цифра можлива лише бути висмоктана з пальця .

До кількість "добово зараженних" залежить на порядок більше від кількості тестів , ніж від реальної цифри реально інфікованних .
Реальна кількість може й зараз 20, може 25 тисяч .

Дуже прикро шо НАН так підставляє свою репутацію не вказуючи базу тестування . Наприклад 35 тисяч на добу .
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02.12.2020 05:52 Ответить
Можливо і 50 тисяч зараз
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02.12.2020 08:29 Ответить
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus//ukraine/

Продлить график любой школьник сможет, необязательно сосать палец и бить академиком.
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02.12.2020 10:03 Ответить
Бить академиков не гуманно -- оне ещё пригодятся науке !
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02.12.2020 20:01 Ответить
Правда ученым никто не сказал, что если зеДебилы будут тестировать по 5 тыс человек в сутки, то 20тыс выявленных случаев никогда не получится. Поэтому как говорил один дурачек: "нужно просто перестать тестировать"
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02.12.2020 06:07 Ответить
Ученые проблем рынка прогнозируют медицину. Поржал
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02.12.2020 06:15 Ответить
Прогнозы сочиняют Метеорологи...,ну на крайняк корабельный боцман,будет шторм или нет,если будет Девятый вал,то крысы бегут с корабля..
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02.12.2020 06:29 Ответить
Вчера ходил по приколу сделать тест...1 100 гривен,и все проблемы,сказала миловидная дама в регистратуре поликлиники...украинцы,поднимитье руки у кого есть такая сумма после ЛохДанов с марта и летне-осенней пандемии
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02.12.2020 06:33 Ответить
Ставлю на 50-70 тыс в сутки. А дальше тесты закончатся.
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02.12.2020 07:01 Ответить
Идет планомерное уничтожение медиков...,кто на очереди,догадайтесьь с одного раза...
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02.12.2020 07:16 Ответить
Степанова - на мыло!
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02.12.2020 07:57 Ответить
Сборище совковых дармоедов
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02.12.2020 08:06 Ответить
Ученые НАН это примерно как британские ученые, но возрастом как политбюро цк кпсс.
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02.12.2020 13:05 Ответить
 
 